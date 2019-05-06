15 традиций разных стран, которые оставляют весь мир в недоумении

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Все мы хоть раз испытывали культурный шок. Например, во время путешествия по Египту нас может смутить обычай подруг невесты щипать ее перед свадьбой на удачу. Несмотря на подобную непривычность, каждая традиция может научить нас какому-то ценному знанию о стране и ее культуре.

Редакция AdMe.ru откроет для вас 15 своеобразных традиций, сохранившихся до наших дней и способных озадачить любого иностранца.

1. Никакой туалетной бумаги, Индия

Многие путешественники удивятся, обнаружив, что в индийских уборных нечасто встречается туалетная бумага. Для аналогичных нужд используется вода из небольшого ведра рядом с унитазом. Использование туалетной бумаги считается плохой идеей, так как она может засорить трубы и стать причиной дополнительных отходов.

2. Никакой ванны после свадьбы, Индонезия

В общине Тидонг (Индонезия) супружеская пара не может посещать туалет в течение 3 дней после свадьбы. Считается, что иначе брак не будет счастливым. За молодоженами присматривают члены их семей, чтобы те не нарушали традицию, и снабжают их небольшим количеством еды и воды.

3. Приветствие плевком, масаи

Хотя плевок считается грубым действием во многих культурах, в кенийском племени масаи это обычный способ приветствовать и проявлять уважение. Члены племени поплюют на руки, прежде чем пожать их, проделывая то же самое с новорожденными детьми и даже невестой, чтобы благословить их и принести им удачу.

4. Табу на желтые розы, Мексика

Розы в качестве подарка — отличный способ выразить эмоции практически в любой точке мира. Однако в некоторых странах придают особое значение их цвету. В Мексике лучше отдать предпочтение классической красной розе, а не желтой, так как этот цвет в мексиканской культуре связывают со смертью.

5. Битье тарелок перед свадьбой, Германия

За несколько недель до немецкой свадьбы проводится ритуал, известный как Полтерабенд. Гости пары приносят с собой посуду, которую бьют в доме жениха и невесты. После этого пара должна навести порядок, что, как считается, приносит удачу и способствует слаженной работе в предстоящем браке.

6. Посыпание корицей одиноких, Дания

Старинная датская традиция XVI века все еще соблюдается и сегодня. Если человек остается без пары в свой день рождения, друзья засыпают его корицей. Это отсылка к датским торговцам специями, которым часто было не до заключения брака из-за путешествий по континенту.

7. Традиционное опоздание, Венесуэла

Если вы отправляетесь на мероприятие, встречу или вечеринку в Венесуэле, учтите, что люди обычно приходят позже, чем планировалось изначально. Венесуэльцы наслаждаются расслабленным темпом, даже если речь идет о каком-то деле, а для крупных общественных мероприятий опоздание просто означает эффектное появление.

8. Никакого чокания бокалами, Венгрия

Посещая Венгрию, стоит заранее знать, что в барах не принято чокаться. Эта традиция берет свое начало в 1848 году, когда австрийцы разгромили венгерских революционеров и отмечали это событие, чокаясь бокалами. В результате венгры решили объявить бойкот этой традиции.

9. Укусы опасных муравьев, Бразилия

Here is a photo of a young boy getting the woven Bullet Ant gloves put on him for the first time. pic.twitter.com/3f3th8DCeD — Satere-Mawe Tribe (@BulletAnts_Mawe) September 27, 2013

В бразильском племени сатере-маве, когда мальчик достигает совершеннолетия, он должен исполнить традиционный танец, надев перчатки, заполненные муравьями-пулями. Эта церемония особенно сложна, поскольку укус такого насекомого является одним из самых болезненных в мире.

10. Тарзанка ради хорошего урожая, Вануату

Говорят, что на острове Пятидесятницы в Вануату этот ритуал, совершаемый мужчинами, обеспечивает хороший урожай. Они прыгают с высоких деревянных башен, предварительно привязав виноградные лозы к лодыжкам, и верят, что такой затяжной прыжок поможет улучшить физическое здоровье человека и принести удачу в сезон сбора ямса.

11. Забавные шляпы для незамужних, Франция

Во Франции 25 ноября празднуется День святой Екатерины, молодой покровительницы незамужних женщин. В этот день женщины, достигшие 25 лет, носят зеленые и желтые шляпы, символизирующие мудрость и веру. В то время как некоторые почитательницы святой Екатерины отмечают этот праздник в надежде скоро выйти замуж, другие с гордостью подчеркивают свой независимый статус.

12. Выбрасывание мебели из окна, Южная Африка

They took the phrase "out with the old" literally! In some parts of South Africa they throw old furniture out the window. #NewYear #Traditions #SouthAfrica #2018 pic.twitter.com/dSuS548rLs — Sold Right Away Team (@soldrightaway) January 4, 2018

Многие страны встречают канун Нового года фейерверками, в то время как в Южной Африке сохраняются иные традиции. Чтобы ознаменовать начало нового года, люди выбрасывают свою мебель из окон прямо на улицу. Полиция контролирует соблюдение этой традиции, следя, чтобы никто не пострадал.

13. Деловые встречи в сауне, Финляндия

Сауна — большая часть финской культуры, служащая не только историческим местом для родов, но и местом для обсуждения деловых или даже политических вопросов. В местном деловом мире принято, что коллеги или партнеры по бизнесу ходят в сауну вместе и ведут переговоры в ее спокойной обстановке.

14. Плакать перед свадьбой, Китай

В то время как в других культурах свадьба ассоциируется с радостью и улыбками, в Китае невеста проводит месяц до церемонии в слезах. К ее плачу также присоединяются мать и другие члены семьи, чтобы выразить радость от будущего брака девушки.

15. Не использовать левую руку, Ближний Восток

В ряде стран Ближнего Востока приветствовать кого-либо или есть левой рукой считается грубым и антисанитарным. Левая рука используется, чтобы вымыться после туалета, она воспринимается как грязная и никогда не бывает задействована за обеденным столом или для приветствия.

Знаете другие уникальные традиции других стран? Расскажите об этом в комментариях!