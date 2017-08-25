15 поражающих изменений в Северной и Южной Корее за 70 лет разъединения

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Как любят говорить корееведы, «все любят говорить о Северной Корее, потому что о ней можно говорить что угодно». И действительно, новости вроде того, что Ким Чен Ын лично сжег из огнемета одного из министров или что объявил об успешной высадке своих космонавтов на Солнце, ничем подтвердить нельзя. Мы в AdMe.ru попытаемся раскрыть жизнь совершенно обычных людей Северной Кореи посредством сравнения ее с Южной. Вот как изменилась жизнь людей, бывших еще 72 года назад одним народом.

Пхеньян vs. Сеул

Если рассмотреть столицы с высоты птичьего полета, то оба города произведут впечатление масштабных мегаполисов. Многоэтажки в Пхеньяне практически неотличимы от жилых кварталов Сеула или Пусана.

Общая панорама

Панорама на главную реку, которая разделяет два города, также очень похожа. Кстати, мосты для Сеула, в отличие от Пхеньяна, — вещь трагичная, так как именно на них совершается большое количество суицидов. Дело в том, что люди не справляются с высокой конкуренцией южного общества, где нет понятия размеренной жизни, а есть только две цели: самореализация и успех.

Центральные районы

Так выглядят деловые кварталы столиц.

Спальные районы

А это жилые кварталы столиц. Что примечательно, северяне не платят налоги за услуги ЖКХ, а квартиры получают бесплатно после регистрации брака. В то время как маленькая квартира на юге стоит в среднем около $ 180 тыс.

Мода

Что касается моды, то сообщения о том, что на севере запрещены женские брюки и существует свод разрешенных стрижек, — неправда. Модную по местным меркам одежду можно найти в заграничных магазинах (это для богатых корейцев) и у китайских челночников (для остальных). Но, конечно же, с Южной Кореей, которая считается одной из самых стильных стран в мире, в моде у них разница лет в 50.

Образование

Образование в КНДР — это один подготовительный год и 10 обязательных лет учебы. Затем гении и представители золотой молодежи отправляются в университеты, а остальные идут работать. К слову, в школе проходят западную литературу и географию. Правда, в качестве западного уровня жизни демонстрируются в основном африканские страны. Для сравнения, в Южной Корее в школе учатся 12 лет; южнокорейские университеты являются одними из престижнейших в мире, а уж о стажировке тут мечтают стипендиаты всех мировых грантов.

Работа

Так корейцы проводят перерыв на работе. Как видите, за 70 лет привычки не так уж и изменились. Кстати, о работе: средняя зарплата в КНДР — примерно $ 3, еда выдается по талонам. Средняя зарплата на юге больше ровно в 1 000 раз.

Культура

Такое уникальное южнокорейское явление, как K-pop, конечно, шокирует беженцев с севера. Вообще в Южной Корее всем беженцам из КНДР полагаются 3-месячные курсы по адаптации к жизни в современном мире. Насколько им получается внедриться в общество, читайте в расследовании BBC.

Еда

Голода в КНДР нет, но недостаток фруктов и овощей никак нельзя возместить, поэтому все едят яблоки и капусту. Недостаток белковой пищи также сказывается: говорят, именно из-за этого северяне ниже ростом южан. Чтобы хоть как-то покрыть эту потребность, они разводят лягушек и черепах. Еще на улице Пхеньяна торгуют сосисками на палочке, паровыми пирожками, местным мороженым и попкорном. На юге же в ходу кроме традиционной также и безграничная европейская кухня.

Транспорт

Существует миф, что в Пхеньяне всего 3 станции метро, между которыми возят только иностранцев. Неправда! Пхеньянский метрополитен даже на год старше сеульского, и пользуются им все жители.

Купить машину в КНДР абсолютно невозможно. Автомобиль могут выдать лишь за служебные успехи либо на служебные нужды. Поэтому все ездят на общественном транспорте либо на велосипедах с электроприводом.

Техника

Северянин с лопатой в руках — это деревенский житель с инструментом. Южанин с лопатой в руках — это городской житель с телефоном. Но не стоит думать, что северяне совсем не знакомы с гаджетами: у Северной Кореи есть своя техника. Например, телевизоры с плоскими экранами, ноутбуки, смартфоны («Ариран» и «Пхеньян» на основе Android). Производятся они в Китае, а потом на них наклеивают бренды КНДР. Но позволить себе такие гаджеты, конечно же, может далеко не каждый.

Досуг

Да-да, можете не протирать глаза, в КНДР есть поле для гольфа. Но обычные жители не играют в гольф. Обычные жители даже не знают, что такое гольф.

А вот про аквапарк знают все.

Вывод

Вообще, хоть КНДР и за железным занавесом, верить во все небылицы подряд не стоит. Вспомните хотя бы известную фотографию со спутника, где на фоне сияющей ночной Южной Кореи КНДР кажется абсолютно черным пятном. При этом заметьте, что на этом же снимке кто-то нечаянно стер Владивосток и несколько китайских городов, в которых будто просто отключили свет на ночь.

И напоследок: посмотрите трейлер нашумевшей северокорейской комедии «Товарищ Ким отправляется в полет». Держим пари, что он перевернет ваши представления об этой стране!