15 вещей, которые я поняла за 5 лет жизни за границей

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Ежегодно около 1 млн человек переезжают жить в США. Когда мне было чуть больше 20 лет, я вошла в их число и уехала из родного Питера. Собирая чемодан, я думала только о том, как круто найти кнопку перезагрузки в программе своей жизни. Я наивно полагала, что иммиграция — это просто и весело. По-настоящему вся серьезность перемен «накрыла» меня в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. О том, что было дальше и как сильно оно изменило мою жизнь, я расскажу вам в этой статье.

Автор текста подчеркивает, что это сугубо личный опыт. Вы можете согласиться с ним или нет, но мы в AdMe.ru надеемся, что вы в любом случае найдете его увлекательными и, возможно, вдохновляющим. Приятного чтения!

Лететь через океан было не так страшно, как оказаться «по ту сторону»

От тревоги меня не спасла даже рубашка любимого парня, которую я нацепила в самолете как своеобразный оберег. В аэропорту в Нью-Йорке мне было сложно разобрать невнятную речь темнокожих стюардесс, я паниковала и после каждого объявления по громкой связи в аэропорту бегала от гейта к гейту. Я боялась опоздать на следующий рейс.

Мой самолет, следующий по маршруту Москва — Нью-Йорк.

Когда я оказалась в небольшом американском самолете, мне совсем поплохело. Ведь он был крошечный! Всего 2 ряда по 1 сиденью в каждом. Я расспрашивала соседей: «Это нормально? На таком вообще летают?» Со сдержанной улыбкой мне отвечали, что да, летают, причем регулярно. Никакие книжки о путешествиях и языковые курсы не спасли меня от образа напуганной дикарки. Моя жизнь начала круто меняться с первых часов в другой стране. И хоть я учила английский с 5 лет и до дыр засмотрела десятки американских комедий, я чувствовала себя пришельцем с другой планеты.

Когда я приехала в новую квартиру, чувство тревоги достигло пика

В первую ночь в Штатах мне снился хоррор похлеще творений Стивена Кинга — с топорами, зомби и прочим «мясным» трешем. Оказалось, что американские жилища просто созданы для того, чтобы снимать фильмы ужасов: они скрипят от каждого шага, в них много чуланчиков и шкафчиков, из которых, кажется, вот-вот выпрыгнет какая-нибудь нечисть. Поначалу я все переводила: цены, вес, время. Мозг был вынужден делать двойную работу. 20 баксов — это сколько в рублях? А если сейчас 9 вечера, то какое время в Москве? Боже, я вешу 120 фунтов! Сколько это в килограммах? Неужели я так сильно поправилась за 2 недели в Штатах?! 70° по Фаренгейту — это жарко или холодно? Прошло много времени, прежде чем все это уложилось в голове.

Торты кислотного цвета из местного супермаркета — мои главные помощники в борьбе со стрессом, но не с лишним весом.

Языковой барьер первое время мешает общаться. Многие слова трудно разобрать в разговоре как с местными жителями, так и с приезжими. Это приводит к неловким и забавным ситуациям. Например, в кино человек со средним знанием английского вполне поймет шутки в комедии «Третий лишний» (Ted), а вот с пониманием смысла острот Рейнольдса в «Дэдпуле» (Deadpool) начнутся проблемы. Ах этот неловкий момент, когда весь зал в кинотеатре ржет, а ты хлопаешь глазами и выдавливаешь сконфуженный смешок.

Только уехав, начинаешь понимать, как много значила для тебя твоя культура

Скучаешь по каждой травинке, по книгам и вывескам на родном языке, по докторской колбасе, гречке. И если последние в Штатах легко можно прикупить в ближайшем русском магазине, то, например, питерскую весну вы здесь точно не найдете.

Вывеска в Брайтон-Бич — районе Нью-Йорка, где живут преимущественно русскоговорящие.

Живя в России, я любила все западное, фыркала от одного вида холодца, а уши сворачивались в трубочку, услышав отечественную эстраду. Многие говорили в шутку: «Ну вот уедешь и будешь скучать по березкам и мятным пряникам». Я отмахивалась до тех пор, пока не переехала в Штаты и вдруг поняла, что всего этого мне правда очень не хватает. Съесть черный хлеб с кефиром в иммиграции — верх гастрономического экстаза.

