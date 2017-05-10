15 мест на Земле, от которых Instagram просто сошел с ума

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Нам в AdMe.ru стало интересно, какие достопримечательности чаще других попадают в Instagram. Именно в этих местах миллионы людей со всего мира обожают фотографироваться, чтобы потом поделиться с друзьями своими эмоциями. Кстати, в этом списке оказалось много неожиданных мест.

Ниагарский водопад Ниагара-Фолс, США и Канада

Самый знаменитый водопад в мире находится прямо на границе между США и Канадой. Поэтому неподалеку от него по обе стороны от границы есть два города с одинаковыми названиями — Ниагара-Фолс (дословно «Ниагарские водопады»).

Парки аттракционов Universal Studios

У голливудской студии Universal Studios (она многим известна как Universal Pictures) есть тематические парки в Голливуде, Орландо, Сингапуре и Осаке. И это достойнейший ответ Диснейленду! Здесь все аттракционы посвящены фильмам кинокомпании. Вы можете попасть в миры Гарри Поттера или Парка Юрского Периода, пострелять в инопланетян вместе с Людьми В Черном.

Улица Истикляль Стамбул, Турция

Это главная пешеходная улица Стамбула. Здесь Восток и Запад перемешались, чтобы сформировать непередаваемую атмосферу. Тут вам и колоритные уличные торговцы, и дома, построеные в европейском стиле, и кафе, и магазины. Каждый день по Истикляль проходят тысячи туристов и местных жителей. Понятно, почему она попала в список самых фотографируемых мест на Земле.

Таймс-сквер Нью-Йорк, США

Таймс-cквер — вечно оживленная площадь в центре Нью-Йорка, самое сердце Большого Яблока. Чтобы посетить все достопримечательности, которые находятся здесь, необходимо около недели. Это место называют не иначе как «перекресток мира» и считают символом Нью-Йорка и всех Соединенных Штатов.

Пирс Санта-Моники Лос-Анджелес, США

Санта-Моника — небольшой городок близ Лос-Анджелеса. В его местном пирсе есть нечто магическое. По сути, это парк развлечений на воде, так как пирс уходит в океан на 300 метров. Идеальное романтичное место для тех, кто хочет почувствовать дух Калифорнии и насладиться Тихим Океаном.

Красная Площадь Москва, Россия

Красная Площадь — символ всей России, главная площадь Москвы, расположенная рядом с Кремлем. Здесь веками свершались значимые исторические события. Каждый турист, приезжающий в Москву, в первую очередь идет сюда, чтобы сфотографироваться на фоне сказочного храма Василия Блаженного и Кремля.

Лувр Париж, Франция

Лувр — самый посещаемый музей мира. Именно здесь выставлены легендарные «Мона Лиза», Венера Милосская и тысячи других экспонатов — как тут не сделать памятное фото? Необычен и облик Лувра — единый ансамбль с королевским дворцом составляет пирамида в стиле модерн. Кстати, именно в ней и расположен вход в музей.

Центр Барселоны Испания

Барселона — второй по величине город в Испании, столица Каталонии и один из самых сюрреалистичных городов мира. Такой облик он приобрел благодаря выдающемуся архитектору Антонио Гауди. Если вы оказались в Барселоне, вам можно только позавидовать, ведь тут интересности просто на каждом шагу.

Тауэрский мост Лондон, Великобритания

Величественный разводной мост в центре Лондона — место с мрачноватой историей. Сейчас на нем действуют музей и смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на Лондон.

Колизей Рим, Италия

Символ Италии, знакомый всем шедевр древнеримского инженерного искусства, конечно же стал одним из самых любимых объектов пользователей Instagram. Кстати, это древнейшее сооружение на Земле из списка самых фотографируемых.

Сиам-Парагон Бангкок, Таиланд

Это один из крупнейших торговых центров Азии. Размах, с которым он построен, вызывает восторг. Чего здесь только нет: кинотеатр, огромный аквариум, выставочный зал, концертный зал, художественная галерея, гостиница, боулинг-центр и конечно же сотни кафе и магазинов — жизнь тут просто кипит.

ВДНХ Москва, Россия

ВДНХ (Выставка Достижений Народного Хозяйства) — огромный выставочный комплекс, на его территории расположены десятки павильонов, построенных в эпоху СССР, каждый из которых выглядит как шедевр. Бесспорно, это настоящий «пapк coвeтcкoгo пepиoдa», одна из интереснейших достопримечательностей Москвы.

Эйфелева башня Париж, Франция

Эта башня не нуждается в представлении. Вот уж точно самое узнаваемое место в мире! Кстати, в 2007 году Эйфелева башня заняла первое место в рейтинге самых разочаровывающих достопримечательностей. Все потому, что там всегда слишком много народу.

Центральный парк Нью-Йорк, США

Пожалуй, самый популярный в мире парк, главным образом из-за фильмов. Парк «снялся» в фильмах «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Фантастические твари и где они обитают», «Осень в Нью-Йорке» и многих других. Парк расположен на острове Манхэттен, и гулять в нем можно часами, ведь его площадь составляет целых 3,41 кв. км.

Диснейленд

Вот мы и приблизились к самому фотографируемому месту на Земле по версии Instagram. А точнее, это несколько мест, ведь в мире насчитывается целых шесть городов, в которых можно посетить Диснейленд: Марн-ля-Вале (Франция), Гонконг, Токио, Шанхай, Орландо и Анахайм (США). Сказка, возвращение в детство и немного беззаботности — то, чего нам всем порой так не хватает. И миллионы пользователей по всему миру доказали это.