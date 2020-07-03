15+ подводных камней, которые поджидают туристов на самых популярных курортах
Путешествия в жаркие страны давно стали для многих наших соотечественников доброй традицией. И наверняка у каждого заядлого туриста уже есть свои излюбленные маршруты. Однако, даже изучив тот или иной курорт вдоль и поперек, нельзя быть до конца уверенным в том, что вы предупреждены обо всех возможных неприятностях.
Мы в AdMe.ru узнали, что потенциальным отдыхающим стоит знать о красивых уголках нашей планеты, многие годы привлекающих золотыми пляжами и лазурными волнами.
Таиланд
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Многие туристы отправляются сюда за знаменитым тайским массажем. Но не стоит обольщаться: вместо расслабляющей процедуры вы можете получить полную ее противоположность. Одна из туристок рассказала, что к ней пришла хрупкая массажистка, руки которой оказались неожиданно сильными. После каждого поглаживания тайка буквально била кулаком, а массаж лица можно было сравнить с вбиванием гвоздей в лоб.
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Если вы арендуете мопед или автомобиль, не отдавайте в залог подлинник паспорта: достаточно и копии. У вас могут украсть документ, а полиция и страховка не помогут. Кроме того, местные жители могут обвинить вас в порче имущества, если обнаружат на арендованном транспортном средстве старую царапину, которой уже 5 лет. Обычное дело в такой ситуации — стрясти с туриста кругленькую сумму и только потом вернуть залог.
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У местных мотобайков отсутствуют коляски. Вместо них туристам предлагается с ветерком доехать в клетке для куриц.
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Оказавшись в больнице с отравлением, будьте готовы к тому, что у вас возьмут кровь на анализы и только потом позвонят в вашу страховую компанию. Причина в том, что необходимо понять, находится ли турист в состоянии опьянения. Страховщики откажутся платить за лечение, если в крови обнаружат алкоголь. И не имеет значения, сколько выпил отдыхающий: один бокал вина или бутылку пива.
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В Таиланде практически нет привычной европейской еды: кафе, где в меню есть пицца, бургеры или картофель фри, можно пересчитать по пальцам. А если вы придерживаетесь правильного питания, один выход — снять виллу с полноценной кухней, покупать продукты в супермаркете и готовить самостоятельно. Но и магазинов, располагающих подходящим ассортиментом продуктов, не так много: обычно всего 1–2 на весь город.
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Лучше не отправляться сюда даже с легкой простудой, кашлем или насморком. Из-за жаркого и влажного климата такие симптомы могут быстро усугубиться, а антибиотики, которые помогут их снять, стоят недешево. Также из-за особенностей климата отдых в Таиланде не подходит для детей, особенно белокожих: он может вызвать потницу (контактный дерматит).
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От местных зазывал лучше держаться подальше: они не чураются прикосновений к туристам, особенно к белокожим. А ребенку они могут буквально вцепиться в лицо «на счастье».
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Одеваясь на пляж, лучше отказаться от светлых вещей: песок на тайских пляжах имеет ярко-оранжевый цвет и может окрасить как ткань, так и кожу. Даже пятновыводитель не сможет справиться с подобными въевшимися загрязнениями.
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Здесь нет экскурсий в привычном понимании: если вы хотите посетить заповедник и познакомиться с местной фауной, нужно отправиться в турне на весь день. Не обойдется без шоп-тура, в ходе которого вам предложат купить массу сувениров: от подушек и одеял до меда и мазей.
Египет
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Редкий тур в Египет обходится без поездки на верблюдах. Но владельцы этих смышленых животных нередко дрессируют их так, что без команды хозяина те даже не пошевелятся. Вполне может случиться так, что вам придется заплатить дважды: за то, чтобы сесть на верблюда, и за то, чтобы остановить его. В целях безопасности лучше кататься целой компанией и сразу звать полицию в случае неприятностей.
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В местах большого скопления туристов вас может остановить незнакомец и попросить показать ваши билеты. Он проверит их, расскажет подробно о достопримечательностях, которые вы сможете здесь увидеть, а после такой навязанной услуги потребует денег. Также у вас на полном основании могут потребовать вознаграждение, если вы попросите местного жителя подсказать дорогу.
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В Египте вы практически нигде не встретите ценников, в том числе и в супермаркетах. Продавец может назвать высокую цену, после чего вам придется долго уговаривать ее снизить: местные жители воспринимают туристов как очень жадных людей, и никогда — как бедных.
Турция
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Лучше не оставляйте личные вещи на краю кровати в своем номере. И не потому, что их могут украсть. Это могут воспринять как чаевые, будь то деньги, заколка, крем для рук или флакончик туши.
