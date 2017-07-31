15 туристических мест, которые мы представляли себе совершенно иначе
Некоторые достопримечательности мира настолько раскручены, что пробиться сквозь толпы туристов к ним практически невозможно. И в итоге вы получаете не столько впечатлений, сколько разочарования.
AdMe.ru собрал в этом посте список мест, которые, несмотря на их грандиозность, мы не советуем посещать в туристический сезон.
Писающий мальчик в Брюсселе
Пляжи ГОА
Диснейленд в Париже
Закат на площади Микеланджело во Флоренции
Голливуд в Лос-Анджелесе
Пляжи в Доминикане
Термальные купальни Сеченьи в Будапеште
Дворец фестивалей и конгрессов — место проведения Каннского кинофестиваля
Надпись «I amsterdam» в Амстердаме
Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
Смотровая площадка SkyWalk в Австрии
Белый дом в Вашингтоне
Пирамиды в Египте
Язык Тролля в Норвегии
Пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро
Фото на превью reuters, miguelangelpulidoj