15 невероятных аэропортов, в которые точно захочется вернуться

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Приятно, когда первые минуты знакомства с городом или страной начинаются с невероятных впечатлений от аэропорта. Именно аэропорт задает настроение дальнейшему путешествию и является визитной карточкой города. AdMe.ru собрал 15 невероятных воздушных гаваней, которые способны поразить даже самых искушенных путешественников.

Международный аэропорт города Ашхабада (Туркмения)

Новый аэропорт Ашхабада, выполненный в виде парящего сокола, стал не только новой достопримечательностью страны, но и попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое в мире архитектурное изображение коврового геля (орнамента) на крыше здания основного пассажирского терминала.

Международный аэропорт Абу-Даби (ОАЭ)

Аэропорт, который своим внешним видом напоминает плывущий парусный корабль, находится между Абу-Даби и Дубаем и прекрасно вписывается в атмосферу этих роскошных городов.

Международный аэропорт Лион-Сент-Экзюпери (Лион, Франция)

Аэропорт Лиона носит имя Антуана де Сент-Экзюпери — известного на весь мир французского писателя, уроженца этого города и профессионального летчика.

Аэропорт Марракеш-Менара (Марокко)

Является одним из красивейших в мире аэропортов и используется для внутренних, трансконтинентальных и международных рейсов. Построен по уникальному проекту, который объединил европейские технологии и традиции марокканской культуры.

Международный аэропорт Инчхон (Южная Корея)

Один из крупнейших аэропортов мира, который ежегодно (с 2005 года) признается лучшим в мире по версии Международного Совета Аэропортов.

Аэропорт Шэньчжэнь Баоань (Шэньчжэнь, Китай)

Находится в прибрежной долине на восточном берегу района дельты Жемчужной реки и является единственным международным аэропортом Китая, который соединен с морскими портами как для пассажирского, так и для грузового сообщения.

Международный аэропорт Вашингтон Даллес (Вашингтон, США)

Аэропорт назван в честь Джона Фостера Даллеса, госсекретаря США в администрации Дуайта Эйзенхауэра. Аэропорт имени Даллеса — один из трех аэропортов, обслуживающих Вашингтон, и наиболее загруженный из них.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди (cтарое здание терминала TWA), (Нью-Йорк, США)

Этот аэропорт представляет собой абстрактный символ полета. Здание считается одним из наиболее оригинальных зданий аэропортов в мире. Внутри он еще более необычен, чем снаружи — нет четких граней и стен, а все как бы перетекает из одного в другое, символизируя постоянное движение.

Международный аэропорт Шоуду, Терминал 3 (T3), (Пекин, Китай)

Первый аэропорт Китая. Контуры здания напоминают фигуру дракона, а зал ожидания украшает зимний сад (дизайн аэропорта выполнен в традиционном китайском стиле). Аэропорт является гордостью Китая и своеобразным музеем китайской культуры.

Международный аэропорт Денвера (США)

Аэропорт привлекает не только своим видом, но и ходящими вокруг него легендами. При строительстве аэропорта было вывезено огромное количество земли (столько же земли вывезли при создании Панамского канала). Многих это наводит на мысль, что под аэропортом есть огромные неиспользуемые помещения, и люди успели выстроить несколько теорий заговора.

Международный аэропорт Кансай (Япония)

Аэропорт построен на искусственном острове. Чтобы связать его с сушей, был возведен мост «Небесные ворота». Его длина составляет 3,75 километра, что ставит этот мост в список самых длинных двухъярусных мостов в мире. Кансай по праву считается одним из инженерных чудес XX века.

Международный аэропорт Дубай (ОАЭ)

Крупнейший гражданский аэропорт Объединенных Арабских Эмиратов, встречающий пассажиров настоящим лесом из пальм. В Терминале 1 установлено десять кабинок для сна, в каждой из которых есть кровать, высокоскоростной доступ в интернет и большой телевизор.

Международный аэропорт Лос-Анджелес (США)

Этот аэропорт является одним из крупнейших международных аэропортов и в течение многих лет считается самым популярным пунктом отправления / назначения в мире.

Международный аэропорт Сан-Франциско (США)

Самый крупный аэропорт по пассажирообороту в области залива Сан-Франциско. В терминалах располагаются музеи и библиотеки, а в залах ожидания проходят постоянные и временные выставки предметов искусства.

Международный аэропорт Самуи (Таиланд)

Аэропорт Самуи необычен тем, что не имеет внутренних помещений, за исключением сувенирного магазина. Несмотря на это, он является шестым по загруженности аэропортом в стране и обслуживает более миллиона пассажиров в год.