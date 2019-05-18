15 популярных фраз в разных странах мира, которые не следует воспринимать буквально

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Когда вы находитесь в чужой стране, попытка понять иностранную речь с помощью онлайн-переводчика может поставить вас в замешательство. Ведь многие фразы из повседневной речи, которые люди со всех уголков мира используют для выражения своих чувств и эмоций, порой имеют совершенно неожиданное значение.

Мы в AdMe.ru узнали самые популярные выражения у местных жителей из разных стран и попытались объяснить истинное значение этих фраз.

1. Даже обезьяны падают с деревьев (Япония)

Устойчивое выражение в японском языке означает, что каждый может совершить ошибку — как обезьяна, которая не застрахована от случайных падений с высоких деревьев.

2. Выдувать маленьких утят (Латвия)

Если в Латвии вы услышите, что кто-то пытается выдувать маленьких утят, словно мыльные пузыри, то это не стоит воспринимать как сумасшествие. Таким образом латыши высказывают свое недоверие к собеседнику, который начинает нести чушь или говорит неправду.

3. Кормить осла бисквитным тортом (Португалия)

Если в России мы мечем бисер перед свиньями, когда пытаемся доказывать что-либо тому, кто неспособен или не хочет ни понять, ни оценить это должным образом, то в Португалии аналогичный смысл имеет фраза про ослика и бисквитный торт.

4. Ходить вокруг горячей каши как кошка (Финляндия)

Видимо, поведение финских кошек когда-то давно вдохновило жителей Страны тысячи озер на изобретение этой фразы. На самом деле она означает момент, когда хочешь что-то сделать или спросить, но вынужден ждать подходящего повода, словно голодная кошка, которая хочет съесть горячую кашу, но вынуждена терпеть, пока еда остынет.

5. Кто видел, как танцует павлин в джунглях? (Индия)

На самом деле в индийских джунглях пока еще никому не удавалось увидеть танцующего павлина. И подобный вопрос задают в тех случаях, когда сомневаются в том, что что-то нужно делать, если этого никто не увидит или не оценит.

6. Скользить на сэндвиче с креветками (Швеция)

Если в России вы родились с серебряной ложкой во рту и катаетесь как сыр в масле, то это означает, что вам не нужно переживать по поводу денег и вы без проблем получите все, что захотите. В Швеции такой же смысл имеет фраза про сэндвич с креветками. Видимо, этот бутерброд когда-то считался признаком достатка и социального благополучия у шведов.

7. Пить воду пока плаваешь (Индонезия)

Значение странной на слух индонезийской фразы аналогично русскому «одним выстрелом убить двух зайцев», то есть выполнить одновременно два разных дела.

8. Быть на спине свиньи (Ирландия)

Если у вас в жизни все отлично и вам сопутствует удача, то в России про вас скажут, что вы на коне, а вот в Ирландии в аналогичной по смыслу фразе упоминается совсем другое животное, которое не у каждого вызывает прямые ассоциации с успехом.

9. Носить кошку на голове (Япония)

Значение этого японского выражения аналогично знаменитой библейской идиоме «волк в овечьей шкуре». Фразу японцы используют для описания тех, с кем опасен любой контакт, особенно лжеучителей.

10. Чувствовать себя как осьминог в гараже (Испания)

В Испании если вы услышите, что кто-то чувствует себя словно осьминог в гараже, то это не будет означать, что он ведет себя как слон в посудной лавке. Реальное толкование этой идиомы совсем иное. Эта фраза дает понять, что человек находится не в своей тарелке, то есть чувствует себя неудобно в какой-то конкретной ситуации или месте.

11. Вытащить кого-то из их арбуза (Румыния)

Если кто-то в Румынии вам скажет, что вы пытаетесь вытащить его из арбуза, то так человек вам тактично намекает, что вы его очень раздражаете.

12. Не утюжь мне голову! (Армения)

Если вдруг в Армении вас кто-то будет сильно нервировать во время разговора, то просто скажите, чтобы вам больше не утюжили голову. Вас сразу поймут и, скорее всего, не будут больше приставать.

13. Быть пойманным с бородой, застрявшей в почтовом ящике (Норвегия)

Видимо, часто бывали случаи, когда норвежские мужчины по какой-то причине пытались достать чужие конверты из почтового ящика, но в самый неподходящий момент у них в отверстии для писем застревала борода. Они никуда больше не могли убежать, и таким образом их заставали прямо на месте преступления. Эта образная фраза в Норвегии означает, что кого-то поймали с поличным.

14. Не мой цирк, не мои обезьяны (Польша)

Когда в Польше хотят сказать, что они больше не желают продолжать что-то делать и снимают с себя все полномочия, то есть умывают руки, то поляки используют смешную фразу про цирк с обезьянами.

15. Я думаю, моя свинья насвистывает (Германия)

Когда у немцев что-то не укладывается в голове, то они часто в разговоре упоминают свинью, которая, кажется, начинает свистеть.