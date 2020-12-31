15 привычных для Лондона вещей, которые приковывают внимание большинства приезжих

Лондон своей архитектурой, историей и списком локаций из любимых фильмов привлекает очень многих туристов. Кто-то укрепляется в своих чувствах к городу, а кто-то разочаровывается. Но при этом практически все находят что-то интересное и непривычное. И конечно, своими открытиями путешественники делятся в социальных сетях.

AdMe.ru почитал комментарии и теперь точно знает, к каким неожиданностям готовиться при поездке в Лондон.

«Провода спрятаны под землю и не мешают любоваться небом. Это не сразу замечаешь, но как же круто, когда над тобой не висят постоянно черные нити!»

«На каждой из 270 станций метро есть картина с лабиринтом. И ни один из них не повторяется»

Когда рискуешь зацепить все люстры в квартире

«Может, это и выглядит как антикварный шкаф, но это дверь в секретный бар, в который я вчера ходил»

«Лавочка в Лондоне»

При переходе дороги внимательность включается на 110 %

«Писсуары в небоскребе Шард рядом с панорамными окнами»

«На крыше отеля в центре Лондона разводят пчел»

Мотивирует сдуть пыль с кроссовок

«Номера на контейнерах в Музее науки оформлены как атомные номера элементов таблицы Менделеева»

«В отеле лифт украсили обоями, которые выглядят как книжная полка»

Мусор в городе пропадает словно по велению волшебной палочки

«Отличная транспортная система, особенно автобусы, которые ходят практически по всем улицам нескольких первых зон города»

«Я предполагал, что жизнь в Лондоне идет круглосуточно. В итоге был немного в шоке от того, что там утром в выходные открыто меньше мест, чем в моем родном городе»

«Удивило количество автомобилей и грузовиков»

«В Нью-Йорке много пробок, но, похоже, в Лондоне их больше. Я не уверен, действительно ли на улицах больше машин, или такое чувство складывается из-за узких улиц. Во всяком случае, объем трафика меня удивил».