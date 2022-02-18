15+ особенностей жизни в Турции, которые могут вызвать у обычных туристов восторг и зависть

Всем привет! Меня зовут Паша, я успел побывать в 70 странах мира, но только в этом году открыл для себя Турцию. Страну, где коты являются королями улиц, где мебель доставляют в квартиры нестандартным способом, где даже оформление магазинов и ресторанов может ввести в ступор, если вы неместный.

Специально для AdMe.ru я решил разобраться в тех вещах и явлениях, которые показались мне наиболее странными, но в то же время довольно изобретательными и даже полезными.

1. Амулет в виде глаза — назар — можно увидеть не только в сувенирных лавках, но и прямо в стенах домов. Местные жители верят в то, что он защищает жилище

2. Строительные материалы для ремонта или мебель во время переезда здесь не таскают по ступенькам, а заносят в дом с помощью таких вот автолестниц с подъемником

3. Пешеходные переходы в крупных городах оснащены либо лифтами, либо эскалаторами, которые работают и днем, и ночью

4. Зебры на дорогах здесь любят оформлять в виде клавиатуры пианино

5. Вот такой неприметный знак у мусорного контейнера на обочине может указывать на остановку общественного транспорта, которая по-турецки называется durak

6. Вот так идешь по парку, а на дереве какая-то маленькая коробочка с кнопкой. Так в Турции выглядит альтернатива приложению для вызова такси

7. Здесь так отмечают одно радостное событие — открытие нового ресторана. Такие венки с пожеланиями удачи и процветания в бизнесе дарят близкие и партнеры

Такого рода нестандартное оформление довольно часто встречается на турецких улицах.

Например, на этом венке у кафе написано примерно вот что: «С 14 февраля, Днем ​​святого Валентина!».

8. Перед входом во многие магазинчики вы можете увидеть ковровые дорожки прямо на улице

9. Некоторые десерты, например чизкейк, продаются в магазинах и кафе в баночках с крышкой

10. Чай расфасовывают в пачки сразу по килограмму

11. Пиццу можно разогреть прямо в магазине

12. В каждом супермаркете вы найдете популярный зимний напиток шалгам. Считается, что он улучшает пищеварение, а на вкус напоминает огуречный рассол

13. Зарядить телефон можно вот в таких автоматах

14. Мороженщики, конечно, устраивают здесь настоящее шоу

15. Вечер пятницы: мужчины сидят в кафе на диванах перед большими телевизорами и играют в FIFA

16. Отправившись в местный кинотеатр, можно столкнуться с неожиданной традицией

Пошел я в Турции в кино на «Человека-паука». Билеты на воскресный вечерний сеанс стоили всего ₽ 130 — в огромный кинотеатр в центре города. Сижу смотрю фильм, как вдруг в момент ключевой экшен-сцены вырубается экран и в зале включают свет. Оказалось, что здесь принято делать перерыв прямо посередине просмотра, чтобы выйти в уборную, докупить попкорн. Специально сходил еще на один фильм в другой кинотеатр, там тоже не обошлось без антракта. Многие голливудские картины не дублируют, только дают субтитры на турецком, поэтому здесь их можно посмотреть в оригинале.

17. Бездомные кошки обладают такими исключительными привилегиями, что могут спокойно дремать на пачке новых полотенец в магазине и никто не подумает их прогонять