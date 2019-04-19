15 неприятностей, с которыми сталкивается в Риме каждый турист (но старается об этом не рассказывать)

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Каждого туриста Рим встречает уютными мощеными улочками и величественными храмами, погружает в тайны древней истории и нашептывает ему старинные легенды. Сюда ежегодно съезжаются толпы путешественников со всего мира (в одном только Колизее в 2018 году побывало 7,4 млн человек). Но у каждой медали — две стороны. У столицы Италии есть довольно неприглядная изнанка, на которую ежедневно приходится «любоваться» и его жителям, и многочисленным туристам.

AdMe.ru стало интересно, так ли легко и приятно живется в Вечном городе. И, знаете, выяснились довольно неожиданные вещи.

1. Местные ловкачи освоили кучу способов легального отъема денег

К вам в любой момент может подойти улыбчивый человек в костюме гладиатора и предложить сделать фото. Стоимость этой услуги выяснится в конце съемки и, скорее всего, станет для вас неприятным сюрпризом. А еще здесь на каждом углу можно встретить приветливых незнакомцев, которые предложат рассказать вам о местных достопримечательностях или помогут купить билет на вокзале. После оказания любой из этих услуг «волонтер» моментально расстается с милой улыбкой и начинает требовать у туриста деньги.

2. Рестораны работают по четкому графику, а супермаркеты закрываются непривычно рано

Не стоит пытаться поесть в ресторане в 16:00–17:00, игнорируя местный режим приема пищи. В это время работают исключительно туристические заведения, а традиционные римские рестораны могут ненадолго запереть двери для посетителей. Отправляться обедать лучше в промежутке с 12:00 до 15:00, а ужинать — после 19:00. То же самое и с супермаркетами: все покупки желательно планировать до 20:00, затем магазины закрываются до утра.

3. Вокруг известных достопримечательностей не протолкнуться от туристов

По словам опытных путешественников, массовый туризм в Риме немного похож на очередь в туалете: М — направо, Ж — налево. Одна половина любопытствующих едет смотреть Колизей, вторая — Ватикан. В результате и там и там просто невозможно протолкнуться. Зато менее известные музеи с уникальными экспонатами почти пустуют. Среди них — Капитолийские музеи, галерея Дориа-Памфили и палаццо Альтемпс.

4. Исторические руины часто используют как туалет

Многие из нас уже растеряли священный трепет перед историей города. Поэтому в Риме легко наткнуться на туалеты в самых неожиданных местах. Например, прямо посреди древних руин. Так что будьте осторожнее, если решите исследовать какие-нибудь живописные развалины.

5. На улицах много мигрантов из африканских стран, бездомных, цыган и псевдонищих

Почти на каждом углу вас может поймать за руку попрошайка. Некоторые из них прикидываются обворованными туристами и просят несколько евро на билет до гостиницы, а другие выглядят как настоящие нищие. Часто гости Рима жалуются на цыган и пакистанцев. Последние «слегка» переусердствовали с уличной торговлей: они запросто могут выложить товары прямо под ногами у прохожих.

6. Водители паркуются как попало

Римляне не особо заморачиваются с правилами парковки. Машину могут спокойно оставить буквально в сантиметре от стены или столба. Поэтому многие автомобили здесь уже изрядно поцарапаны. А еще местных водителей совершенно не волнует, как между припаркованными машинами будут протискиваться пешеходы. Не удивляйтесь, если живописная историческая улочка будет сплошь заставлена личным транспортом.

7. Состояние общественных туалетов оставляет желать лучшего

Места общего пользования во многих римских гостиницах, музеях и даже дорогих ресторанах не вызывают желания посетить их во второй раз. В туалете часто может не оказаться бумаги, сиденье будет сломанным, а кнопку для смыва не отыщет даже опытный турист. «Приятным» дополнением станут грязные стены и подозрительные мокрые пятна на полу.

