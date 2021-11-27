15+ туристов, которые хотели просто переночевать в отеле, а получили еще одну огненную историю для поста в интернете

Уезжая в командировку или отпуск, нам так или иначе приходится ночевать в отеле. Опытные путешественники еще при бронировании могут определить, что ожидает их по приезде — чистая постель и вкусный завтрак или клопы и хамство. Но иногда и прожженных путешественников можно застать врасплох.

Мы в AdMe.ru обожаем новые впечатления и хотим рассказать про отели и гостиницы, которым удалось сделать гостям приятный — или не очень — сюрприз.

«В этом модном отеле, где я остановился, есть неглубокая ванна, разделенная на 2 части»

«При нажатии кнопки одна сторона загорается красным светом и наполняется горячей водой за 30 секунд. Затем другая сторона загорается синим и наполняется холодной водой».

«Только что зарегистрировался в мотеле. Зеленая древесная лягушка охраняет кнопку смыва»

«Работал 12 часов, вернулся в отель. Обнаружил, что комната, за которую я заплатил, снова сдана, а мои вещи лежат в мешке для мусора»

«Зашел в свой номер в Турции, и вот кто ждал меня на кровати»

В этом отеле козырек от солнца подключен к системе, которая измеряет скорость ветра. Если ветер становится слишком сильным, козырек автоматически поднимается

«Нервничала, потому что обычно в отелях куча маленьких бутылочек, а это пластиковые отходы. Но, к моему удивлению, вот что ждало нас в номере»

«Конец коридора в моем отеле»

«Вид из моего номера. Мне даже вроде как нравится...»

Этот отель в Японии извиняется за то, что интернета не было 1 минуту

«Из-за неполадок с электричеством у нас были временные перебои с интернетом в течение 1 минуты в 4 часа утра в среду, 14 апреля. Мы просим прощения за причиненные неудобства и надеемся на ваше понимание. Пожалуйста, не стесняйтесь обращайться за любой помощью. Служба отеля».

«Краны от душа в мотеле, где я остановился, находятся вне кабины»

На мотеле есть знак «Извините» — и больше ничего

«В первый же день заселения в отель на стойке ресепшена нас встретил этот сотрудник»

«Приехал в отель отдохнуть, а на озере — он!»

«Дизайнер все рассчитал, но был очень плох в математике. Вот такая „прелесть“ меня встретила в одном из 5-звездочных отелей Питера»

Номер с видом на море

Хорошая гостиница

«Так выглядит брелок для ключей в моем отеле»