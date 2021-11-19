15+ подтверждений того, что Южная Корея оставляет не только острый привкус капусты кимчхи, но и гору впечатлений

Туристам Южная Корея, как правило, запоминается сногсшибательными пейзажами, величественными национальными парками, цветущей сакурой и острой пищей. А у тех, кто там ни разу не был, она, скорее всего, ассоциируется с ужастиком «Поезд в Пусан» и суперпопулярным сериалом «Игра в кальмара», название которого сегодня у всех на устах. Да, похоже, что у корейцев есть что предложить миру помимо капусты кимчхи.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям Южной Кореи от пользователей сети, которые смело можно оформить в красочный альбом, чтобы иллюстрировать приезжим, как тут все устроено.

«Впервые в Сокчхо в эти выходные, здесь прекрасно»

«Несколько снимков из дождливого Пусана»

«Вот так корейские старшеклассники тормошат спящего на уроке одноклассника»

«Типичный школьный обед в Южной Корее»

«Добрался до лестницы в рай на горе Даэдун!»

«Иногда на станции Каннам я вижу фотографии празднования дней рождения знаменитостей k-pop»

«Вид из моего гостиничного номера в Инчхоне»

«Степени остроты»

Надпись на щите: «Волноваться не о чем. Все в порядке. Ну, такое. Горячо! Очень горячо! Только не это!»

«Самый старый мост в Корее»

«Кока-кола с изображением Чеджу»

Оказывается, жуткая кукла из мегапопулярной «Игры в кальмара» — это вовсе не реквизит. На самом деле она стоит в деревне в Южной Корее и даже выставлялась в местном музее конных экипажей

Новый год в Южной Корее

«Цветение сакуры в Чунгбуке»

«Корейцы лучше всех мотивируют пристегиваться ремнями безопасности»

«Место для кормления бездомных кошек оформлено в стиле ханок в городе Чонджу»

«Велопутешествие из Инчхона в Пусан, утренняя дымка»

С помощью этого корейские подростки признаются друг другу в любви

«Эти сердца родом из питомника мандаринов. Их можно достать только в течение короткого сезона».

«Вокруг этого лотка на рынке образовалась длинная очередь, что это за еда и почему она так популярна?»

На самом деле это жареное тесто — пончики, лучший фастфуд на свете. © ThePaulBunyanTrophy / Reddit

«Закат в Хэнаме»