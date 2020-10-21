20+ мифов о жителях разных стран, от которых у местных скоро случится нервный срыв

Мы все рисуем какой-то определенной образ другой страны, даже если никогда там не были. Чаще всего наши представления основываются на фильмах, книгах и эмоциональных рассказах приятелей. Большинство из этих стереотипов мало того что не соответствует действительности, но и доводит местных жителей до тихого бешенства.

Мы в AdMe.ru знаем, что мифы могут быть как красивыми, так и раздражающими. А некоторые плохо влияют на нервную систему и путешественников, и местных жителей.

Куба

Остров Свободы четко ассоциируется у всех туристов с картинками босоногих беспризорных детей, бегающих по Гаване, знойных барышень, танцующих сальсу, повсеместной дешевизны и ужасной еды. В действительности школьное образование здесь бесплатное и обязательное. Можно даже понять, в какой класс ходит юное создание: форма отличается по цвету. Сальса все еще очень популярна, но многие молодые люди плохо знают движения и предпочитают кубинский реггетон. А главное, Куба — отнюдь не дешевая страна. Многие вещи здесь стоят столько же, сколько и в соседних Штатах.

Сингапур

Сингапур — это невероятно дорогой город, где за любую мелочь придется заплатить штраф, а то и местную тюрьму посетить. Даже если вы, например, просто причмокиваете жевательной резинкой. Это не так. Ввозить жвачку (ну если вы не тащите с собой 3 коробки) и употреблять ее можно. Запрещено только выплевывать ее куда-либо, кроме мусорных баков. Да и то в первый раз, скорее всего, выпишут предупреждение. О штрафах в Сингапуре ходит много легенд. При этом если одни запреты соблюдаются очень строго, на нарушение других законов (например, разгуливание по собственному дому голышом) могут закрыть глаза. © Christina Tay / Reddit

Новая Зеландия

Далекая страна антиподов Новая Зеландия представляется многим загадочным местом. Люди пытаются включить ее в состав Австралии, передвинуть поближе к берегам Африки или вообще потерять на карте мира. К этому «киви» уже привыкли. А вот от чего действительно стоит воздержаться — так это от шуток про овец. Данная тема уже вызывает легкое раздражение. Что меня действительно ставит в тупик, так это представление, что мы круглый год и везде ходим босиком. Да, летом, где-нибудь подле пляжа, можно увидеть странную личность, которая заходит в магазин без обуви. Но это скорее исключение. © Mary Holden / Quora

Австрия

По мнению всего остального мира, австрийцы обожают классическую музыку и зимой, облачившись в пышные наряды, отправляются на венские балы. Очень романтичное представление, но музыкальные вкусы здесь значительно разнообразнее, а балы хотя и проводятся до сих пор, но многие жители Австрии считают их нелепым пережитком, к тому же очень дорогостоящим. Ну и, конечно, вездесущие шницели, штрудели и венская выпечка. Да, эти блюда всемирно известны, но сегодня их готовят преимущественно для туристов.

Португалия

Печальные португальцы живут у холодного моря где-то на задворках Европы и заедают свою скорбь соленой треской. Картина, конечно, удручающая, но далекая от реальности. Нет, не все жители Португалии пребывают в меланхолии постоянно. И хотя воды Атлантического океана прохладнее, нежели волны Средиземного моря, здесь вполне можно купаться летом и в начале осени, не боясь переохлаждения. Кроме трески португальцы по праву гордятся огромным количеством разных блюд, в том числе мясных и овощных. И последнее. В Португалии говорят на португальском. Не на испанском. Это два разных языка. Английским здесь владеют почти все — хотя бы на базовом уровне. © Sara Sarmento / Quora

Испания

Испания — это, конечно, фламенко и сиеста. На самом деле страна богата различными культурными традициями, и многие из них пришли не из Андалусии. Да-да, знаменитый пылкий танец родом оттуда. Большинство испанцев на предложение станцевать фламенко ответит отказом. И не потому что стесняются или обижаются, а потому что просто не умеют. Но самая странная идея заключается в том, что прибавление к любому слову окончания «-о» автоматически превращает его в испанское. Это язык очень музыкален и сравнительно прост в изучении, но не настолько же.

