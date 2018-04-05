15 советов для тех, кто не хочет нарваться на мошенников за границей

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Отправляясь в отпуск, мы ждем отличных приключений, но порой становимся жертвами очень изобретательных аферистов. С каждым разом мошенники придумывают все новые способы, как обчистить наши кошельки. Порой их креативность и актерский талант могут ввести в заблуждение даже самого опытного путешественника.

Мы в AdMe.ru собрали самые популярные способы обмана туристов во всем мире. Если не хотите попасться на уловки мошенников, то узнайте, как не потерять деньги и нервы и вернуться домой из отпуска только с позитивными эмоциями.

1. «Сонная пудра»

В Южной Америке набирает популярность «магический» способ обмана беззащитных туристов. Вы идете по улице, как вдруг рядом с вами чихает прохожий. Дело в том, что незнакомец может распылить перед вами «сонную пудру», а вы даже ничего не почувствуете. Через некоторое время вы потеряете способность адекватно оценивать происходящее и с легкостью отдадите все ценные вещи первому встречному. Спустя пару часов вы не сможете вспомнить, что с вами произошло, все будет казаться просто сном, но в реальности у вас уже не будет ни кошелька, ни дорогого вам смартфона. Что делать? Как только почувствовали, что у вас кружится голова или вы теряете координацию, немедленно садитесь в такси и отправляйтесь в свой отель.

2. Находчивые попрошайки

Принято считать, что если вы хотите помочь нуждающемуся, то лучше дать ему одежду или еду. В некоторых странах попрошайки стали очень находчивыми. Так, в Камбодже вы можете встретить мать с ребенком, которые просят у вас купить молоко в аптеке для малыша. Вы не чувствуете подвоха, идете вместе в аптеку, покупаете самое лучшее для ее ребенка, чувствуете себя добродетелем. Мать вас долго благодарит, но, как только вы уходите, возвращает покупку обратно и получает деньги. В Эфиопии аналогичный трюк проводят местные детишки. Они просят купить для них просто обычную тетрадь в магазине, чтобы они могли продолжать хорошо учиться. Вы благородно покупаете канцтовары, но через некоторое время предприимчивые ребята все возвращают обратно в магазин и делят выручку с продавцом. Что делать? Вы можете быть хитрее и оставить на упаковке доброе пожелание или авторский рисунок. Так они не смогут вернуть купленные товары и будут вынуждены ими пользоваться.

3. Не теряйте бдительности

Вы гуляете по улице милого европейского городка, разглядываете витрины магазинов. Вдруг вы замечаете, как красивая незнакомка очень громко начинает спорить с хозяином магазинчика, который обвиняет ее в краже. Эта сценка приковывает внимание еще больше, когда привлекательная девушка начинает раздеваться, чтобы доказать, что у нее нет украденных товаров. Вы тянетесь за смартфоном, чтобы запечатлеть этот момент для истории, но его уже нет, как и вашего кошелька. Пока вы любовались театрализованным представлением, карманники взяли с вас слишком высокую плату за просмотр яркого шоу. Что делать? Не поддаваться искушению и прятать кошельки в недоступные для воришек места.

4. Вот это прокол

Будьте очень аккуратны в путешествии на машине по Италии. В Неаполе злоумышленники прокалывают колеса вашей машины, когда она стоит на парковке. Потом они едут за вами, пока вы не понимаете, что нужно менять колесо. Как только вы останавливаетесь, они сразу предлагают свою помощь. В то время как вы возитесь с колесом, из машины крадут все ваши вещи и быстро удирают. Что делать? Стоит с большой осторожностью принимать помощь от незнакомцев на дороге. В любом случае лучше сразу вытащить запасное колесо и запереть все ценные вещи в багажнике.

5. Сбор из воздуха

В индийских поездах подставной контролер может попросить вас доплатить за проезд, уверяя, что ваши билеты не соответствуют тому месту, которое вы занимаете. После липового сотрудника железной дороги обычно приходит настоящий и говорит, что с вашими билетами все в полном порядке и не было необходимости что-то кому-то платить. Что делать? Когда вы покупаете билет в кассе, обязательно уточните, в каком вагоне ваши места. При посадке в поезд покажите вашим попутчикам билет и спросите, правильно ли вы выбрали вагон.

6. Ресторанные скандалисты

Нарваться на воришек можно и в цивилизованной стране. Так, в Нидерландах в прекрасный ресторан могут зайти вполне приличные люди и начать очень громко искать своих друзей, которые якобы ждут их за самым дальним столиком. Они также могут затеять скандал с официантами, чтобы отвлечь ваше внимание, пока их подельники незаметно стащат смартфон с вашего стола или сумочку со спинки стула. Что делать? Если вы стали свидетелем чего-то необычного в ресторане, то лучше сразу убрать смартфон и кошелек со стола к себе в сумку и положить ее на колени.

7. Автобус едет, вор не дремлет

Отправляюсь в путешествие на автобусе в Таиланде, не оставляйте ценные вещи в багаже, а берите их с собой в салон. Во время поездки миниатюрные тайцы залезают в багажное отделение и очень внимательно проверяют содержимое всех сумок. В Южной Америке могут запросто украсть несколько сумок, пока автобус делает промежуточные остановки или стоит на заправке. Что делать? Лучше всего в путешествие брать минимум вещей, чтобы все они смогли поместиться в рюкзак или чемоданчик, который можно легко взять в салон автобуса или самолета.

