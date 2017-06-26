15 уединенных домов для тех, кого все окончательно достало

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В мире полно мегаполисов, населенных миллионами людей. Однако на нашей планете еще есть места, где можно почувствовать себя по-настоящему наедине с собой и отдохнуть от коллег по работе, шума и бесконечных звонков телефона. AdMe.ru решил познакомить вас с местами, где люди могут жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Если и есть на свете олицетворение слова «покой», то оно выглядит именно так

Когда в твоем распоряжении целый остров, по утрам можно приветствовать не соседей, а капитанов проходящих мимо кораблей

Тем, кто доберется до высоты 4 000 метров, откроется прекрасный вид на облака, плывущие под ногами

Кажется, что для этой картины природа использовала все краски из зеленой палитры

Жилище для современного Робинзона Крузо: собственный дом, собственный лес и собственный остров

Даже если на острове живет несколько десятков человек, всегда может захотеться полного уединения

Отпуск на море, который всегда с тобой

Самая интровертная деревня в мире

Тот случай, когда из всего транспорта нужны только горные лыжи

Когда захватил целый остров, чтобы построить один дом

Отдам все за вид из окна

То чувство, когда забор нужен только для красоты

А если поругался с соседом, мост можно распилить пополам

Если даже твой дом — интроверт

Всего 650 ступеней для тех, кто хочет оказаться на вершине мира