8. Старинные стены разрисованы граффити невысокого качества

За подобные художества римляне могут получить серьезный штраф. Но их это ничуть не смущает. Любой подросток может схватиться за баллон с краской и оставить на стене рисунок или надпись. Качество таких любительских работ, как правило, оставляет желать лучшего, а сами художества откровенно портят исторический облик итальянского города.

9. В метро грязно и постоянно ломаются эскалаторы

В городских пабликах жалуются на грязь в метро, неработающие билетные кассы и сломанные лестницы. Неработающие эскалаторы уже стали чем-то привычным, а чтобы попасть в подземку, римлянам и гостям города часто приходится продираться через ряды уличных торговцев.

10. Погода преподносит неприятные сюрпризы

Так называемая климатическая зима (то есть период, когда среднесуточная температура устойчиво держится ниже 0 °С) в Риме отсутствует. В зимние месяцы температура обычно держится в пределах 5–10 °C. Из-за высокой влажности даже несколько градусов ниже нуля воспринимаются тяжелее, чем в той же Сибири. К тому же здесь почти всегда дует сильный ветер (норма — до 10 км/ч). А вот снег выпадает крайне редко. 26 февраля 2018 года Рим проснулся под белым покрывалом — пальмы, апельсиновые деревья, древние руины, миндаль и магнолии оказались под шапкой снега. Из-за этого в городских школах даже отменили уроки.

11. Автоматами по продаже билетов не всегда удобно пользоваться

Сюжет на этом фото римляне называют типичной борьбой туриста с мониторами уличных автоматов. Чтобы купить билет на общественный транспорт, часто приходится буквально утыкаться носом в отсвечивающий экран.

12. Сложно купить нужные овощи и фрукты вне сезона

Если вы решите побывать на местном рынке, выбирайте овощи и фрукты самостоятельно — иначе вам под шумок могут накидать залежалый или испорченный товар. А еще римляне трепетно относятся к сезонности, которая здесь буквально возведена в ранг культа. Конечно, тот же свежий горошек или шпинат можно добыть и вне сезона, но продавцы скорчат удивленно-презрительную мину — невкусно же!

13. Во многих местах туристов подстерегают карманники

На центральных улицах Рима относительно безопасно, но бродить в одиночестве в отдаленных районах путешественникам все же не рекомендуется. Честно говоря, и в центре расслабляться не следует: практически везде орудуют банды карманников, основной целью которых как раз являются туристы. Деньги из кармана или сумки могут вытащить во время экскурсии, в метро или даже на людной улице. Большой популярностью у карманников пользуются дезориентирующие приемы: пока один из мошенников уговаривает купить цветы или украшения, второй незаметно вытягивает кошелек.

14. Коммунальные службы не спешат вывозить мусор

Вечный город страдает от мусорного кризиса. В жилых районах и на окраинах города свалены кучи отходов, которые никто не спешит убирать. Мусорные баки стоят переполненными, а местные активисты уже не первый год бьют тревогу.

15. Общественный транспорт часто переполнен

В автобусах Рима часто случается серьезная давка. Все дело в том, что общественный транспорт здесь не всегда придерживается расписания. Это может происходить как по безалаберности водителей, так и по более серьезным причинам. Дорогу нередко блокируют туристические автобусы или любители парковаться где придется.

Но давайте признаемся: если закрыть глаза на все недостатки, Рим все же бесспорно прекрасен!

На каждый недостаток Вечного города приходится множество достоинств, которые с головой перекроют весь негатив. Прогулка по Риму — мечта практически любого путешественника. Многие хотят прикоснуться к камням античного Форума, побывать в знаменитом Ватикане, увидеть фрески Микеланджело, посидеть за столиками уличных кафе, где гостей кормят настоящей итальянской пиццей. В Рим влюбляются раз и навсегда, чтобы возвращаться сюда снова и снова. Многие путешественники искренне считают, что все эти недостатки только придают городу индивидуальности. Разве будешь обращать внимание на назойливых торговцев или опаздывающие автобусы там, где каждый переулок дышит древней историей?

А вам приходилось бывать в Риме? Какие впечатления оставил у вас этот город?