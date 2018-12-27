15 мест, которые каждый хотел бы увидеть хоть раз в жизни

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В мире так много потрясающих мест, стоящих каждой копейки ваших отпускных денег. Миллионы водопадов, тысячи гор и сотни невиданных чудес природы, которые невозможно осмотреть за одну жизнь. Однако, увидев их, вам захочется хотя бы попытаться.

AdMe.ru знакомит вас с 15 особенными местами, где обязательно нужно побывать, чтобы ощутить полноту жизни.

1. Ленсойс-Мараньенсис, Бразилия

Ленсойс-Мараньенсис — уникальный национальный парк Бразилии, расположенный на Атлантическом побережье северной части страны, в штате Мараньян. Это одно из самых загадочных мест на планете. В течение сезона дождей вода накапливается между дюнами, образуя множество лагун. Так создается неповторимый пейзаж, напоминающий бирюзовые, зеленые и синие зеркала среди бархатистых белых песков.

2. Водопад Хонокохау, США

Водопад Хонокохау — зеленый водопад на острове Мауи, Гавайские острова. Не надейтесь добраться до него на машине или пешком: это самый высокий водопад на острове, расположенный в сложном для передвижения районе, и увидеть его можно, только совершив вертолетную экскурсию. Съемки «Парка юрского периода» принесли славу водопаду Хонокохау, увековечив его в одной из самых запоминающихся сцен фильма.

3. Мост Капилано, Канада

Подвесной мост Капилано — это живописное сооружение в Канаде недалеко от Ванкувера. Он расположен на высоте 230 футов над бурной рекой Капилано в зарослях густого леса. Прогулка по этому мосту — сама по себе приключение. Первоначально его построили, чтобы рабочим было удобнее добираться до лесопильного завода, но сегодня он выполняет исключительно туристическую функцию.

4. Сенот Ик-Киль, Мексика

Сенот Ик-Киль естественным путем сформировался из подземной пещеры, чьи известняковые стены размыло подземными водами. Они рассыпались от напора воды, увеличивая диаметр и глубину этого сенота. Специально для туристов стены надежно укрепили и проложили каменную лестницу для тех, кто хочет спуститься к легендарному водоему. Более того, стены Ик-Киля украшают искусственные водопады и балконы, которые служат в качестве смотровых площадок для посетителей.

5. Скеллиг-Майкл, Ирландия

Скеллиг-Майкл — остров в Атлантическом океане в 7 милях к западу от ирландского полуострова Ивера. В VI–VIII веках на острове был основан христианский монастырь, действовавший до XII века. В 1996 году руины монастыря, наряду с большей частью самого острова, были внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место кажется настолько неземным, что его использовали для съемок сцен из «Звездных войн».

6. Пятнистое озеро, Канада

Пятнистое озеро — минеральное соленое озеро в Британской Колумбии, Канада, содержащее большое количество различных минералов. Летом большая часть воды в озере испаряется, обнажая их причудливые цветные залежи. Цвет пятен зависит от минерала, большинство из них приобретает свой оттенок благодаря сульфату магния, который кристаллизуется в жару. Минералы затвердевают, образуя естественные дорожки вокруг пятен.

7. Водопад Понгур, Вьетнам

Водопад Понгур — один из самых больших и красивых во Вьетнаме. В сезон дождей вода широким потоком спускается множеством каскадов и стекает в бассейн внизу. В сезон засухи водопад теряет свою мощь и превращается во множество крошечных ручьев, но не теряет своей живописности. Если вы оказались в Далате в сезон дождей, обязательно посетите водопад, несмотря на долгую дорогу. Вы станете свидетелем потрясающего зрелища. Кроме того, на пути к водопаду встречаются красочные пейзажи, плантации кофе и авокадо.

8. «Башня дьявола», США

Национальный памятник «Башня дьявола» — памятник природы, расположенный в долине Бель-Фурш в штате Вайоминг. Это первый объект, который был признан Соединенными Штатами национальным памятником. «Башня дьявола» образовалась из магматического сплава, который поднялся из недр Земли и застыл в виде шестиугольных колонн. Согласно оценкам экспертов, древнейшим геологическим месторождениям на территории этого памятника от 225 до 195 млн лет.

9. Проходна, Болгария

Главная особенность Проходны — 2 отверстия в скале, имеющие форму человеческих глаз. Местные жители называют их «глаза Бога», а иногда и «глаза дьявола». Эти отверстия пропускают естественный свет в пещеру и ошеломляют туристов удивительной симметрией. Если наблюдать Проходну в дождливый день, кажется, что вода, текущая через «глаза», — самые настоящие слезы.

10. Памуккале, Турция

Иераполис, или источники Памуккале (в переводе с турецкого — «хлопковый замок»), — природный и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в провинции Денизли на юго-западе Турции. Турецкое название относится к ярко-белому известняку, который источники создавали на протяжении тысячелетий. Именно они сформировали великолепный ландшафт Памуккале в виде каскада бассейнов, украшенных белыми кальцитовыми сталактитами.

11. Храм Самгвангса, Южная Корея

Храм Самгвангса известен благодаря ежегодному Фестивалю фонарей, привлекающему более миллиона посетителей. Празднество посвящено дню рождения Будды; в его честь в ночном небе зажигаются тысячи ярких фонарей.

12. Арасияма, Япония

В западной части Киото, у подножия горы Арасияма, находится тихое загадочное место. На берегах реки Хозу растет множество садов и бамбуковых рощ. Тенистые тропинки манят прохладным воздухом и тишиной и ведут к древним буддийским храмам. В главный храм возле Арасиямы, Тенрюдзи («Храм небесного дракона»), можно попасть, только пройдя через коридор длиной около 3 м, проложенный через бамбуковую рощу.

13. Замок Нойшванштайн, Германия

Этот замок — сказка, прячущаяся в лесах Баварских Альп. Это настоящий шедевр, ставший весьма популярным среди туристов. Нойшванштайн стал прототипом замка Спящей красавицы в парижском Диснейленде, вдохновил Чайковского на балет «Лебединое озеро» и стал воплощением любви Людвига II к музыке Вагнера.

14. Фьорд Трейси-Арм, США

Фьорд Трейси-Арм считается одним из самых величественных на планете. Фантастические изрезанные берега, мощные горы, возвышающиеся скалы, водопады, спускающиеся в море, изумрудная вода фьорда, самые большие айсберги на Аляске и обрушивающиеся ледники делают его незабываемым местом. Множество различных живых существ (китов, морских львов, тюленей и выдр) никого не оставляют равнодушными.

15. Та-Пром, Камбоджа

Храм Та-Пром — монументальный храм на территории индуистского комплекса Ангкор в Камбодже. Он прячется в густых джунглях и сейчас наполовину разрушен. Пугающая сила природы попросту задушила храм: деревья и виноградные лозы, веками оплетавшие башни, террасы и статуи Та-Прома, изменили их до неузнаваемости. На вершине храма виноградные лозы сформировали естественный купол.

Если вы знаете другие волшебные места, расскажите о них в комментариях.