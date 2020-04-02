15 музеев, театров и зоопарков, которые теперь стали бесплатны для онлайн-зрителей

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Совершенно необязательно выходить из дома, чтобы культурно организовать досуг себе, своим родным и даже детям. Крупнейшие музеи в разных уголках мира предоставляют бесплатные виртуальные экскурсии по своим экспозициям и даже готовы показать вам то, что обычно скрыто от глаз посетителей. Для тех, кто всегда мечтал прикоснуться к прекрасному, ведущие театры планеты устраивают сегодня онлайн-трансляции своих лучших представлений. А тем, кто хочет сейчас смотреть любимые сериалы, фильмы, а также ознакомиться с новинками литературы и не заплатить при этом ни копейки, будет полезна наша инструкция, которую мы дадим в бонусе.

Мы в AdMe.ru уже посетили все культурные места планеты и нашли самые простые способы разнообразить ваш досуг, чтобы на душе сразу стало тепло.

1. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк

Теперь у каждого, кто имеет доступ в интернет, появилась возможность совершить виртуальную прогулку по знаменитой винтовой галерее Гуггенхайма, не выходя из дома. Вы сможете бесплатно полюбоваться великими произведениями искусства эпох импрессионизма, постимпрессионизма, модерна, а также современности.

2. Рейксмюсеум, Амстердам

Пройдитесь по великолепным залам музея и насладитесь шедеврами знаменитых голландских мастеров лишь с помощью вашего мобильного устройства или компьютера.

3. Лувр, Париж

Блуждать по залам Лувра можно практически бесконечно. На онлайн-экскурсии вы сможете спокойно и внимательно рассмотреть всю богатую коллекцию парижского музея без толп туристов и абсолютно бесплатно.

4. Национальный музей естественной истории, Вашингтон

Увлекательную прогулку по галереям одного из самых посещаемых музеев мира можно совершить прямо не вставая со стула. В каждом из залов вам будет доступна круговая панорама, благодаря которой вы сможете рассмотреть все самые яркие экспонаты и древние сокровища музея.

5. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

В музее хранится более 2 млн произведений изобразительного искусства, но вам необязательно приезжать в Нью-Йорк, чтобы насладиться ими. На сайте учреждения вы найдете ​​онлайн-коллекцию и виртуальные туры по некоторым залам, в которых представлены самые впечатляющие полотна, включая работы Винсента Ван Гога.

6. Музеи Ватикана

В музеях Ватикана представлена ​​обширная коллекция реликвий, фресок и классических скульптур. Вы можете совершить онлайн-экскурсию по территории музея и рассмотреть знаменитые экспонаты, включая творение Микеланджело в Сикстинской капелле.

7. Театр-музей Дали, Жирона

Театр-музей Дали, расположенный в городе Фигерас в Каталонии, хранит множество диковинных работ эпатажного художника, которые можно оценить во время виртуального тура по экзотическому зданию.

8. Эрмитаж, Санкт-Петербург

Коллекция этого знаменитого на весь мир музея настолько обширна, что туристам не удается ее осмотреть даже за целый день пребывания в комплексах Эрмитажа. С помощью этого видео вы сможете посетить 45 роскошных залов музея и в сопровождении магической музыки насладиться более чем 600 шедеврами мирового искусства.

9. Британский музей, Лондон

Этот культовый английский музей предоставляет виртуальным посетителям возможность осмотреть самые редкие экспонаты, которые порой скрыты от обычных туристов.

10. Венская государственная опера

Представлениями, на которые раньше было практически невозможно достать билеты, теперь можно наслаждаться абсолютно бесплатно. Легендарные спектакли Венской оперы стали доступны для просмотра на сайте театра. Календарь культурных мероприятий расписан на несколько недель вперед.

11. Метрополитен-опера, Нью-Йорк

Столичная опера Нью-Йорка сделала просмотр своих лучших шоу абсолютно бесплатным для всех зрителей в мире, открыв доступ к записям знаменитых классических спектаклей. На страничке театра можно найти актуальный репертуар, чтобы выбрать день и получить удовольствие от понравившейся вам постановки.

12. Мариинский театр, Санкт-Петербург

На сайте театра еженедельно обновляется список спектаклей, которые можно смотреть онлайн.

13. Хьюстонский зоопарк

Наблюдать за тайной жизнью диких животных в режиме реального времени теперь можно из любой точки мира, не вставая с дивана. В Хьюстонском зоопарке вы сами можете управлять камерами. Посмотрите на слонов, горилл, жирафов и других обитателей зоопарка прямо сейчас.

14. Аквариум, Балтимор

Совершите виртуальную прогулку по одному из самых больших океанариумов в США. Здесь представлены обитатели как теплых вод Карибского моря, так и леденящей Арктики.

15. Зоопарк Атланты

Зоопарк Атланты дает нам возможность бесплатно наблюдать за пандами. Следить за игрой неуклюжих животных можно на сайте в любое время дня и ночи.

Бонус: бесплатное кино, сериалы и книги

Онлайн-кинотеатр открыл бесплатный доступ к отечественным сериалам и телешоу. Смотреть фильмы без оплаты на еще одном популярном сервисе можно теперь по промокоду. А тех, кто захочет почитать новинки литературы, порадует предложение этой онлайн-библиотеки.

А какими бесплатными развлекательными и образовательными сайтами пользуетесь вы? Пожалуйста, поделитесь с нами и нашими читателями своими полезными открытиями.