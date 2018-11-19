15 вещей, которые можно купить один раз на всю жизнь

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Многие вещи, которыми мы часто пользуемся, периодически выходят из строя или изнашиваются. Мы считаем это неизбежным процессом и тут же бежим покупать замену. Вы будете удивлены, но некоторые обычные предметы, например зонт, чемодан, шариковая ручка и даже носки, можно отремонтировать или попросту заменить на новые, причем абсолютно бесплатно: на них распространяется пожизненная гарантия.

Справедливости ради отметим, что бесплатно заменить можно только продукцию определенных брендов. AdMe.ru узнал, каких именно: мы составили список компаний, которые уверяют, что их товар долговечен, и вдобавок предоставляют на него пожизненную гарантию.

1. Briggs & Riley

Американский производитель Briggs & Riley представлен на рынке относительно недавно (с 1993 года), но уже хорошо зарекомендовал себя благодаря качественным и недешевым сумкам и чемоданам. Но больше всего компания известна своей беспрецедентной пожизненной гарантией, которая включает в себя ремонт всех функциональных частей проданных изделий. В том числе если поломка случилась по вине авиакомпании.

2. Calphalon

Calphalon выпускает посуду, которая выдерживает испытание временем. Марка невероятно популярна у американцев, она в широком ассортименте представлена в интернет-маркетах Amazon и Wallmart. Большинство продуктов компании имеют пожизненную гарантию, поэтому любой предмет, у которого при обычном использовании обнаруживается дефект, будет заменен бесплатно. Кстати, компания, помимо сковородок и кастрюль, выпускает ножи, формы для запекания и кухонную технику.

3. CamelBak

Компания CamelBak, производящая легкие велосипедные рюкзаки, бутылки, а также жилеты-рюкзаки с питьевой системой, обещает бесплатно отремонтировать или заменить любой их продукт, если дефект или поломка вызвана заводским браком. Забавно, что на странице с описанием пожизненной гарантии производитель уточняет, что под термином «пожизненный» понимается не ваша или наша жизнь, а срок службы компонентов, тканей и материалов. То есть если ваш рюкзак за время пользования попросту износился, то гарантия вам не светит.

4. Chicago Cutlery

Производитель стильных кухонных ножей Chicago Cutlery дает на свои изделия пожизненную гарантию. Даже в том случае, если дефект был обнаружен при обычном бытовом использовании.

5. Cross

Компания Cross была основана более 170 лет назад и первоначально изготавливала золотые и серебряные корпусы для карандашей и чернильных ручек, что отражало историю семьи Кросс как ювелиров. Компания разработала множество новаторских инструментов для записи, в том числе предшественников современных механических карандашей и самых ранних стилографических ручек. Сейчас компания производит письменные принадлежности и предоставляет на них пожизненную гарантию, в рамках которой она бесплатно отремонтирует или заменит неисправный товар.

6. Darn Tough Vermont

Может показаться сумасшествием, но эта компания дает пожизненную гарантию выпущенным ими носкам. Причем их можно вернуть, если они просто показались вам неудобными, недостаточно прочными или даже если попросту не подошли. Компания Darn Tough Vermont заменит их безо всяких лишних вопросов и необходимых условий.

7. Feetures

Еще одна компания, которая решила давать своей продукции пожизненную гарантию. Feetures выпускает носки любой формы и назначения, из любого материала. Их тоже можно вернуть для замены, даже если они просто вас не устраивают.

8. Davek

Фирма Davek обещает отремонтировать или заменить зонтик, если он по какой-либо причине перестанет нормально функционировать или обнаружится дефект материала и конструкции. На сайте компании говорится: «Мы хотим, чтобы это был последний зонтик, который вы когда-либо покупали».

9. Kingston

Международная корпорация Kingston разрабатывает, производит, продает и поддерживает флеш-накопители и другие компьютерные комплектующие. Она дает гарантию на весь срок службы некоторых изделий, в том числе и флешек. Если ваше устройство неисправно, компания либо отремонтирует, либо заменит его. Подробнее об условиях гарантии написано на их сайте.

10. JanSport

Компания JanSport с 1967 года производит рюкзаки, предназначенные в основном для школьников и студентов. Как указывается на их сайте, продукция JanSport обладает качеством, долговечностью и надежностью. Поэтому, если ваш рюкзак когда-нибудь испортится, порвется (из-за изношенности), компания бесплатно починит его или заменит.

11. Maglite

Известный бренд выпускает ручные и карманные фонари с 1955 года. Отличительным признаком этих фонарей является прочный алюминиевый корпус разной длины. Модели фонарей с длинными корпусами во многих странах используются для оснащения служб спасения и полиции, так как ударопрочный корпус позволяет применять его в целях самообороны. Наверняка вы видели этот фонарь в кино в руках у какого-нибудь полицейского. Как указывается на сайте компании, на разные товары может быть разная гарантия. Но в целом в странах западного полушария Земли действует пожизненная гарантия, в остальных странах — 10-летняя. Что тоже, согласитесь, неплохо для фонаря.

12. Rainbow Sandals

Прекратите тратить свои деньги на дешевые шлепанцы и инвестируйте их в пару, которая прослужит вам дольше, чем они успеют вам надоесть. Как обещает Rainbow Sandals, повреждения и дефекты, вызванные производственными проблемами, будут отремонтированы или заменены бесплатно, пока вы не износите верхний или нижний слой подошвы.

13. Red Oxx

Вот еще одна компания, которая предлагает пожизненную гарантию на свою продукцию, а именно чемоданы и дорожные сумки. Таким образом, если во время эксплуатации был выявлен какой-либо дефект, Red Oxx постарается сделать все возможное, чтобы восстановить продукт или заменить на такой же.

14. Плюшевый мишка

Этот плюшевый гигант, сделанный компанией Vermont Teddy Bear Company, может быть бесплатно восстановлен даже в том случае, если с ним поиграла ваша собака или он попал под многотонную фуру. Если травмы мишки очень серьезные и «вылечить» его не удастся, компания отправит вам нового плюшевого зверя вместе с соболезнованиями об утрате старого друга.

15. Eddie Bauer

Как пишет продавец одежды под торговой маркой Eddie Bauer, каждый, кто по какой-либо причине не будет доволен их товаром, сможет его обменять или вернуть. И все бесплатно.

А вы готовы заплатить за вещь чуть больше денег, чем стоят аналогичные, но при этом быть уверенными, что она прослужит вам долго, а в случае чего ее бесплатно починят или заменят?