Иллюзии, с которыми мне пришлось попрощаться

К переезду за границу нужно долго готовиться. Чтобы уехать по своей специальности, в ней нужно прокачаться до уровня «выше среднего», а это означает бессонные ночи, работа по вечерам и выходным. Когда прибываешь в желанную страну, хочется расслабиться. Ведь я заслужил! Но расслабляться пока рано, потому что настоящая пахота начинается именно после переезда, и важно вовремя это понять. Пусть иммигрантов в США не сбивает с толку вежливость местных жителей. Для американцев сделать комплимент и поинтересоваться, как у вас дела, — выработанная с детства привычка, за которой обычно не кроется реальная симпатия или интерес к вашей персоне. Здесь вы никому не нужны. Поэтому важно понимать, что никто не ждет вас в новой стране с распростертыми объятиями. Да и в родной стране, кстати, тоже.

Из-за большого числа туристов мне так и не удалось сделать крутой снимок Ниагарского водопада. Ожидание и реальность не совпали.

Иммиграция — отличный фильтр для друзей и близких, которых после переезда от вас отделяют расстояния, а иногда и часовые пояса. Большинство моих знакомых отсеялись в первые пару лет. Многие просто перестали отвечать на письма и звонки, а потом совсем пропали. Зато осталось несколько друзей, которые всегда были на связи и поддерживали меня в тяжелые моменты. Переехав в другую страну, ты понимаешь, какой мир крохотный. Например, от Нью-Йорка до Москвы можно добраться на самолете за 10 часов. А ведь это чуть больше продолжительности трех «Титаников». Стоит трижды посмотреть историю любви Розы и Джека, и вы уже на другом континенте.

Минусы иммиграции

Самое тяжелое — это то, что теряется ощущение дома. Во время коротких поездок домой чувствуешь, что ты здесь турист. Удивляешься новым торговым центрам, выросшим на местах, где ты играл в детстве, и модным тенденциям, которые раньше бы показались чем-то диким. Жизнь здесь не останавливается, когда ты уезжаешь. Выходит, что ты застреваешь между двух миров: ты уже не свой в старом доме, но еще не прижился в новом, поэтому становишься как бы психологически бездомным.

Граффити в пригороде Чикаго, на котором изображены обычные прохожие. Когда я делала снимок, герои показались мне печальными и уставшими.

После 5 лет жизни и работы в Штатах я могу думать на английском языке и понимать даже китайский акцент (один из самых сложных, среди американцев у него есть название — «чинглиш» / Chinglish). Однако родной язык начинал хромать. Я все чаще спрашиваю родных: «Черт... Ну как же это по-русски?» Некоторые английские слова кажутся более емкими, и мне сложно найти им эквивалент в родной речи. А уж про правописание я вообще молчу. Написать «корова» через «а»? Да раз плюнуть!

Плюсы иммиграции

Иммиграция стала для меня путешествием к собственному «я». После переезда я чаще, чем на родине, оставалась наедине с собой. Это помогло мне разобраться со своими страхами и понять, что действительно для меня важно, а что нет. Вынужденный психоанализ помог мне яснее видеть свои цели. Я стала мобильнее, а выход из зоны комфорта перестал казаться чем-то страшным, ведь каждый день в чужой стране — это небольшой пинок под зад, мотивирующий лучше учить язык, ассимилироваться и искать новые возможности.

Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке — первое место, где в толпе людей я чувствовала себя спокойно.

Еще один большой плюс — избавление от предрассудков. Живя в другой культуре, знакомясь с традициями и привычками местных жителей и других иммигрантов, становишься более терпимым человеком. Вне зависимости от религии, от того, ест человек палочками, руками или вилкой, скрывает ли все тело с головы до пят или носит чалму на голове, все люди хотят одного: счастья и спокойствия. Это понимание стирает границы в голове и делает вас более свободным. Стало ясно, что чемодан всегда должен быть легким. Как чемодан с одеждой, так и с грузом сожалений о прошлом. Если жизнь подкидывает нам новое путешествие, то лучше пуститься в него налегке.

Вывод

Несмотря на описанные трудности, иммиграция — это именно тот опыт, на который стоит решиться. В чужой стране каждый день вы открываете для себя что-то новое: новое слово, интересный факт, новое знакомство. В какой-то момент приходит осознание, что перед вами уже нет преград — вы можете гораздо больше, чем когда-либо себе представляли. Стоит только сильно-сильно захотеть и смело отправляться в путь.