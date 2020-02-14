15 совершенно неожиданных фактов о местах, где все хотят побывать

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Вы задумывались, что происходит с монетками, которые туристы бросают в фонтаны, чтобы потом вернуться в полюбившийся город? Или какими были статуи острова Пасхи в древности? Или действительно ли Фудзияма выглядит так, как мы привыкли видеть ее на знаменитой картине с большой волной? У нас есть ответы на эти и другие вопросы.

Мы в AdMe.ru обожаем узнавать новое о том, что кажется изученным до мелочей, но еще больше любим делиться любопытными открытиями с вами.

1. Фонтан Треви каждую ночь чистят от монет

Туристы бросают в одну из главных достопримечательностей Рима столько мелочи, что фонтан приходится регулярно чистить. Например, в 2016 году из него достали примерно $ 1,5 миллиона, которые передали на благотворительные цели католической церкви.

2. У Эйфелевой башни была жена

«Супруга» парижской достопримечательности стала последовательницей шведки по имени Эйя Риита. Та в 1979 году сочеталась браком с Берлинской стеной, приняв фамилию Берлинер-Мауэр. Пример Эйи вдохновил Эрику Лабри, которая 3 года оказывала знаки внимания Эйфелевой башне, а потом вышла за нее замуж и стала Эрикой Эйфель. До башни Лабри, чемпионка мира по стрельбе из лука, состояла в отношениях со своим луком, а потом с мечом.

3. У статуи Свободы идеальные греческие ступни

Древние греки и римляне считали, что указательный палец на ноге должен быть длиннее большого, поэтому такое строение ступни можно увидеть у всех античных статуй. И у статуи Свободы, которая одета в древнегреческую одежду, тоже.

4. Великая Китайская стена изменила растения вокруг себя

Насекомые-опылители не могут перелететь слишком высокую для них стену, поэтому с двух ее сторон образовались генетически разнородные популяции абрикоса и китайского финика. При этом растения с двух сторон разделяют всего несколько метров.

5. Знак Hollywood сохранился благодаря рокеру

Установленная в 1923 году надпись к 1978 году сильно пострадала, одна из букв «О» почти полностью разрушилась. Однако рок-музыкант Элис Купер, который постоянно шокировал публику дикими выходками и эпатажными костюмами, на свои деньги восстановил ее и запустил целую общественную кампанию по реставрации знака. Кампания прошла успешно, и знаменитая надпись стала выглядеть как новенькая.

6. Собор Святого Семейства привел к появлению поговорки

Каталонская поговорка «когда достроят собор Святого Семейства» означает то же, что и привычные нам «когда рак на горе свистнет» или «после дождичка в четверг». Собор строят с 1882 года, уже 138 лет, и когда он будет завершен — неизвестно, потому что работы очень сложные и должны финансироваться исключительно за счет пожертвований.

7. Пизанская башня выравнивается

Эксперты Университета Пизы регулярно исследуют главную достопримечательность города. В 2018-м ученые обнаружили, что с 1998 года ее крен уменьшился на 4 сантиметра. Это результат работ по укреплению грунта под башней и вокруг нее, а также длительной реставрации.

8. Власти Праги убрали электрические фонари у Карлова моста

Хотя в 1985-м была завершена полная электрификация района, в последние годы на Карлов мост вернули газовые фонари. Чиновники решили, что они больше подходят историческому облику города. Перед Рождеством, когда наплыв туристов особенно велик, фонари даже зажигаются вручную фонарщиками в цилиндрах и старинных плащах.

9. Камни Мачу-Пикчу не скреплены между собой

Хотя Мачу-Пикчу был построен сотни лет назад в местности, где регулярно случаются землетрясения, город сохранился до сих пор во вполне хорошем состоянии. И это настоящее архитектурное чудо, потому что инки не пользовались цементом или другим раствором. Они специально оставили между камнями множество щелей и построили стены под наклоном. Именно эти особенности позволили древнему городу выстоять. Редкое современное здание обладает такими же прочностью и устойчивостью.

10. Минареты Тадж-Махала специально построены криво

Все минареты мавзолея наклонены примерно на 10 сантиметров в разные стороны. Считается, что это мера на случай землетрясения или другой катастрофы, чтобы башни в случае чего упали не на сам мавзолей, а рядом с ним.

11. У моаи были глаза

Хотя мы привыкли видеть истуканов острова Пасхи безглазыми, ученые обнаружили, что сначала они выглядели по-другому. Их глаза изготавливались из белого коралла и черного обсидиана или вулканической пемзы, но со временем были утрачены. После этого открытия одной из статуй вернули первоначальный вид.

12. Граффити в соборе Святой Софии тщательно охраняются

За почти 1 700 лет существования храма в нем побывало множество людей, многие из которых оставили свой след в виде разнообразных надписей. В частности, на мраморных перилах верхней галереи сохранились скандинавские руны, датированные IX веком н. э. Ученые сходятся во мнении, что бывавшие здесь воины писали свои имена, например Хальвдан. Древнейшие из этих надписей даже защитили прозрачным пластиком.

13. Японцы рисуют Фудзияму неправильно

У главной горы Японии довольно пологие склоны, но большинство художников изобразили их крутыми и неприступными. Кроме того, в июле и августе на вершине Фудзиямы нет снега, при этом на рисунках он присутствует всегда. Из-за этого у многих иностранцев сложился неправильный образ горы Фудзи.

14. К мосту Золотые Ворота прикреплена бригада маляров

Мост длиной 2 737 метров требует регулярной покраски из-за коррозии, и на это уходит немало краски. Сейчас используется акриловая эмульсия, которая соответствует требованиям к качеству воздуха, а работами занимается специальная бригада из 38 маляров.

15. В Тауэре есть частные квартиры

Хотя древняя крепость — это прежде всего популярный музей и хранилище сокровищ британской короны, в ней есть и апартаменты людей, которые не принадлежат к королевской семье. Во-первых, здесь живет персонал, который обслуживает Тауэр. Во-вторых, приглашение могут получить почетные гости, которые приезжают в Лондон издалека.

В каком из этих мест вы хотели бы побывать? Где уже бывали?