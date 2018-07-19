15 товаров для путешествий, которые принесут максимум пользы и займут минимум места в багаже

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Сборы в дорогу — зачастую нелегкий процесс выбора, когда хочется взять с собой всего, да побольше, но при этом путешествовать налегке. Однако не всем туристам это удается, и даже статистика (например, авиаперевозок) говорит о том, что только на багажных сборах с пассажиров крупная компания за год может заработать около нескольких миллиардов долларов. Но возможность прихватить с собой полезные вещи без ущерба для веса багажа все-таки существует.

AdMe.ru заглянул на «полки» интернет-магазинов и выбрал мелочи, которые помогут сделать путешествие более комфортным. При этом они компактные, легкие, не занимают много места, а их покупка не требует больших затрат. А в конце статьи вас ждет видео, которое подтверждает, что о существовании некоторых таких полезных товаров вы, возможно, могли и не догадываться.

1. Складная бутылка

Такую бутылку удобно брать не только в походы, на пешие прогулки и экскурсии. Это также отличный вариант и для авиапутешествий: в стоимость бюджетного билета обычно не включается не только питание, но иногда даже и напитки. Пустую складную бутылку, которая не занимает много места в ручной клади, несложно наполнить водой в «стерильной» зоне аэропорта после прохождения досмотра, например из питьевого фонтанчика. Некоторые кафе также зачастую не отказывают в бесплатном стакане обычной фильтрованной воды. Цена вопроса: 50−350 руб.

2. Портативный фильтр для воды

Компактный и легкий фильтр позволяет быстро очистить воду и сделать ее пригодной для питья. По словам производителей, подобные фильтры способны избавить от бактерий (до 99 %), а также примесей некоторых тяжелых металлов. Цена вопроса: 450−950 руб.

3. Складной контейнер для еды

Небольшая сумка, изготовленная из силикона, предназначена для хранения пищевых продуктов. Она легко моется и не занимает много места, тем более в сложенном виде. Это хорошая альтернатива обычным контейнерам, особенно в путешествии. Цена вопроса: 450−500 руб.

4. Мешки для стирки

Мешки для стирки — это универсальная вещь. Помимо прямого назначения существует немало способов их эффективного использования. В эти мешки можно упаковать одежду для транспортировки в чемодане и утрамбовать грязное белье по окончании отдыха. В них также можно положить сандалии или детские игровые наборы, чтобы по пути с пляжа избавиться от налипшего на них песка, который самоликвидируется через отверстия в ткани. А на природе с помощью такого мешка, размещенного, например, на ветке дерева, можно сушить только что помытую посуду — излишки воды также будут вытекать сквозь сетчатую ткань. Цена вопроса: от 50 руб.

5. Вакуумные пакеты для одежды

Вакуумные мешки для одежды позволяют сэкономить больше места в чемодане. Кроме того, они отлично подходят для вещей из деликатных тканей, которые лучше упаковывать отдельно. Цена вопроса: 110−250 руб.

6. Органайзеры

Для перевозки некоторых вещей удобнее воспользоваться специальными органайзерами: для нижнего белья, рубашек, лекарств, косметики, в том числе и для емкостей с жидкостями. Кстати, для них можно легко найти варианты непромокаемых несессеров. Цена вопроса: 190−350 руб.

7. Надувные вешалки

Хорошая альтернатива не только стандартным вешалкам, но и складным. Надувные, в отличие от вышеупомянутых, легче и в сложенном виде занимают в багаже меньше места. Цена вопроса: 380−900 руб.

8. Ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов

Ультразвуковые отпугиватели компактные и легкие, не требуют дополнительных расходных материалов (как, например, пластины от комаров). Такой прибор позволяет спокойно спать ночью в номере отеля. Это особенно актуально во время отпуска в теплых странах, где, как известно, разнообразие и размеры насекомых порой поражают. Для походов подойдут USB-версии, которые могут работать от портативного зарядного устройства. Цена вопроса: 250−300 руб.

9. Мини-утюг

Не во всех отелях предполагается наличие утюга в каждом номере. Существует услуга по предоставлению данного бытового прибора «по запросу», однако это также не всегда удобно. Мини-утюг не занимает много места и особенно хорошо подходит для длительных путешествий. Цена вопроса: 350−500 руб.

10. Куб для зарядки

Этот куб-штепсель представляет собой мультиадаптер для разъемов различных стандартов. Кроме того, в нем имеются USB-порты для зарядки. Цена вопроса: 750−1 500 руб.

11. Wi-Fi-ретранслятор

Ретранслятор, или репитер, позволяет усилить имеющийся сигнал Wi-Fi. Часто такое необходимо, например, в отелях или кафе, где прием может быть очень слабым. Цена вопроса: 350−950 руб.

12. Портативная сигнализация

Хороший способ усилить меры безопасности, например в отеле в ночное время. Сигнализация имеет специальную клипсу, которая вставляется в пространство между дверью и косяком. При открывании раздается громкий сигнал. Такой прибор можно разместить на дверной или оконной ручке. Цена вопроса: 300−650 руб.

13. Тайник

Удобный потайной «карман» для денег и пластиковых карт поможет в путешествии держать все необходимое в целости и сохранности. Подобные тайники могут быть как отстегивающимися, так и вшитыми в нижнее белье или, например, в ремни и пояса. Цена вопроса: 560−900 руб.

14. Держатель для чемодана

Это легкое и компактное приспособление надежно закрепит на чемодане или дорожной сумке дополнительную единицу багажа. Например, сумку с ноутбуком, бьюти-кейс или даже термосумку или пакет с продуктами в дорогу, которые не придется нести отдельно. Цена вопроса: 200 руб.

15. Портативные весы для багажа

В аэропорту не всегда есть возможность заблаговременно перед регистрацией взвесить багаж на пустой стойке. В отелях подобная услуга чаще всего платная. А с компактными портативными весами, которые всегда под рукой, узнать, вписывается ли масса багажа в установленные нормы, можно легко, быстро и заранее. Цена вопроса: 200−400 руб.

Бонус

Интересно, что существуют и «скандальные» гаджеты, которые полезны для одних, но при этом вызывают недовольство у других. Это относится, например, к так называемым защитникам коленей (knee defender), разработанным для полетов в самолетах. Они предназначены для того, чтобы ограничить наклон впереди стоящего кресла. Люди используют их не только из-за нехватки пространства между рядами. Случается, что впереди сидящие пассажиры, не задумываясь, без предупреждения и лишних вопросов решают опрокинуть спинку кресла, а в этот момент на столике сзади может находиться вода, еда, дорогостоящая техника или даже голова пассажира, решившего вздремнуть. В видео вы можете увидеть, чем иногда оборачивается использование таких «спорных» гаджетов.