8. Матерые угонщики

В азиатских странах каждый может позволить себе аренду машины или скутера, но не все подозревают, как на самом деле зарабатывают компании по прокату автотранспорта. При оформлении документов у вас уточняют адрес отеля, в котором вы остановились. Пока вы спите, к месту парковки приходят воришки с дубликатами ключей и тихо угоняют арендованный автотранспорт. Что делать? Не следует указывать действительный адрес гостиницы, в которой вы останавливаетесь, оставлять в залог паспорт, а также не нужно скупиться на страховку от угона.

9. Двойной тариф

В Таиланде очень часто разводят туристов на заправочных станциях самым простым способом. Сотрудники могут «совершенно случайно» забыть обнулить показатели счетчика после предыдущей заправки. Вам придется заплатить и за себя, и за того парня. Что делать? Перед заправкой внимательно проверять показания счетчика на бензоколонке.

10. «Бесплатный» гид

В Танзании и других африканских странах местные жители всегда будут рады показать вам дорогу, проведут до самого выгодного туристического агентства, чтобы вы заказали отличное сафари, но потом потребуют гонорар за свои услуги. Что делать? Если вам действительно нужна помощь в чужой стране, а вы не знаете, куда идти, то загляните в любой магазин и попросите вам помочь.

11. Не подбирайте с пола

В Турции чистильщики обуви придумали очень оригинальный способ находить себе клиентов. Они могут идти впереди вас, как вдруг у них случайно падает щетка. Вы как добропорядочный человек подбираете находку и возвращаете ее владельцу. Он вас благодарит и предлагает в знак признательности почистить ваши ботинки. Вы соглашаетесь, но в конце он просит с вас денег за услугу, ведь он не упоминал, что будет делать что-то бесплатно. В Европе также можно стать свидетелем, как кто-то случайно выронил кошелек, или мальчик подбежит с кольцом и будет вас уверять, что вы его потеряли. А дело кончится тем, что вас обвинят в краже неожиданной находки и заставят раскошелиться, чтобы не попасть в полицейский участок. Что делать? Не проявлять интереса к любым неожиданным находкам, какими бы манящими они ни казались.

12. Халява стоит дорого

На самых популярных курортах Таиланда вам могут предложить бесплатно посмотреть колоритное шоу в обычном баре. Когда вы войдете, вам сразу принесут меню с дорогими напитками, а если вы откажитесь что-то заказывать, то грозные охранники заставят вас платить даже за выход. Самый известный трюк проворачивают с туристами в Египте. Вас бесплатно сажают на верблюда и фотографируют, а вот спуститься вы сможете уже только за деньги. Спрыгнуть с высоты 2,5 метра вы можете попробовать, но лучше не рисковать здоровьем. Что делать? Осознать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Лучше сразу заплатить за качественную услугу, чем пытаться сэкономить и потом платить двойную стоимость за сомнительный сервис.

13. Вот это номер

Если вы отправляетесь на своей машине в ближнее зарубежье, то с вами может приключиться следующая неприятность. С машины могут скрутить номера, оставить записку под лобовым стеклом, что номера вы можете выкупить за конкретную сумму, если позвоните по написанному номеру. И вы прекрасно понимаете, что без номеров не сможете обратно пересечь границу. Что делать? Идти в полицию и просить документально подтвердить кражу номеров с машины. С такой бумагой вы сможете выехать из страны, а уже дома заменить номера.

14. Начинающий фотограф

Это афера очень популярна на курортах Испании. Симпатичная девушка с дорогой камерой просит вас ее сфотографировать. Пока вы подбираете нужный ракурс, к вам подходит полицейский и обвиняет вас в краже фототехники. Модель в это время благополучно сбегает. Полицейский будет липовым, так же как и все обвинения в ваш адрес. Камеру конфискуют, а вам предложат рассчитаться за правонарушение прямо на месте. Что делать? Если подобное произошло, то необходимо попросить полицейского показать документы, а также выразить желание разобраться в полицейском участке. Он вряд ли согласится и поспешит удалиться.

15. Воришки-мартышки

В Индонезии можно так увлечься местной фауной, что не заметить, как лохматое четвероногое существо с хвостом стащит у вас любимую вещь. Лучше не сопротивляться, так как можно сильно пострадать от острых зубов и когтей безумных мартышек. Естественно, вокруг найдутся десятки желающих, которые будут готовы вернуть украденное за хорошее вознаграждение. Местные жители давно наладили контакт с животными и обучили их основным приемам воришек. Мартышки знают, что в обмен на краденую безделушку они всегда получат вкусное лакомство от своих двуногих братьев. Что делать? Если вы собираетесь в дикую природу, то оставьте дома или спрячьте любые мелочи, которые могут привлечь внимание местных животных.

Турист в чужой стране — это лакомый кусочек для любого воришки. Ведь мы часто не знакомы с законами других государств и в непонятной ситуации не знаем, как себя вести, к кому обращаться за помощью. Самое главное — это готовиться к путешествию заранее. Узнать о местных традициях, прочитать отзывы туристов, составить точный план поездки. Важно не терять бдительности и не брать с собой ценные предметы без необходимости, а лучше заранее застраховать вещи от кражи, чтобы не переживать в случае их потери. Расскажите, какие ситуации случались с вами или вашими знакомыми? Ваш опыт поможет другим лучше подготовиться к новым путешествиям.