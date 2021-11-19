15+ подтверждений того, что Южная Корея оставляет не только острый привкус капусты кимчхи, но и гору впечатлений
Туристам Южная Корея, как правило, запоминается сногсшибательными пейзажами, величественными национальными парками, цветущей сакурой и острой пищей. А у тех, кто там ни разу не был, она, скорее всего, ассоциируется с ужастиком «Поезд в Пусан» и суперпопулярным сериалом «Игра в кальмара», название которого сегодня у всех на устах. Да, похоже, что у корейцев есть что предложить миру помимо капусты кимчхи.
Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям Южной Кореи от пользователей сети, которые смело можно оформить в красочный альбом, чтобы иллюстрировать приезжим, как тут все устроено.
«Впервые в Сокчхо в эти выходные, здесь прекрасно»
«Несколько снимков из дождливого Пусана»
«Вот так корейские старшеклассники тормошат спящего на уроке одноклассника»
«Типичный школьный обед в Южной Корее»
«Добрался до лестницы в рай на горе Даэдун!»
«Иногда на станции Каннам я вижу фотографии празднования дней рождения знаменитостей k-pop»
«Вид из моего гостиничного номера в Инчхоне»
«Степени остроты»
Надпись на щите: «Волноваться не о чем. Все в порядке. Ну, такое. Горячо! Очень горячо! Только не это!»
«Самый старый мост в Корее»
«Кока-кола с изображением Чеджу»
Оказывается, жуткая кукла из мегапопулярной «Игры в кальмара» — это вовсе не реквизит. На самом деле она стоит в деревне в Южной Корее и даже выставлялась в местном музее конных экипажей
Новый год в Южной Корее
«Цветение сакуры в Чунгбуке»
«Корейцы лучше всех мотивируют пристегиваться ремнями безопасности»
«Место для кормления бездомных кошек оформлено в стиле ханок в городе Чонджу»
«Велопутешествие из Инчхона в Пусан, утренняя дымка»
С помощью этого корейские подростки признаются друг другу в любви
«Эти сердца родом из питомника мандаринов. Их можно достать только в течение короткого сезона».
«Вокруг этого лотка на рынке образовалась длинная очередь, что это за еда и почему она так популярна?»
- На самом деле это жареное тесто — пончики, лучший фастфуд на свете. © ThePaulBunyanTrophy / Reddit
«Закат в Хэнаме»
А с чем у вас ассоциируется Южная Корея?