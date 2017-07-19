15 милейших вещей, которые могли случиться только в Австралии

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как и каждая страна, Австралия полна сюрпризов — приятных и не очень. О последних мы вам уже рассказывали, а теперь пришла пора поговорить о самых милых причинах посетить этот континент. AdMe.ru нашел для вас 15 убедительных доказательств того, что жизнь в Австралии вовсе не так опасна, как мы привыкли о ней слышать.

15. Только в этой стране вы сможете пообщаться с очаровательной квоккой и другими редкими животными

14. И убедиться, что самые грозные создания мирно уживаются друг с другом

13. В каждой стране свои голуби. В Австралии они выглядят вот так

12. Австралийские супермаркеты предлагают детям бесплатные фрукты

11. А этикетки на продуктах всегда говорят правду

Надпись «отличный источник витамина С» закрыли уточняющей наклейкой «хороший источник витамина С». И правильно. А то вдруг кто-то решит проверить содержание витаминов в продукте и выявит «обман»?

10. В Австралии 10 685 пляжей, и все они публичные

Чтобы увидеть их все, вам потребуется 29 лет, при условии что вы будете посещать новый пляж каждый день.

9. Забыли дома пляжные тапочки? Не беда, их можно купить, не заходя в магазин

8. Такого неба вы не увидите больше нигде в мире

7. Полицейские в Австралии настолько любезны, что подбросят вас домой, если вы перебрали

Эти стражи порядка не только доставили загулявшего молодого человека домой, но и оставили селфи ему на память.

6. Заменят усталого диджея

5. И с радостью присоединятся к игре в крикет или пляжный волейбол

4. Даже полицейский пес оказался слишком дружелюбным для своей работы

Дружелюбие — отличное качество для собаки (и для людей, кстати, тоже). Но все-таки служебному псу надлежит быть серьезнее. По этой причине щенка немецкой овчарки по имени Гэвил «уволили» из полицейской академии. Но не спешите расстраиваться, теперь у него есть новая работа — Гэвил помогает губернатору Квинсленда.

3. Здесь строят пешеходные переходы для крабов

Чтобы крабы не погибали под колесами автомобилей во время ежегодной миграции, власти временно ограничивают проезд, устанавливают предупреждающие знаки или строят вот такие переходы.

2. И пишут письма собакам

Эту собаку зовут Пиппа, она живет в Брисбене и обожает получать письма. Точнее говоря, ей нравится забирать корреспонденцию из рук почтальона Мартина Студера и передавать своей хозяйке. В один из дней у Мартина не оказалось почты для Пиппы, и ему пришлось импровизировать, чтобы порадовать собаку. Он сам написал письмо и передал Пиппе, а затем его примеру последовали сотни других людей.

1. Ну и конечно, в этой стране вас заранее предупредят о любом неудобстве

*Следующий туалет — через 32 км.

Но все-таки немного бдительности не помешает. Вдруг кенгуру решит наведаться к вам за печеньками среди ночи?