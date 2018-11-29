15 людей, которые оставили свою привычную жизнь и решили начать с нуля
А у вас иногда возникает чувство, будто вы не на своем месте? Может, вам хочется сесть на мотоцикл и отправиться в долгое путешествие или записать студийный альбом, а не сидеть в офисе? Герои нашей подборки решились на отчаянный шаг — оставить привычную жизнь и пойти за своей мечтой. Загляните в статью — и вы получите свою порцию вдохновения.
AdMe.ru собрал 15 смельчаков, которые решили никого не слушать и следовать своему пути.
«Уволился с работы и уехал от всех, чтобы воплотить свою мечту и заниматься тем, чем всегда хотел, — фотографией»
«Я ушла с работы ради своей мечты — стать разработчиком настольных игр. И спустя пару месяцев моя игра поступила в продажу»
«2 года назад я сделал эту фотографию, и в комментариях люди говорили, что она должна стать обложкой альбома. Именно так и получилось: сегодня я выпустил свой первый альбом, и, конечно же, я знал, какой будет обложка»
«Мне 30 лет, и я решил окончить школу визажа. Я очень долго не решался осуществить свою мечту, а теперь горжусь своими результатами»
«Я работал в пекарне, но решил уйти, чтобы стать художником по стеклу»
«Я был адвокатом, но решил оставить свою работу и отправиться на мотоциклах в путешествие»
«Год назад я уволился и отправился в путешествие на этой небольшой лодке. Не всегда бывает легко, но я не жалею»
«Я ушел с работы, чтобы заняться изготовлением мебели»
«Я продал свой дом, ушел с работы, купил билет в один конец и никогда не оглядывался назад»
«20 лет назад я мечтал путешествовать по миру, но так и не решился. Недавно я ушел с работы и нашел вакансию в другой стране. Сегодня я переезжаю в Китай. На фото все, что у меня есть на сегодняшний день»
«5 лет назад я уволилась с работы, которую ненавидела, и уехала жить на ферму. Теперь я живу так, как мне хочется»
«Я бросил работу, чтобы наладить фирменное производство по изготовлению соусов. Сегодня мою продукцию можно увидеть в супермаркетах»
«Мой друг уволился, чтобы работать над детской книгой. Спустя год ее опубликовали»
«Я ушел из офиса, чтобы стать художником. Последовать за своей мечтой было лучшим решением в моей жизни»
«Я сегодня шел на работу и подумал, что погода идеальна для того, чтобы провести этот день на пляже. Я добрался до офиса и уволился с нелюбимой работы, которая приносила мне только беспокойство. И вот я на пляже!»
А у вас когда-нибудь возникало желание бросить все и последовать за своей мечтой?
Фото на превью Shieldmare / reddit