15 особенностей жизни в Британии, узнав о которых можно поперхнуться чаем

Великобритания — страна королей, безукоризненных манер и университетов. Богатство ее истории манит путешественников, а мировой престиж столицы Лондона — миллионеров. Но даже если замки не привлекают, а в Оксфорде учиться желания нет, то любой желающий может прикоснуться к культуре великой страны, например, написав самой королеве.

Мы в AdMe.ru решили найти факты, которые стряхнут пыль с историй об Англии, рассказанных нам еще в школе, и покажут Туманный Альбион с новой стороны. А в конце вас ждет бонус про один из британских островов.

Любой может написать королеве и членам британской королевской семьи

Это не значит, что королевскую почту можно использовать как твиттер, сообщая правящей династии, какая погода в Воркуте или что вы ели на завтрак. Однако времена, когда монархи Британии были недосягаемы и священны для народа, прошли. Сегодня каждый желающий может написать письмо Елизавете II, герцогине Кейт и принцу Уильяму, поздравить со значимой датой или признаться, как его восхищает чья-то новая шляпка. Представители британской королевской семьи не останутся в долгу: помощники рассылают ответные официальные письма с благодарностью за внимание или фотокарточками с изображением семейства. Если повезет, письмо королева прочитает лично.

За списывание студента могу отчислить

Никакого списывания. Любой вид жульничества во время обычного промежуточного теста или выпускного экзамена — реальная причина отчислить студента. Англичане называют этот феномен cheating — совсем так же, как супружескую измену.

Британцы перебегают дороги где вздумается

Местные жители переходят дорогу в любом месте, при любом сигнале светофора. А на дорогах нет привычной нам зебры. Пешеходные переходы выглядят как отдельно выделенная дорожка. Приезжих такой ход вещей довольно часто сбивает с толку. Учитывая бешеное движение лондонских машин, переход дороги может стать опасным испытанием. Сами британцы оправдывают свое легкомысленное поведение тем, что по местным законам они вольны делать все, что хотят, если конкретно это не запрещено.

Все газоны должны быть одинаковой высоты

Владельцы домов с лужайкой одержимы внешним видом газонов. Длина травы перед домами всегда одинаковая. Как только газон отрастает хоть на несколько сантиметров, по лужайке проходят с газонокосилкой.

Выходя из автобуса, местные благодарят водителя

Не секрет, что жители Великобритании славятся своей вежливостью. Там вы часто можете услышать «извините» с разной интонацией и значением. Вероятно, из этой вежливости и вытекает обычай говорить спасибо водителю автобуса перед выходом.

Британцы купаются в ледяной воде

В королевстве есть хорошие пляжи. Вот только из-за сурового климата вода здесь весьма холодная даже летом. Но несмотря ни на что, привыкшие к низкой температуре, британцы купаются даже в ледяной воде.

Здесь легко запутаться в видах хлеба

В Британии можно встретить большое разнообразие выпечки — от сладких булочек до традиционного хлеба. Каждый вид носит свое название. Иногда приезжим бывает сложно сориентироваться и правильно назвать хлебобулочное изделие. Кроме того, из-за множества диалектов один и тот же вид булочки может называться по-разному в разных частях королевства.

Знаки на асфальтах помогают перейти дорогу

«Посмотрите налево».

Как известно, в Великобритании принято левостороннее движение. Кроме того, здесь сильно распространены дороги с односторонним движением. Все это усложняет жизнь пешеходам, которые иногда не понимают, в какую сторону смотреть, прежде чем перейти дорогу. Поэтому в некоторые местах Лондона на асфальте можно увидеть вот такие надписи: «Смотрите вправо» или «Смотрите в обе стороны».

Теплая погода становится сенсацией

Серость и пасмурность настолько типичны для Британии, что хорошая погода иногда даже шокирует. Так что, когда температура воздуха поднимается до +30 и пляжи заливаются солнцем, новости об этом появляются на всех обложках газет.

Уличные музыканты играют на арфах

На улицах городов можно встретить музыкантов, играющих не только на привычной гитаре. Нередко в ход идут самые разные и необычные инструменты, например виолончель, арфа или саксофон.

По утрам доставляют молоко в дома

Профессия молочника появилась в Британии в середине XIX века. В ХХ же веке актуальность профессии начала пропадать и разносчики молока почти исчезли. Однако в последнее время доставка молока переживает второе рождение. Сегодня существуют организации, которые по утрам в дома доставляют молоко и молочные продукты в стеклянных бутылках. А на следующий день они же могут забрать обратно опустошенную тару.

В метро обитает редкий вид комаров

В лондонском метро ученые обнаружили редкий вид комаров. Называются эти насекомые кулексы, и изначально они были найдены в Египте.

Вместо хобби британцы занимаются шопингом

Обычно люди в других странах в выходные катаются на лыжах, играют в боулинг, выезжают на природу. В общем, развлекаются по-разному. Здесь же жители в свободное время ходят по магазинам. Согласно свежему исследованию, в Британии покупают больше одежды, чем в любой другой европейской стране. В целом за год на одежду британцы тратят около £ 1 тыс., или ₽ 104 тыс.

В Англии есть дома с «правом на свет»

На некоторых английских домах под окнами можно встретить табличку с надписью «Право на свет». Это означает, что владелец вправе возражать против постройки здания или высадки деревьев напротив этого окна. Такой закон был принят в далеком 1832 году и касался тех домов, помещения которых на протяжении более 20 лет освещал лишь дневной свет.

Зимой люди могут ходить в легкой одежде

Но не всегда. Дело в том, что средняя температура воздуха в Британии зимой — примерно +5 ℃. Несмотря на это, из-за высокой влажности на улице бывает зябко, но не морозно. Зима у нас гораздо суровее, чем в Британии. Там может идти и дождь, и снег. Люди не перестают носить с собой зонты в любую погоду. Обычная одежда для такого сезона — это пальто, водонепроницаемые ботинки, шапка или капюшон. Однако предпочтения в одежде сугубо индивидуальны. Иногда можно встретить людей в шортах и футболке. Такой выбор объясняется тем, что минус не такой большой, а если двигаться и не проводить слишком много времени на улице, то не успеешь замерзнуть.

Кроме того, многие любительницы ночных тусовок надевают легкие платья или юбки, даже несмотря на снег за окном.

Бонус: для маленького британского острова разыскивается король

Среди Британских островов есть остров Пил, на котором находятся руины старинного замка. В январе 2022 года для управления этим добром и начали разыскивать «монарха». На место короля уже объявлен конкурс. По традиции победителя коронуют, усадив на трон и вылив на голову напиток.

А какие у вас есть ассоциации с Британией?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.