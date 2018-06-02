15 обычных жестов, которые за границей имеют совсем другое значение
Знаете ли вы, что привычные нам жесты в других странах могут быть истолкованы совсем по-другому? Как, например, поднятый кверху большой палец, который у нас означает: «Все классно!» В Греции, Таиланде, Афганистане, Иране его показывают, когда хотят отправить собеседника куда подальше.
AdMe.ru проведет для вас небольшой экскурс в мир таких знакомых-незнакомых жестов. Уверены, что с нашей памяткой вы будете чувствовать себя уютно в любой стране.
1. Поднятый вверх большой палец
2. Пальцы, сложенные в кольцо
3. V-образный знак пальцами
4. Жест «Фига»
5. Жест «Коза»
6. Вытянутый вверх средний палец
7. Покручивание указательным пальцем у виска
8. Движение кончиками пальцев под подбородком вперед
9. Движение ладонью вниз
10. Бить себя по голове
11. Показывать язык
12. Манящий жест указательным пальцем
13. «Пять» растопыренными пальцами
14. Поднятые вверх большой и указательный пальцы
15. Сжатая рука в локте, показывающая кулак
Иллюстратор Sergey Raskovalov специально для AdMe.ru