Бельгия

Бельгийцы на завтрак, обед и ужин поглощают картошку фри, шоколад и вафли в огромном количестве. Ну иногда сыром еще закусывают. Нидерланды же рядом находятся. Или подождите... а Бельгия разве не входит в состав Нидерландов? Или Франции? На самом деле бельгийская кухня значительно разнообразнее, тем более что местные жители любят побаловать себя чем-нибудь вкусным и желательно в больших количествах. И это суверенное государство, хотя здесь говорят на нидерландском, французском и немецком языках.

Нидерланды

Голландцы прижимисты, прямолинейны, везде перемещаются на велосипедах, а зимой добираются до работы на коньках. Да, делать дорогие подарки здесь не принято, и если команда приятелей куда-нибудь выбирается, то, скорее всего, каждый будет платить за себя. Но когда вас приглашают в ресторан, счет закроет кто-нибудь один. Люди действительно прямолинейны — частично из-за особенностей языка. В голландском отсутствуют сложные грамматические конструкции, такие как «Не были бы вы столь добры...». У большинства в гараже стоит велосипед — на них проще перемещаться по городу. Но если планируется дальняя поездка или набег на продуктовый магазин, то, конечно, выбор падет на машину. А коньки — да, это прекрасно, но в последний раз каналы замерзали где-то в 2012-м. Самое распространенное заблуждение относится к деревушке Гитхорн, которую еще называют Нидерландской Венецией. Это настоящая деревня, а совсем не построенный парк развлечений, как многие думают. Во всех домах живут люди, поэтому, пожалуйста, не надо топтаться по лужайкам и заглядывать в окна. Это очень обескураживает! © Manon / 2020 Visiting The Dutch Countryside

Таиланд

Сумасшедшее движение на дорогах, дешевая и острая еда, одежда плохого качества и повсеместная бедность — вот неприятные и раздражающие стереотипы о Таиланде. Первое пересечение улицы или прогулка на мопеде могут стать настоящим испытанием для нервной системы. Но весь дорожный хаос на самом деле вполне упорядочен и существует по своим четким законам. Пропитание легко найти на любой вкус и кошелек — некоторые блюда вообще не тронуты огненным дыханием перца чили. Неплохие вещи продаются даже на ночных рынках, а стереотипный испещренный трущобами Бангкок давно превратился в один из преуспевающих и комфортных городов Азии.

Филиппины

Филиппинцы предпочитают есть экзотические и тревожащие желудок блюда, страна состоит из маленьких деревушек, затерянных в джунглях, все поют, но плохо говорят на английском. В действительности не одними яйцами балют (которые так печально прославились в последние годы) жива филиппинская кухня. Филиппинцы вообще любят вкусно и сытно поесть, а потому на праздничных столах обычно присутствует свинина, рис, овощи и много других продуктов. Помимо тропических пасторалей здесь есть большие, современные города — та же Манила. Знание английского на Филиппинах мало отстает от певческих навыков, то есть и поют, и говорят здесь одинаково хорошо. А Филиппины еще и поставляют англоязычных певцов во все окрестные азиатские страны.

Великобритания

Все британцы невероятно вежливы, одеваются в строгие костюмы, каждый вечер собираются подле пылающего камина и, потягивая чай, заводят изысканную беседу. На самом деле, как и везде, здесь есть вежливые люди, грубые, но большинство — это что-то среднее между двумя этими полюсами. И кофе пользуется значительно большей популярностью, чем чай. Но больше всего раздражает определение «британский акцент». Да не существует его в природе. Есть огромное количество акцентов, и манера произношения может меняться от одного города к другому, хотя их может разделять всего пара-тройка километров. © Peter Spering / Quora

Вьетнам

Покрытый тропическими кущами Вьетнам, где в густых зарослях скрывается заблудший Рэмбо, жители поедают кузнечиков, личинок и лягушек, а любимый праздник — китайский Новый год, — вот короткий список милых заблуждений об этой стране. На самом деле Вьетнам довольно велик, и если на юге температура даже зимой редко опускается ниже +25 °С, то на севере в январе порой выпадает снег и вообще довольно холодно. На уличных прилавках и в самом деле можно увидеть всякую нечисть, но дома вьетнамцы предпочитают питаться обычной говядиной, свининой и курицей. И рисом. А заведения фастфуда, KFC и McDonald’s есть почти в каждом городе. Наступление Нового года здесь отмечают по лунному календарю, но называют этот праздник Тэт.

