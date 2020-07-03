15+ подводных камней, которые поджидают туристов на самых популярных курортах

Многие туристы отправляются сюда за знаменитым тайским массажем. Но не стоит обольщаться: вместо расслабляющей процедуры вы можете получить полную ее противоположность. Одна из туристок рассказала, что к ней пришла хрупкая массажистка, руки которой оказались неожиданно сильными. После каждого поглаживания тайка буквально била кулаком, а массаж лица можно было сравнить с вбиванием гвоздей в лоб.

Если вы арендуете мопед или автомобиль, не отдавайте в залог подлинник паспорта: достаточно и копии. У вас могут украсть документ, а полиция и страховка не помогут. Кроме того, местные жители могут обвинить вас в порче имущества, если обнаружат на арендованном транспортном средстве старую царапину, которой уже 5 лет. Обычное дело в такой ситуации — стрясти с туриста кругленькую сумму и только потом вернуть залог.

У местных мотобайков отсутствуют коляски. Вместо них туристам предлагается с ветерком доехать в клетке для куриц.

Оказавшись в больнице с отравлением, будьте готовы к тому, что у вас возьмут кровь на анализы и только потом позвонят в вашу страховую компанию. Причина в том, что необходимо понять, находится ли турист в состоянии опьянения. Страховщики откажутся платить за лечение, если в крови обнаружат алкоголь. И не имеет значения, сколько выпил отдыхающий: один бокал вина или бутылку пива.

В Таиланде практически нет привычной европейской еды: кафе, где в меню есть пицца, бургеры или картофель фри, можно пересчитать по пальцам. А если вы придерживаетесь правильного питания, один выход — снять виллу с полноценной кухней, покупать продукты в супермаркете и готовить самостоятельно. Но и магазинов, располагающих подходящим ассортиментом продуктов, не так много: обычно всего 1–2 на весь город.

Лучше не отправляться сюда даже с легкой простудой, кашлем или насморком. Из-за жаркого и влажного климата такие симптомы могут быстро усугубиться, а антибиотики, которые помогут их снять, стоят недешево. Также из-за особенностей климата отдых в Таиланде не подходит для детей, особенно белокожих: он может вызвать потницу (контактный дерматит).

От местных зазывал лучше держаться подальше: они не чураются прикосновений к туристам, особенно к белокожим. А ребенку они могут буквально вцепиться в лицо «на счастье».

Одеваясь на пляж, лучше отказаться от светлых вещей: песок на тайских пляжах имеет ярко-оранжевый цвет и может окрасить как ткань, так и кожу. Даже пятновыводитель не сможет справиться с подобными въевшимися загрязнениями.