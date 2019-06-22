15 умных аксессуаров для путешествий, которые выведут удобство на новый уровень

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С наступлением лета счастливые отпускники начинают собираться в дальние страны. Опросы показывают, что частенько туристы берут с собой то, что совсем не пригодится в поездке. К примеру, 18 % путешественников прихватывают еду, 21 % зачем-то пакует тапочки, а еще 6 % кладут в чемодан даже кипятильник. А ведь появилось так много современных и практичных гаджетов и аксессуаров, которым уж точно нужно найти место в вашем багаже.

Мы в AdMe.ru подготовили для вас подборку полезных и удобных вещиц, которые могут выручить в поездке и позволят путешествовать с комфортом. Ознакомьтесь со списком и выберите то, что пригодится именно вам.

1. Водонепроницаемая сумка

Вещи любителей пляжного отдыха и активных водных развлечений теперь защищены от воды, песка и влаги.

2. Органайзер для туалетных принадлежностей

В этой компактной упаковке два стаканчика, две емкости с дозатором (подойдет для мыла и, например, для шампуня), небольшое полотенце, расческа, зубная паста и зубная щетка.

3. Гамак для ног

А это нехитрое приспособление подойдет тем, у кого в полете устают ножки. Удобный гамак крепится на спинку переднего кресла и поможет вам расслабиться в полете.

4. Карманная стиральная машинка

Неважно, насколько далеко вы от цивилизации, с этой карманной стиральной машинкой ваши вещи всегда будут чистыми.

5. Вешалка для одежды

В отелях обычно не выделяют много вешалок для одежды, а значит, этот компактный девайс будет кстати.

6. Тревожная кнопка

Тревожная кнопка отлично маскируется под брелок или украшение. В опасных ситуациях достаточно одного нажатия, чтобы передать близким сообщение или GPS-координаты.

7. Пряжки для чемоданов

Дорога в / из аэропорта, ожидание рейса занимают много времени. Чтобы не таскать ручную кладь, нацепите на чемодан пряжки и повесьте на них сумки.

8. Ламзак

Любители активного отдыха оценят этот удобный складной диванчик. Он может служить плотом, шезлонгом, кроваткой. Его не нужно надувать — достаточно зачерпнуть воздух. А еще ламзак очень легкий и не занимает много места.

9. Складная бутылка

Не нужно тратиться на воду в пластиковой таре. Складная бутылка выручает в дороге, экономит место и положительно влияет на экологию.

10. Мобильная Wi-Fi-точка

Для быстрого доступа в интернет из любой точки земного шара.

11. Надувная пленка для защиты хрупких вещей

Чтобы дорогое французское вино или кубинский ром не разбились в дороге.

12. Трекер для багажа

Это маленькое симпатичное устройство поможет найти багаж, даже если его увезут на край света.

13. Умные беруши

Крепкий сон — залог хорошего отдыха. Чтобы вам не помешал шум самолета, звуки улицы и храп соседей, купите беруши. Обычную дешевую модель из аптеки вы можете заменить на умную пару: Hush, например, поглощает все звуки до 70 дБ, Quieton Sleep блокирует низкие частоты (храп, гул самолета и т. д.).

14. Штатив для смартфона или камеры

Штатив GorillaPod с гнущимися ножками вы можете закрепить на чем угодно: на ветке, камне, столике. И делать крутые фотографии, даже если путешествуете в одиночку. А еще он ультралегкий, удобно складывается и не займет в вашем багаже много места.

15. Жидкий утюг

Распылите средство Hydrop на мятую одежду, разгладьте руками — готово!

Какие аксессуары и гаджеты для путешествий вы всегда берете в поездку? Поделитесь в комментариях.