15 туристических мест, которые мы представляли себе совершенно иначе

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Некоторые достопримечательности мира настолько раскручены, что пробиться сквозь толпы туристов к ним практически невозможно. И в итоге вы получаете не столько впечатлений, сколько разочарования.

AdMe.ru собрал в этом посте список мест, которые, несмотря на их грандиозность, мы не советуем посещать в туристический сезон.