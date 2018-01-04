15 стран, где живут самые красивые мужчины планеты

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Волна интереса к путешествиям породила не только тревел-блогеров, но и необычные рекомендации для туристов. Так, онлайн-журнал Insider Monkey составил рейтинг стран, в которых живут самые красивые мужчины планеты. За ориентир были взяты результаты международных конкурсов красоты Manhunt International, Mister Global, Mister International и «Мистер мира». За каждую победу страны получали по баллу. Еще по полбалла получали страны, победившие в номинациях «Мистер конгениальность», «Мистер фотогеничность», «Мистер интернет-популярность», «Лучшая физическая форма», «Лучшая модель», «Мистер очаровательная улыбка» и «Народный избранник». AdMe.ru не смог оставить без внимания такой рейтинг: если эти страны получили столько титулов, логично подумать, что и обычные жители могут похвастать красотой, не так ли? Давайте проверим.

15. Южная Корея

Южная Корея не лидирует на конкурсах красоты (пока), но ее представители часто выигрывают в номинациях «Мистер конгениальность», «Лучшая физическая форма» и «Лучшая модель».

14. Франция

Французские мужчины побеждали в конкурсах Manhunt International в 2002-м и Mister Global в 2015-м. Также они могут похвастать титулом «Мистер конгениальность».

13. Турция

Участники из Турции одержали победу на конкурсах «Мистер мира» в 1996-м и Manhunt International в 2005-м. Не обходится и без примечательных номинаций, например «Лучшая физическая форма» в 2016 году.

12. Чехия

Представитель Чехии стали победителем Mister Global в 2016-м. И как видите по фото, чехи не зря выигрывают в номинации «Мистер фотогеничность».

11. Мьянма

На счету Мьянмы победа в конкурсе Mister Global в 2014 году, титулы «Лучшая модель» в 2015-м и «Мистер интернет-популярность» в 2016-м.

10. Южная Африка

Кажется, мужчины из Южной Африке могли бы получить титул «Лучшая физическая форма» не только на конкурсе Mister Global, но и в реальной жизни. На счету страны и победа в старейшем мужском конкурсе красоты Manhunt International в 1995-м.

9. Швеция

Швеция — одна из всего лишь двух стран, которые выигрывали в Manhunt International больше 1 раза. Счастливыми годами для голубоглазых красавцев были 1998-й и 2016-й.

8. Испания

Планета увидела своего мистера мира из Испании в 2007-м. И мы можем понять, почему на Mister Global испанцам присуждали титулы «Мистер фотогеничность» и «Лучшая модель».

7. Китай

На конкурсе Mister Global отмечали модельные навыки и фотогеничность китайцев, а в Manhunt International представители страны выигрывали аж 2 раза — в 2007-м и 2011-м.

6. Индия

Индусы были победителями конкурса «Мистер мира» в 2016 году и Manhunt International в 2001-м. На «Мистере мира» также отмечали их харизматичность, а на Mister Global — модельные навыки.

5. Филиппины

Очаровательные улыбки и интернет-популярность филиппинцев не остались незамеченными на Mister Global, также на их счету победа в Manhunt International и Mister International.

4. Венесуэла

Мужчины из Венесуэлы собрали победы почти во всех конкурсах, на основе которых составлялся рейтинг. Они были победителями конкурсов «Мистера мира», Manhunt International и Mister International.

3. Ливан

Ливан — единственная страна, которая выигрывала в конкурсе Mister International целых 3 раза: в 2006-м, 2012-м и 2016-м. И мы совсем не удивимся, если на этом они не остановятся.

2. Вьетнам

Вьетнамцы выигрывали в Mister Global, Manhunt International, Mister International. На фоне таких заслуг даже неловко упоминать их титулы «Мистер фотогеничность» и «Мистер интернет-популярность».

1. Бразилия

Титулы Mister World, Mister Global и две победы в Mister International — все это у бразильцев. Кажется, жаркая страна и правда является родиной самых горячих мужчин. Может, у вас есть свой рейтинг стран, где чуть ли не каждый второй житель — Аполлон? Поделитесь «атласом красоты» в комментариях.