15 запретов и ограничений, которые есть только в Северной Корее

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Северная Корея — страна мифическая. В том смысле, что из-за недостатка информации о ней создаются мифы, многие из которых, впрочем, имеют под собой вполне реальные основания. Мы в AdMe.ru решили узнать о том, какие вещи недоступны или ограничены в самой закрытой стране мира, и многие из них, надо признаться, нас очень удивили.

1. Нельзя носить синие джинсы

Если вы можете позволить себе джинсы, то никто не запретит вам их носить. Вот только деним может быть только черного цвета, ведь голубые джинсы здесь запрещены — считается, что эти популярные во всем мире штаны олицетворяют весь мировой империализм. Впрочем, туристы вполне могут ходить в джинсах небесного цвета, но для посещения памятника Ким Ир Сену и Ким Чен Иру все-таки придется переодеться.

2. Нет возможности выходить в интернет и использовать Wi-Fi

В Северной Корее есть компьютеры и интернет. Точнее, интранет — внутренняя компьютерная сеть «Кванмён», в которой, по разным подсчетам, зафиксировано от 1 000 до 5 500 сайтов. Естественно, ни о каком выходе на сайты других стран не может быть и речи, если только вы не высокопоставленное лицо. Кстати, местная операционная система «Красная звезда» в последней версии напоминает MacOS X. Говорят, это было сделано в угоду Ким Чен Ыну, испытывающему любовь к продукции Apple. А вот Wi-Fi в Северной Корее не существует. Да и мобильных устройств, оснащенных выходом даже в «Кванмён», у простых жителей страны нет. Кроме того, у китайских планшетов, адаптированных для КНДР, удаляют модули Wi-Fi и Bluetooth — просто за ненадобностью.

3. Местная валюта недоступна для иностранцев

Туристам, приезжающим в Северную Корею, нельзя пользоваться национальной валютой — северокорейскими вонами. В местных магазинах, предназначенных для иностранцев, рассчитываются исключительно евро, юанями, южнокорейскими вонами и, как ни странно, долларами. А вот купить что-то в магазине, в котором делают покупки сами корейцы, невозможно — более того, иностранцам нельзя даже переступать их порог.

4. В КНДР нельзя купить недвижимость

Квартиры в Северной Корее не продаются (по крайней мере официально), их распределяет государство. Да и переехать из деревни в Пхеньян практически невозможно — такой привилегии удостаиваются лишь избранные, да и то за особые заслуги. Впрочем, на черном рынке, который, кажется, захватил сегодня все сферы жизни этой страны, квартиру купить все же можно — за $ 70–90 тыс. Только вот официальная зарплата у обычного корейца, как уверяют беженцы, не более $ 4. В месяц.

5. Приобрести автомобиль практически невозможно

Владелец собственного автомобиля — по северокорейским меркам очень богатый или очень влиятельный человек. Стоимость четырехколесного средства передвижения, которое здесь все же роскошь, составляет заоблачную для корейцев сумму — по данным этого сайта, она равна примерно $ 40 тыс. Даже велосипед доступен не всем и встречается не так уж и часто, особенно если речь идет не о Пхеньяне. Причем настолько, что у каждого из них есть свой номер, как у автомобиля.

6. Нельзя взять в библиотеке газету, вышедшую несколько лет назад

Найти в библиотеке газету, которая вышла несколько лет назад, невозможно. Дело в том, что курс Трудовой партии Кореи может претерпевать изменения, о чем знать корейскому народу вовсе не обязательно. Говорить об иностранной периодике, особенно о глянцевых журналах, по понятным причинам даже и не стоит. А вот ежедневные газеты покупать не нужно — их можно почитать на специальных стойках на улице или в метро.

7. Нет возможности купить религиозную литературу

Северная Корея — страна на 100 % светская. Нет, религия здесь не запрещена, по крайней мере на законодательном уровне. Более того, в Пхеньяне даже есть христианские церкви, однако это своего рода потемкинские деревни, которые, помимо прочего, находятся под бдительным присмотром государства. С другой стороны, христианство, например, считается конкурентом «религии» чучхе, поэтому, мягко говоря, не приветствуется. В стране есть и буддистские храмы, но рассматриваются они в основном как исторические и культурные памятники.

