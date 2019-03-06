15 простых и гениальных вещей, которым можно научиться у англичан

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Великобритания — это не только туманы, королева-мать и Шерлок Холмс. У чопорных англичан есть куча взрывных сюрпризов, которые могут здорово удивить иностранцев. Вы знали, что флегматичные англосаксы буквально дрожат над своими питомцами? А еще ни за что не пройдут мимо человека, который оказался в беде.

AdMe.ru поиграл в шпиона и выведал секреты знаменитого английского характера. Кажется, у этих ребят можно многому научиться.

1. Отношение к холоду

Англичане не заморачиваются с теплой зимней одеждой. Человек, одетый в пуховик, шорты и шлепанцы в январе, никого, кроме туристов, не удивит. В чем секрет такой морозостойкости? На самом деле англичанам просто повезло с географическим положением: острова омывает теплое течение Гольфстрим. Поэтому зимой температура редко опускается ниже +5–7 °C. Родители не кутают детей: колготки, надетые под штаны, — нонсенс. А малыш, одетый в шорты в декабре, не шокирует сердобольных старушек.

Отдельного упоминания стоят жители Ньюкасла. Девушка в мини и босоножках, бредущая по снегу, — вполне привычное зрелище. Ученые принялись изучать уникальную особенность северян и поняли: все дело в рационе. Население холодных районов употребляет больше жирной пищи и мерзнет меньше.

2. Рыба с картошкой

Рыба с жареной картошкой (fish & chips) — самый английский фастфуд. Даже Чарльз Диккенс писал о нем в «Оливере Твисте». Местные жители едят рыбу в кляре с жареной картошкой с XIX века и не собираются останавливаться. Во-первых, это недорого: для приготовления используются простые сорта рыбы вроде трески или пикши. Во-вторых, это питательно: в одной порции содержится примерно 1 000 калорий. И, наконец, fish & chips полезнее гамбургеров.

3. Чай

Англичане — нация любителей чая. По статистике, здесь выпивают 60 миллиардов чашек в год. И в 98 % случаев это чай с молоком. Жаркие споры о том, добавлять ли молоко в чай или чай в молоко, ведутся уже 200 лет. Но идеальное английское чаепитие — это не только чай с молоком. Англичане обожают кремовый (или девонширский) чай. К нему подают булочки-сконы, топленые сливки (clotted cream) и джем. Если вы когда-нибудь захотите устроить девонширское чаепитие, вот рецепт: сконы,

clotted cream (топленые сливки),

чай с молоком.

4. Любовь к животным и природе

Для англичан животные — те же дети. Их любят, о них заботятся и тратят на содержание любимцев значительную часть бюджета. В Англии почти нет бездомных котов и собак, а все благодаря традициям. В этой стране было образовано первое в мире общество по защите животных. Самые популярные домашние любимцы — собаки, на втором месте — кошки. В парках Лондона, Суррея и Кента расплодились зеленые длиннохвостые попугаи. Их здесь любят и кормят специальными смесями для пернатых. А еще отлично себя чувствуют белки. Вы только посмотрите, какую упитанную красавицу мы встретили в Сент-Джеймсском парке Лондона. Местные жители раскормили всех животных, которые обитают у них под боком: утки, гуси, лебеди, белки и даже лисы выглядят как пушистые шарики.

Англичане трепетно относятся к природе. Даже в таком гигантском мегаполисе, как Лондон, есть масса зеленых парков и скверов. Идеальный образец истинно английского парка — Королевские ботанические сады Кью.

5. Очередь — это святое

В Великобритании вы не услышите фразу «Мне только спросить». Жители этой страны обладают уникальным талантом: они умеют стоять в очереди без драк и скандалов. Что принято. В метро на эскалаторе люди держатся правой стороны, так как левая сторона эскалатора предназначена для тех, кто торопится и не хочет стоять, ожидая, пока эскалатор их сам поднимет или опустит. Очередь редко вырастает до 6 человек. Англичанин не станет возмущаться и обсуждать медленную работу кассира. Что не принято. Протиснуться перед впереди стоящими — недопустимо. И пропускать людей в очереди — тоже. Главное правило нахождения в общественных местах заключается в том, чтобы держать дистанцию. Прижиматься и дышать соседу в ухо почти равно личному оскорблению, и это даже ученые подтверждают.

6. Вежливость и невозмутимость

Вежливость — визитная карточка англичан. Это целая философия. Жители страны стараются контролировать свои эмоции и от других ждут того же. Если у вас спросят «Как дела?», это вовсе не значит, что нужно рассказывать о личном. Идеальный ответ — «Хорошо». И, пожалуйста, не рассказывайте о проблемах на работе и в семье. Иначе останетесь непонятыми.

7. Английский юмор

Сдержанные англичане здорово умеют шутить. Они смеются над всем: над собой, над политикой и даже над запретными темами вроде смерти или несчастных случаев. Правда, понять такой юмор нелегко, ведь шутят здесь с непроницаемым лицом. Вот лучшие примеры современного английского юмора: Короли самоиронии: сериалы «Офис» (британская версия) и «Компьютерщики».

Гении сарказма: ситкомы «Переростки» и «Пип-шоу».

Юмор чернее некуда: ситком «Маленькая Британия» (в русском переводе «Ваша Бриташа»), выступления стендап-комика Джимми Карра.

