15 товаров для путешествий, которые принесут максимум пользы и займут минимум места в багаже
Сборы в дорогу — зачастую нелегкий процесс выбора, когда хочется взять с собой всего, да побольше, но при этом путешествовать налегке. Однако не всем туристам это удается, и даже статистика (например, авиаперевозок) говорит о том, что только на багажных сборах с пассажиров крупная компания за год может заработать около нескольких миллиардов долларов. Но возможность прихватить с собой полезные вещи без ущерба для веса багажа все-таки существует.
AdMe.ru заглянул на «полки» интернет-магазинов и выбрал мелочи, которые помогут сделать путешествие более комфортным. При этом они компактные, легкие, не занимают много места, а их покупка не требует больших затрат. А в конце статьи вас ждет видео, которое подтверждает, что о существовании некоторых таких полезных товаров вы, возможно, могли и не догадываться.
1. Складная бутылка
Такую бутылку удобно брать не только в походы, на пешие прогулки и экскурсии. Это также отличный вариант и для авиапутешествий: в стоимость бюджетного билета обычно не включается не только питание, но иногда даже и напитки.
Пустую складную бутылку, которая не занимает много места в ручной клади, несложно наполнить водой в «стерильной» зоне аэропорта после прохождения досмотра, например из питьевого фонтанчика. Некоторые кафе также зачастую не отказывают в бесплатном стакане обычной фильтрованной воды.
Цена вопроса: 50−350 руб.
2. Портативный фильтр для воды
Компактный и легкий фильтр позволяет быстро очистить воду и сделать ее пригодной для питья. По словам производителей, подобные фильтры способны избавить от бактерий (до 99 %), а также примесей некоторых тяжелых металлов.
Цена вопроса: 450−950 руб.
3. Складной контейнер для еды
Небольшая сумка, изготовленная из силикона, предназначена для хранения пищевых продуктов. Она легко моется и не занимает много места, тем более в сложенном виде. Это хорошая альтернатива обычным контейнерам, особенно в путешествии.
Цена вопроса: 450−500 руб.
4. Мешки для стирки
Мешки для стирки — это универсальная вещь. Помимо прямого назначения существует немало способов их эффективного использования.
В эти мешки можно упаковать одежду для транспортировки в чемодане и утрамбовать грязное белье по окончании отдыха. В них также можно положить сандалии или детские игровые наборы, чтобы по пути с пляжа избавиться от налипшего на них песка, который самоликвидируется через отверстия в ткани. А на природе с помощью такого мешка, размещенного, например, на ветке дерева, можно сушить только что помытую посуду — излишки воды также будут вытекать сквозь сетчатую ткань.
Цена вопроса: от 50 руб.
5. Вакуумные пакеты для одежды
Вакуумные мешки для одежды позволяют сэкономить больше места в чемодане. Кроме того, они отлично подходят для вещей из деликатных тканей, которые лучше упаковывать отдельно.
Цена вопроса: 110−250 руб.
6. Органайзеры
Для перевозки некоторых вещей удобнее воспользоваться специальными органайзерами: для нижнего белья, рубашек, лекарств, косметики, в том числе и для емкостей с жидкостями. Кстати, для них можно легко найти варианты непромокаемых несессеров.
Цена вопроса: 190−350 руб.
7. Надувные вешалки
Хорошая альтернатива не только стандартным вешалкам, но и складным. Надувные, в отличие от вышеупомянутых, легче и в сложенном виде занимают в багаже меньше места.
Цена вопроса: 380−900 руб.
8. Ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов
Ультразвуковые отпугиватели компактные и легкие, не требуют дополнительных расходных материалов (как, например, пластины от комаров). Такой прибор позволяет спокойно спать ночью в номере отеля. Это особенно актуально во время отпуска в теплых странах, где, как известно, разнообразие и размеры насекомых порой поражают.
Для походов подойдут USB-версии, которые могут работать от портативного зарядного устройства.
Цена вопроса: 250−300 руб.
9. Мини-утюг
Не во всех отелях предполагается наличие утюга в каждом номере. Существует услуга по предоставлению данного бытового прибора «по запросу», однако это также не всегда удобно. Мини-утюг не занимает много места и особенно хорошо подходит для длительных путешествий.
Цена вопроса: 350−500 руб.
10. Куб для зарядки
Этот куб-штепсель представляет собой мультиадаптер для разъемов различных стандартов. Кроме того, в нем имеются USB-порты для зарядки.
Цена вопроса: 750−1 500 руб.
11. Wi-Fi-ретранслятор
Ретранслятор, или репитер, позволяет усилить имеющийся сигнал Wi-Fi. Часто такое необходимо, например, в отелях или кафе, где прием может быть очень слабым.
Цена вопроса: 350−950 руб.
12. Портативная сигнализация
Хороший способ усилить меры безопасности, например в отеле в ночное время. Сигнализация имеет специальную клипсу, которая вставляется в пространство между дверью и косяком. При открывании раздается громкий сигнал. Такой прибор можно разместить на дверной или оконной ручке.
Цена вопроса: 300−650 руб.
13. Тайник
Удобный потайной «карман» для денег и пластиковых карт поможет в путешествии держать все необходимое в целости и сохранности. Подобные тайники могут быть как отстегивающимися, так и вшитыми в нижнее белье или, например, в ремни и пояса.
Цена вопроса: 560−900 руб.
14. Держатель для чемодана
Это легкое и компактное приспособление надежно закрепит на чемодане или дорожной сумке дополнительную единицу багажа. Например, сумку с ноутбуком, бьюти-кейс или даже термосумку или пакет с продуктами в дорогу, которые не придется нести отдельно.
Цена вопроса: 200 руб.
15. Портативные весы для багажа
В аэропорту не всегда есть возможность заблаговременно перед регистрацией взвесить багаж на пустой стойке. В отелях подобная услуга чаще всего платная. А с компактными портативными весами, которые всегда под рукой, узнать, вписывается ли масса багажа в установленные нормы, можно легко, быстро и заранее.
Цена вопроса: 200−400 руб.
Бонус
Интересно, что существуют и «скандальные» гаджеты, которые полезны для одних, но при этом вызывают недовольство у других. Это относится, например, к так называемым защитникам коленей (knee defender), разработанным для полетов в самолетах. Они предназначены для того, чтобы ограничить наклон впереди стоящего кресла. Люди используют их не только из-за нехватки пространства между рядами. Случается, что впереди сидящие пассажиры, не задумываясь, без предупреждения и лишних вопросов решают опрокинуть спинку кресла, а в этот момент на столике сзади может находиться вода, еда, дорогостоящая техника или даже голова пассажира, решившего вздремнуть. В видео вы можете увидеть, чем иногда оборачивается использование таких «спорных» гаджетов.
А есть ли у вас интересные примеры компактных и полезных товаров или приспособлений, без которых вы не можете представить свое путешествие?
Фото на превью katwalkboutique / instagram, aliexpress