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Не стоит обольщаться, увидев на упаковке с ярким напитком надпись «сок из концентрата». Очень часто внутри содержится не что иное, как краситель с водой.
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Туристы не должны отправляться в горы без сопровождения, иначе придется заплатить штраф в размере более $ 100: многие отдыхающие любят разводить костры, которые приходится тушить туркам, что влетает в копеечку.
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В Турции вам не дадут ни тапочек, ни халата даже в 5-звездочных отелях. Пусть вас не вводят в заблуждение заявления о предоставлении их на сайтах туроператоров: имеются в виду только номера люкс и полулюкс.
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В отелях, предлагающих шведский стол, можно заметить несвежие фрукты. Они лежат на блюдах просто ради декора из-за необходимости как-то заполнить пространство.
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Чтобы вызвать врача, нужно заплатить $ 340 (это не считая лечения). Особенно дорого обходятся стоматологи.
Кипр
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Многие туристы во время плавания ощущают своеобразные покалывания в руках и других частях тела. Это происходит из-за того, что во время шторма медузы бьются о кораллы и теряют свои щупальца, которые плавают в воде и вызывают жжение. Такие, на первый взгляд, малозначительные симптомы чреваты вздутиями красновато-желтого цвета, зудом и температурой на следующий день.
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Кипр испытывает острую нехватку воды, поэтому следует расходовать ее экономно, иначе вам не избежать штрафа.
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Планируя поездку, лучше отдайте предпочтение отелю с собственным пляжем. Иначе придется довольствоваться дикой набережной с полным отсутствием инфраструктуры с минимумом удобств, таких, как кабинки для переодевания и даже туалеты.
Черногория
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У дорог в Черногории есть свои специфические особенности за счет расположения в гористой местности. Если вы собираетесь вести машину, вам будет трудно при отсутствии хотя бы пары лет водительского стажа.
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Чтобы устроить себе хороший шопинг, придется попотеть. Дело в том, что 80 % местных сувениров — не что иное, как подделки из Китая и Турции. В первую очередь это относится к таким городам, как Котор и Будва. Если вы хотите отыскать действительно качественные товары, лучше съездить в Подгорицу или Бар.
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После 15:00 черногорские банки не принимают посетителей. А в субботу их двери закрываются в 13:00. Если вам нужно отправить денежный перевод, оплатить налог или штраф, обратитесь в местное почтовое отделение.
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Многие местные таксисты не включают счетчики и по окончании поездки называют сумму «из головы», которая, как правило, выше фактической. Также вас могут просто возить кругами до места назначения.
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В Черногории на общественном транспорте нет цифровых номеров, привычных нам. Например, автобусы идентифицируют по названию перевозчика, которое указывают на корпусе сбоку или спереди. Все остановки совершают по требованию. О вашей просьбе высадить вас в определенном месте, если вы не знаете, где выходить, могут забыть. Так что лучше следить за дорогой с помощью навигатора.
Вьетнам
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Оправляясь на шопинг, лучше выбирать одежду попроще. Местные продавцы, завидев туриста, который выглядит не слишком бедно, увеличивают стоимость и переписывают ценники. Причем чаще всего это может произойти прямо на ваших глазах.
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Вода из-под крана здесь очень низкого качества. Это продиктовано специфическим климатом, при котором для размножения бактерий и вирусов создаются благоприятные условия. Что касается питьевой воды в бутылках, то ее рекомендуется кипятить перед употреблением.
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Хотя масштабные военные действия во Вьетнаме сошли на нет почти 40 лет назад, в степях могли остаться неразминированные поля. Поэтому следует держаться новых дорог и исхоженных троп. Также не стоит дотрагиваться до бесхозных предметов, лежащих посреди улицы.
Болгария
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Вместо белуги в местных рыбных ресторанах вам могут подать дешевого луфаря. Одна из отдыхавших здесь туристок рассказала, что, когда она попросила унести эту рыбу обратно, весь коллектив заведения стал утверждать, что это у них в Болгарии такая белуга.
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На местных пляжах летом возникают обратные течения, получившие среди местных название «мертвые волнения». Это природное явление, при котором волны не выбрасывают купающихся на берег, а утягивают в пучину. Такие течения не очень широкие — всего несколько десятков метров, но тем не менее очень опасны для жизни.
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Болгарская система all inclusive по иронии включает в себя далеко не все. Как правило, стоимость путевки формируется только с учетом питания и иногда — анимации. Поскольку все местные пляжи — общественные, отели не имеют свои закрытые зоны, и, если вы планируете пользоваться лежаками и зонтами, имейте в виду, что это не входит в стоимость тура (за исключением курорта Елените). То же касается спа, бань и теннисных кортов.
А о каких особенностях модных курортов знаете вы?