8. Стиль

Английский стиль одежды копирует весь мир. Именно здесь придумали классический плащ Burberry, твидовые пиджаки, шерстяные ткани в клетку и броги. Правда, чтобы выглядеть как настоящий англичанин, вышеназванной одежды мало, у этих ребят есть пара секретов. Сдержанность. Благородные расцветки сочетаются с неброскими фасонами по фигуре. Одежда не должна быть мешковатой или излишне облегающей.

Практичность. Один и тот же предмет гардероба подходит для разных случаев. Женщины здесь любят и умеют носить шляпки самых фантастических фасонов. В повседневной жизни шляпку можно заменить беретом.

9. Отношение к футболу

Вообще-то люди играют в футбол уже 3 000 лет. Но родиной современного футбола считается Англия: здесь был создан первый официальный футбольный союз — и понеслось. Сегодня в Великобритании зарегистрировано 40 000 футбольных клубов, и их количество только растет. Мяч гоняют тысячи детей и взрослых, еще больше людей болеют за любимые команды и готовы ехать за игроками хоть на край света. А психологи говорят, что футбол положительно влияет на психическое здоровье и помогает справиться с депрессией.

10. Музеи и театры не пустуют

Еще больше, чем футбол, англичане любят театр. На театральные шоу и спектакли люди ходят вдвое чаще, чем на футбольные матчи Премьер-лиги. Абсолютные хиты — пьесы Шекспира, Чехова, а еще спектакль «Боевой конь» (самый посещаемый в мире). И одно маленькое но. В современных английских театрах принято есть и пить. На креслах в зрительном зале новых театров даже есть специальные кнопки для вызова официанта, так что еду приносят прямо во время шоу.

Англичане трепетно относятся к своей истории и посещают музеи целыми семьями. Очередь в музей или галерею, состоящая не из туристов, а из местных жителей, — привычное зрелище. Вход в некоторые музеи бесплатный. Вот куда можно сходить, не заплатив при этом ни пенса: галерея Тейт (в частности, Тейт Модерн), Британский музей, Музей естественной истории, Музей науки, Национальная галерея, Собрание Уоллеса, Музей Виктории и Альберта и др. Среди выставленных в музее экспонатов попадаются весьма любопытные экземпляры: например, портрет «самого толстого человека в Англии» Дэниела Ламберта или неплохо сохранившиеся древнеегипетские носки, предположительно изготовленые между 300 и 500 гг. до н.э.

11. Англичане обожают свою королеву

Монархия в XXI веке — анахронизм для большей части мира. Но только не для Англии. Несмотря на то что содержание королевской семьи обходится гражданам в кругленькую сумму (по некоторым данным, в $ 320 млн), британцы не готовы расстаться со своей королевой. И вот пара деталей из жизни Елизаветы II, за которые ее обожают подданные (и мы тоже). Безупречное чувство стиля. Идеальная прическа, шляпки и стильные наряды.

Она много работает. Елизавета II серьезно относится к своим королевским обязанностям: проводит встречи и посещает важные мероприятия.

Она очень милая. Королева — образец вежливости и сдержанности. Елизавета II сама водит автомобиль, пьет джин перед обедом и разводит собак, а до недавнего времени ездила верхом.

12. Культура пабов

Пабы — не банальные пивнушки. Это заведение — часть общественной культуры и истории старой доброй Англии. Англосаксы начали пить пиво со времен римлян, еще тогда появились места, где путник мог передохнуть и выпить эля. Постепенно пабы обросли культурными мероприятиями: здесь играли в бильярд, обсуждали новости и отдыхали после рабочего дня. Сегодня на 700 жителей Великобритании (включая Ирландию, Шотландию и Уэльс) приходится один паб. Здесь можно читать газеты, общаться, играть в дартс, настольный футбол и пить пиво, конечно. Впрочем, можно ничего не заказывать и наслаждаться обществом друзей — никто на вас не посмотрит косо. Семейное посещение пабов приветствуется, потому что тут подают не только пиво, но и традиционную пищу.

13. Благотворительность

Первые благотворительные организации появились здесь еще в XVII веке: люди собирали помощь обездоленным. Сегодня англичане помогают старикам, беженцам, детям, защищают животных. По телевизору в прайм-тайм показывают рекламу и собирают пожертвования на самые разные цели. Государство контролирует благотворительность, а все финансовые потоки абсолютно прозрачны. На специальном сайте всегда можно посмотреть, на что расходуются ваши деньги. Жители Англии готовы помогать ближнему не только деньгами. Например, недавно в Вустершире собралась огромная очередь из 4 885 человек, готовых пожертвовать свои стволовые клетки для 5-летнего мальчика по имени Оскар, больного лейкемией. Люди собрались на улице перед клиникой, и, несмотря на дождь, терпеливо ждали своей очереди, чтобы пройти тест на совместимость.

14. Толерантность

Англичане уважительно относятся к культуре и обычаям иммигрантов. Коренные жители островов стремятся сделать комфортной жизнь людей из разных стран. Вот, например, терминал, который выдает талончики на прием в поликлинике, оснащен интерфейсом сразу на нескольких языках. И так в каждой мелочи. Люди здесь искренне хорошо относятся друг к другу, независимо от цвета кожи и вероисповедания.

15. Знание мировой истории

Англичане чтят культурные и технические достижения иностранцев. Например, многие американцы не в курсе, кто первым полетел в космос. Зато в Англии установлен памятник Юрию Гагарину в Гринвичской обсерватории. А в книжных магазинах можно найти массу литературы на тему истории и культуры отдельных стран, в том числе и на иностранных языках.

Мы уверены, что этот список можно продолжать бесконечно. А какие достоинства англичан знаете вы?