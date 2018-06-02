15 обычных жестов, которые за границей имеют совсем другое значение

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знаете ли вы, что привычные нам жесты в других странах могут быть истолкованы совсем по-другому? Как, например, поднятый кверху большой палец, который у нас означает: «Все классно!» В Греции, Таиланде, Афганистане, Иране его показывают, когда хотят отправить собеседника куда подальше.

AdMe.ru проведет для вас небольшой экскурс в мир таких знакомых-незнакомых жестов. Уверены, что с нашей памяткой вы будете чувствовать себя уютно в любой стране.