8. Нельзя позвонить за границу с местной сим-карты

Сотовые телефоны перестали быть в Северной Корее большой редкостью. Однако несмотря на наличие мобильной связи, позвонить в другую страну или даже иностранцу, находящемуся в КНДР, обычный кореец не сможет. Все местные сим-карты предназначены исключительно для звонков внутри страны. Мало ли что.

9. Не получится принять горячий душ дома

Горячего водоснабжения в домах и квартирах северокорейцев нет — чтобы помыться, они, как правило, посещают бани, которых в стране довольно много. Кроме того, погреть руки о батарею центрального отопления тоже не получится — здесь их просто-напросто не существует. Для отопления используют печки, работающие на дровах. Даже в Пхеньяне. Кто-то может возразить, что центрального отопления нет и в других азиатских странах. Однако там используют современные электрические обогреватели, а в КНДР, как известно, электричество даже в столице подается с перебоями.

10. В магазинах нельзя купить кока-колу

До 2015 года в мире было всего 2 страны, где официально действовал запрет на продажу этой популярной газировки: Куба и Северная Корея. После того как напиток разрешили продавать на Острове свободы, северная часть Корейского полуострова стала единственным местом в мире, где его нет на прилавках магазинов исключительно по идеологическим причинам.

11. Невозможно отправиться в путешествие в другую страну

Жители Северной Кореи не могут купить билет на самолет и отправиться на отдых в другую страну. И не только потому, что это дорогое удовольствие, но и потому, что это просто-напросто запрещено. Впрочем, запрет накладывается и на свободное перемещение внутри страны — чтобы отправиться в гости к родственникам в другую деревню или город, нужно получать разрешение. Иногда корейцы, впрочем, ездят за границу — в Китай или Россию, но только для того, чтобы заработать.

12. В Северной Корее нет McDonald’s

В Северной Корее нет привычных всем ресторанов быстрого питания — по вполне понятным причинам. Однако в последнее время на улицах Пхеньяна можно встретить палатки со стритфудом, где продают традиционную корейскую еду, в том числе и известное на весь мир кимчи. Говорят, что это очень вкусно и безумно остро.

13. Иностранцам нельзя фотографировать без разрешения и говорить с местными жителями

Конечно, вопреки популярному мнению, за разговор с иностранцем в Северной Корее не сажают в тюрьму и уж точно не расстреливают. Однако в случае подобного контакта «провинившемуся» предстоит серьезный разговор с представителем местных спецслужб. Если вы попытаетесь сами заговорить с прохожим или его сфотографировать, он, скорее всего, от вас убежит. Да и вообще фотографировать в КНДР все подряд нельзя — гид, который приставляется ко всем иностранцам, не позволит этого сделать. Особенно если речь идет о военных объектах (к которым тут причисляют практически все) или «непарадной» стороне жизни страны.

14. Почти невозможно купить презервативы и средства гигиены

В это сложно поверить, но многие северокорейцы не знают даже о существовании презервативов. Несколько десятилетий назад они появились на черном рынке, однако в силу указанной причины популярностью не пользовались, и теперь купить их внутри страны практически невозможно — из-за отсутствия спроса. Кроме того, такую интимную вещь, как обычные тампоны, которые без всяких проблем можно купить по всему миру, не найти в корейских магазинах — по крайней мере тех, что предназначены для местных жителей. Как бы удивительно это ни звучало в наше время, но женщины здесь вынуждены пользоваться обычной тканью — и она даже не одноразовая.

15. В КНДР вряд ли получится сделать креативную стрижку

Это не то чтоб неправда, но все же преувеличение. Да, в местных парикмахерских есть фотографии женских и мужских стрижек, однако носят они все же рекомендательный характер. С другой стороны, моду во многом определяет лидер страны, поэтому многие мужчины носят точно такую же стрижку, как Ким Чен Ын. У женщин же «хитом» стало каре длиной до подбородка, причем благодаря тому же Ким Чен Ыну, обмолвившемуся, что такая стрижка очень идет корейским дамам.

Бонус: Радио Северной Кореи

В Северной Корее есть несколько телевизионных и радиоканалов, транслирующих передачи, фильмы, театральные постановки и многое другое. Правда, все они в той или иной степени политизированы, связаны с обстановкой в стране и за ее пределами и восславляют всех трех Кимов. Убедиться в этом можно, послушав русскоязычное радио «Голос Кореи» — прямо по этой ссылке.