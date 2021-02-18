15+ секретов стиля итальянок, которых по праву считают горячими штучками

Многие считают Францию истинной законодательницей стиля, однако статус мировой столицы моды по праву принадлежит итальянскому городу Милан. Да и в целом жители Италии отлично разбираются в модных тенденциях и умеют создавать яркие и неповторимые образы. Как правило, итальянки делают ставку на женственность и уделяют огромное внимание деталям и аксессуарам.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что такое итальянский стиль и какие приемы помогают местным женщинам выглядеть на все сто.

1. Итальянки не боятся носить много колец

Многие женщины любят украшения, но итальянки носят их совершенно по-особенному. Если остальные модницы боятся перегрузить свой образ лишними аксессуарами, то в Италии часто можно увидеть на дамских руках сразу несколько, на первый взгляд, несочетаемых между собой украшений. Однако то, что сначала может показаться странным многообразием, при детальном рассмотрении всего ансамбля выглядит как отличный пример стиля барокко.



Местные женщины умеют носить одновременно недорогие украшения и роскошные фамильные кольца с драгоценными камнями. Это смотрится и небрежно, и оригинально. Единственный совет тем, кто решится на подобный эксперимент: лучше, если все аксессуары будут выполнены из металла одного цвета. То есть серебряные кольца предпочтительнее сочетать с изделиями из белого золота или платины. Хотя из каждого правила всегда возможны исключения.

2. Браслетов тоже не бывает слишком много

Помимо колец итальянки обожают браслеты. Возможно, эта любовь к многослойности на руках связана с тем, что жители Италии эмоциональны и много жестикулируют, так что часто внимание собеседника приковано именно к рукам. Поэтому множество браслетов на руках — важный атрибут итальянской модницы. Эти аксессуары тоже бывают самых разных форм, фактур и стоимости, и их сочетание может оказаться самым неожиданным. Бирюза и аметисты на одной руке? Кристаллы Swarovski и кожаные фенечки? Почему бы и нет.

3. Солнцезащитные очки — важный аксессуар

В Италии солнцезащитные очки не просто функциональная вещь, а важная деталь образа. Как правило, у истинной модницы будет в запасе несколько разных моделей: от классических до экстравагантных. С помощью очков можно как дополнить костюм, так и сделать его более ярким. При этом темные очки необязательно должны быть дорогими и брендовыми. Стоя рядом с итальянкой, вы вряд ли прочтете на дужке название бренда. Главное, чтобы они были новыми. Дело в том, что новые пластик или стекло под лучами яркого солнца смотрятся совершенно по-другому: на них не видно царапин, и они красиво блестят.

4. Итальянки предпочитают лак для ногтей темных оттенков

Как ни странно, женщины в Италии не очень любят красные ногти. Они отдают предпочтение более темным цветам: бордо, темно-синему, коричневому и даже черному, которые отлично сочетаются со смуглой кожей. Вообще итальянкам, в отличие от француженок, нравится маникюр. Эта процедура стоит здесь недорого, и ее делают довольно быстро. Правда, часто дамы предпочитают гель-лаку обычный лак.

5. Лучшее платье — это платье tubino

Итальянки любят носить платья, в особенности силуэта tubino, то есть «карандаш». Это непременный элемент гардероба местной женщины, поскольку такое платье универсально. Оно вписывается практически в любой дресс-код, удобно для повседневной жизни и для особого случая, если дополнить образ яркими аксессуарами. Кроме того, дамы в Италии не стесняются подчеркнуть свою женственность, поэтому в целом любят надевать одежду по фигуре. При этом им удается выглядеть одновременно и чувственно, и элегантно.

6. Черный всему голова

Несмотря на жаркий климат, местные жители очень любят черный цвет в одежде в любое время года. Во-первых, это практично. Во-вторых, он хорошо сочетается с загорелой кожей. В-третьих, он стройнит, и черный костюм смотрится более элегантно. Так что совет от итальянок: если вы хотите выглядеть эффектно в 30-градусную жару, смело надевайте черное платье из хлопка — не прогадаете.

7. Итальянки следят за кожей на ногах и руках

Важная деталь, которая отличает ухоженную итальянку, — это кожа на ногах и руках. Поскольку от природы местные женщины обладают темными волосами, они уделяют особое внимание депиляции. Один из излюбленных итальянками способов удаления ненужных волос на теле — восковая депиляция. Таким образом убираются не только волосы, но и омертвевшие клетки кожи, и в результате ноги и руки выглядят очень гладкими и ухоженными.