Иран

В Иране говорят на арабском, дамы ходят в парандже, а земля — это сплошные песчаные барханы. Любой житель этой страны болезненно поморщится, услышав подобные вещи. Иранцы — потомки персов, а посему язык, кухня и обычаи здесь персидские, а не арабские. Дамы носят лишь шарф, прикрывающий голову, да и то исключительно на публике. Пустыни, конечно, присутствуют, но помимо них есть зеленые долины, озера и даже горнолыжные курорты.

Колумбия

Колумбия — это царство кофе, с этого напитка начинается каждый день жителя этой страны, им же и заканчивается. Хотя колумбийцы действительно не против выпить чашечку кофе, это далеко не самый популярный напиток в стране. Чай, горячий шоколад и свежевыжатый сок пользуются такой же любовью. Тем более что лучшие зерна отправляются на экспорт.

Италия

Приезжая в Италию, путешественники ожидают увидеть роскошно и стильно одетых людей. Но здесь, как и везде, есть масса барышень и джентльменов, которые совершенно не дружат с модой, носят настоящее барахло да и еще и не по размеру. А еще все итальянцы поголовно прекрасно готовят. Тоже неверно — некоторые только простую пасту и способны сварганить. Все итальянцы — модники. Не-а. В действительности многие здесь одеваются в дешевую одежду, к тому же плохого качества. © Tristano Suriani / Quora

Чили

Если вы надеетесь во время отдыха в Чили пожариться на солнечном пляже, любуясь на знойных девушек в бикини, прикупить яркие пончо и посетить пару затерянных городов, то — увы и ах — вас ждет разочарование. Пляжи здесь красивые, но ледяное море и пронизывающие ветра не располагают к дефилированию в купальниках. Пончо не является национальной чилийской одеждой, да и археологических жемчужин здесь немного. Зато Чили славится невероятной природой, фантастическими пейзажами и отличной кухней (блюда здесь преимущественно кислые и сладкие, а не острые).

Швеция

Вы не поверите, но в Швеции имена Свен и Инга были популярны во времена наших прабабушек и прадедушек. А рецепт фрикаделек из IKEA вовсе не является классикой шведской кухни. На самом деле по вкусу это блюдо проигрывает даже фрикаделькам из школьной столовой. Люди до сих пор верят, что в Швеции можно встретить белых медведей. Нет, ребята, совершенно точно нет. © Frankie Axelsson / Quora

Непал

Непал — воистину загадочная земля, но самые популярные мифы об этой стране далеки от реальности. Гора Эверест совсем не находится на задворках Катманду, а непальцы не совершает ежедневные прогулки по ее склонам. Шерпа — это не непальское слово, обозначающее проводника или погонщика, а одна из народностей, проживающих в стране. И наконец, здесь не всегда царит холод и снежная зима. Часть государства находится в предгорьях, а потому здесь есть все 4 сезона. Летом температура может подниматься до +30 °С. А еще Новый год в Непале празднуют целых 9 раз в году! © Nabina Bastakoti / Quora

Бонус: реальные истории пользователей

Училась в Германии по обмену, и там мало кто знал, что я из России. Однажды я устроила вечеринку по случаю дня рождения и пригласила новых друзей. Веселье в разгаре, я на кухне разогреваю пиццу, тут заходит парень, открывает шкаф, где у меня мусорка. Долго смотрит в ящик, потом на меня и как заорет по-русски: «Да ты русская! У тебя же пакет с пакетами!» © TToMiDD0r4Ik / Pikabu

Мой муж преподает французский язык. Я сама знаю лишь несколько фраз. Вчера звонит телефон, мужа нет дома, беру трубку, а там мне что-то быстро по-французски говорят. Ну я и ляпнула единственное, что пришло в голову: «Же не манж па си жур». В трубке на несколько секунд повисло молчание. Потом снова что-то быстро-быстро стали говорить, я испугалась и бросила трубку. Позже выяснилось, что это звонил пресс-атташе из бельгийского посольства, которого муж подтягивает именно по русскому языку, и я ему сообщила, что «я не ела 6 дней». Пресс-атташе после этого повысил оплату моему супругу за занятия, чтобы мы не голодали. © Голый кефир! / VK

Учебник по английскому языку для начинающих. Персонажи знакомятся друг с другом. Вот, собственно, и они: Тим, Тони, Джессика, Моник и Наташа. Наташа из России, а сейчас живет с родителями в Нью-Йорке. Угадайте, кто из них Наташа. © FoxyLoxy / Pikabu