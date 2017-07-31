15 туристических мест, которые мы представляли себе совершенно иначе

Некоторые достопримечательности мира настолько раскручены, что пробиться сквозь толпы туристов к ним практически невозможно. И в итоге вы получаете не столько впечатлений, сколько разочарования.

AdMe.ru собрал в этом посте список мест, которые, несмотря на их грандиозность, мы не советуем посещать в туристический сезон.

Писающий мальчик в Брюсселе

Пляжи ГОА

Диснейленд в Париже

Закат на площади Микеланджело во Флоренции

Голливуд в Лос-Анджелесе

Пляжи в Доминикане

Термальные купальни Сеченьи в Будапеште

Дворец фестивалей и конгрессов — место проведения Каннского кинофестиваля

Надпись «I amsterdam» в Амстердаме

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

Смотровая площадка SkyWalk в Австрии

Белый дом в Вашингтоне

Пирамиды в Египте

Язык Тролля в Норвегии

Пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро

Фото на превью reuters, miguelangelpulidoj

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