8. Гордость любой итальянки — ее волосы

Итальянские женщины славятся густыми и довольно жесткими волосами. А это значит, что дамы могут позволить себе делать практически любую укладку: хоть горячую, хоть завивку — и шевелюра при этом не сильно пострадает. Вообще итальянки выбирают прически в виде легких волн, а вот стрижки у них не в почете. Большинство предпочитает более длинные волосы, которые доходят хотя бы до плеч.

9. Джинсы скинни в Италии никогда не выходили из моды

Как уже было сказано, итальянки любят подчеркивать свою фигуру. Так что в то время, пока весь остальной мир облачался в более актуальные джинсы бойфренды или mom-джинсы, итальянские модницы продолжали носить скинни. То есть главное правило итальянок — не подчиняться моде, а подчинять моду себе, не всегда обращая внимание на актуальные тенденции. Для них важно носить то, что им нравится, и то, что им идет.

10. Базовый гардероб — отличная инвестиция

Выглядеть стильно итальянкам совсем несложно. Всего-то и нужно купить хорошую белую блузку или футболку, хорошо сидящие джинсы и классическую черную косуху. Если смотреть на уличные фотографии местных женщин, то может показаться, что из сезона в сезон они носят примерно одно и то же. Пожалуй, секрет заключается в том, что одежда должна быть качественной и подобранной по фигуре. То есть не стоит забывать правило, гласящее, что качество важнее количества, а лучшая инвестиция — это вневременные вещи, которые прослужат вам долгие годы.

11. Итальянки придают большое значение обуви

Для итальянок важна богатая фактура: никаких скучных туфель или балеток. Пусть на ногах все блестит и переливается, обувь может быть декорирована перьями, кристаллами, стразами. Надо признать, что под ярким солнцем это смотрится весьма эффектно. Также местные модницы очень любят обувь в мужском стиле: грубые ботинки, сапоги-казаки. Кстати, именно такая массивная обувь отлично подчеркивает аккуратность женских ног. При этом, выбирая очередную пару, итальянки совершенно не обращают внимания на возраст: кеды или солдатские ботинки может надеть как девочка-подросток, так и почтенная синьора.

12. Женщины в Италии носят сапоги без колготок

Мы привыкли к тому, что сапоги — это, скорее, обувь для холодного времени года, поэтому носим их с пальто. А итальянки думают иначе. В холода вы довольно редко встретите местных женщин, обутых в сапоги. Они предпочитают надевать сапоги не на колготки, а на носки, чтобы ноги остались голыми и были видны коленки. Стандартный костюм для них — короткое платье или юбка и высокие сапоги.

13. Итальянки не забывают подчеркнуть талию ремнем

Ремень — это очень важный аксессуар в гардеробе местных женщин, поскольку он позволяет мгновенно создать стройный и элегантный силуэт. Ремень может быть широким, узким, функциональным или чисто декоративным. Итальянки дополняют поясом все: от классического платья до брюк палаццо.

14. Тренчкот — лучшая одежда для межсезонья

Незаменимая вещь в гардеробе итальянки — классический удлиненный тренч нейтральных оттенков. Он отлично сочетается как с юбками и платьями, так и с джинсами. Кроме того, его можно дополнить буквально любой обувью: от кроссовок до туфель-лодочек. Это как раз отличный пример одежды, которая прослужит вам долгие годы и никогда не потеряет своей актуальности. Тем более что сейчас можно найти удачные тренчи практически на любой кошелек.

15. Взять с собой сразу несколько сумок — это совершенно нормально

Сумка играет большую роль в гардеробе итальянских модниц. Для повседневной жизни они часто выбирают кросс-боди, которые можно носить и через плечо. Что касается фурнитуры, то можно сделать выбор в пользу ремешка-цепочки, который послужит как дополнительный аксессуар. Одна необычная особенность в образе итальянок — это сочетание нескольких сумок одновременно. То есть в одной руке может быть какая-то небольшая сумочка или клатч, а в другой — сумка-шопер. Это очень удобно и практично.

16. Шляпу надевают в любое время года

Это популярный и стильный аксессуар, который удачно может дополнить практически любой образ. Конечно, в теплое время года шляпы актуальны во многих странах, но итальянки надевают этот головной убор независимо от сезона. Причем летом тоже можно носить довольно плотные, шерстяные шляпы и сочетать их с платьями. Ну и, конечно, их цвета могут быть самыми разнообразными: от бежевого до оттенка фуксии. Ширина полей тоже остается на усмотрение каждой модницы.