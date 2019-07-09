15 простых вещей, которые в Москве и Петербурге называют по-разному

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Привет! Меня зовут Паша, я родился и вырос в Санкт-Петербурге, но уже 10 лет живу в Москве и так и не разучился говорить таксистам: «Остановите, пожалуйста, у следующей парадной». А когда дома у коренных москвичей я прошу, к примеру, поварешку или латку, то они смотрят на меня с изумлением, словно я общаюсь с ними на инопланетном языке. Но все эти слова я с детства слышал от своих родителей и искренне удивлялся, когда кто-то почему-то называл бадлон водолазкой.

С помощью AdMe.ru я расскажу вам, как правильно понимать петербуржцев и москвичей, а также объясню значение слов, которые используются коренными жителями Северной столицы.

1. Бадлон и водолазка

Трикотажный облегающий свитер с высоким воротом в Санкт-Петербурге все еще называют бадлоном. Это слово появилось благодаря ленинградским фарцовщикам, которые продавали заграничный трикотаж под торговой маркой Ban-Lon. И поначалу этот предмет гардероба по надписи на ярлычке называли просто «банлон», а потом как-то незаметно переделали в «бадлон».

2. Латка и утятница

Слово, которое точно вызовет изумление у москвичей, — это «латка». Так в Санкт-Петербурге называют продолговатую толстостенную миску для тушения, или просто утятницу.

3. Палка и батон (колбасы)

Многим, наверное, известно, что петербуржцы белый хлеб иногда называют булкой, а москвичи — батоном. Это французское слово жители столицы применяют и к колбасным изделиям, спрашивая у продавца «батон колбасы», в то время как жители города на Неве используют словосочетание «палка колбасы», особенно по отношению к копченым и полукопченым сортам.

4. Хабарики и бычки

В Северной столице часто можно увидеть надпись «Хабарики не бросать». Петербуржцы используют это слово, когда имеют в виду окурки, которые москвичи называют бычками.

5. Виадук и эстакада

Эти французские слова обозначают дорогу, которая поднята над уровнем земли. В Санкт-Петербурге чаще используют слово «виадук», хотя оно больше подходит для описания транспортных сооружений, находящихся вне населенных пунктов, например проложенных через овраги или ущелья, а вот московское слово «эстакада» как раз обозначает дорогу, которую строят над занятыми городскими территориями для оптимизации дорожного движения.

6. Вынос и занос

Если вы любите кататься на трамваях, то наверняка заметите одну деталь, которая отличает столичные вагончики от петербуржских. В городе на Неве для обозначения отклонения задней части транспортного средства от оси движения при повороте используют слово «вынос», а в Москве — «занос».

7. ПУХТО и мусорный бак

В Санкт-Петербурге еще с советских времен большие зеленые контейнеры для мусора, которые стоят во дворах, часто называют ПУХТО, что расшифровывается как «пункт утилизации хозяйственных твердых отходов».

8. Карман и боковая дорога

«Заехать в карман» (иногда петербуржцы еще говорят «рукав») означает, что вы сворачиваете с главной магистрали на боковую дорогу, идущую параллельно центральной улице. Поэтому не удивляйтесь, если услышите такое предложение от коренного жителя Северной столицы: «Сворачивайте с виадука и сразу заезжайте в карман, останавливайтесь около ПУХТО, я буду ждать вас там в красном бадлоне с латкой в руках». Перевожу эту фразу для жителей других городов: «Сворачивайте с эстакады и сразу заезжайте на боковую дорогу, останавливайтесь около мусорного контейнера, я буду ждать вас там в красной водолазке с утятницей в руках».

9. Развал-схождение и сход-развал

Порой кажется, что в Москве все делают наоборот. Например, одна из самых популярных услуг автосервисов, которую петербуржские водители привыкли называть «развал-схождение», по какой-то таинственной причине в московских автомастерских превращается в «сход-развал», хотя данные словосочетания скорее разговорные, а в действительности под ними подразумеваются работы по корректировке углов установки колес машины.

10. MATMЕХ и МЕХМАТ

По-разному в двух городах принято называть и некоторые факультеты главных университетов. К примеру, в СПбГУ существует математико-механический факультет (МАТМЕХ), а в МГУ студенты учатся на механико-математическом факультете (МЕХМАТ). Такое различие в наименовании факультетов встречается и в других городах России, например в Екатеринбурге используют петербуржский вариант, а в Ростове-на-Дону — московский.

11. Пятнашки и салочки

В петербуржских дворах-колодцах мы в детстве играли в пятнашки, в то время как мои друзья из Москвы больше любили салочки. Раньше я думал, что это две разные игры, но оказалось, что это просто разные слова для обозначения одной забавы, когда дети пытаются осалить (опятнать) друг друга касанием руки, тем самым сделав другого участника ведущим.

12. Кто последний? Кто крайний?

Первое, что удивило меня, когда я впервые побывал в Москве 15 лет назад, — это вопрос людей в любой очереди «Кто тут крайний?». Видимо, в силу каких-то суеверий в столице не принято спрашивать «Кто последний?», хотя только этот вариант является единственно верным. Филологи уточняют, что, задавая вопрос «Кто последний?», человек хочет узнать, по следу кого ему предстоит пойти, так как исконное значение слова «последний» — это тот, кто идет по следу или сам следует за другими. А тот, кто спрашивает в очереди «Кто крайний?», как бы отстраняет незнакомца от очереди, уверяя его, что он находится «на краю», в стороне от ряда, и вообще нарушает порядок.

13. Конечно

Коренные жители Санкт-Петербурга, особенно старшего поколения, слово «конечно» произносят через «ч», хотя правильным вариантом считается московское произношение через «ш». Есть мнение, что корни такой особенности произношения петербуржцев кроются в истории: иностранцы, которые переезжали в еще строящийся Санкт-Петербург, изучали русский язык в основном по книгам и произносили слова именно так, как они читались.

14. Адреса домов

Скорее всего, в Москве вы не найдете места, где улицы назывались бы линиями, как на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Зато в столице России есть своя особенная адресная система. Вместо «корпуса» москвичи иногда употребляют слово «строение», хотя бывают случаи, когда номер дома, номер корпуса и еще и номер строения используются все сразу для обозначения одного конкретного здания в пределах МКАД.

15. Жадина-говядина...

В сети давно гуляет миф, что по этой детской поговорке можно легко распознать москвича, петербуржца или жителя какого-либо другого региона России. По этому поводу даже было проведено несколько исследований и научных работ, которые подтверждают, что по знаменитой дразнилке действительно можно определить место рождения человека. Петербуржцам, например, больше всего знаком вот такой вариант поговорки: «Жадина-говядина, пустая / большая / тупая / простая шоколадина, сосисками набитая, на меня сердитая». Жители большинства других регионов России вспомнят иную версию дразнилки: «Жадина-говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест». У нее есть и продолжение: «Муха прилетела, понюхала и съела». И только в Москве существует неожиданный вариант с барабаном: «Жадина-говядина, турецкий барабан, кто на нем играет — противный таракан». Иногда вместо слова «противный» москвичи вставляют имя человека, которому адресована эта дразнилка.