15 крутых штук, которые можно обнаружить в разных аэропортах мира

Чем обычно занимаются пассажиры в аэропорту? Большинство отдыхает или работает в зале ожидания, меньшая часть сидит в заведениях общепита. Но на аэровокзалах есть гораздо более крутые возможности, воспользовавшись которыми вы с пользой скоротаете время до долгожданного рейса. Кстати, значительная часть этих опций бесплатна.

Мы в AdMe.ru очень любим летать. Поэтому разведали, в каких аэропортах можно не просто убить время, а провести его продуктивно, при этом сэкономив средства.

1. Туалет для питомцев

Уборные для собак есть в нескольких аэропортах. Пассажиры с животными наверняка оценят эту опцию. А воспользоваться ею можно в воздушных гаванях Гвадалахары, Детройта, Амстердама и некоторых других городов. Один из путешественников так высказался о нововведении: «Там чище, чем в любом туалете, где я был».

2. Капсулы для сна с почасовой оплатой

Возможность вздремнуть в ожидании рейса не нова, но несколько воздушных портов шагнули дальше. В лондонском Хитроу, международных аэропортах Дубая и Мюнхена и в некоторых других можно арендовать капсулу для сна даже на час! В сравнении с комнатой в отеле разница в цене ощутима.

3. Живая музыка

Кое-где для пассажиров звучит живая музыка. В международном аэропорту Мюнхен концерты проходят по четвергам и воскресеньям. А в воздушной гавани Париж — Шарль-де Голль можно и самому сыграть на фортепиано любимое произведение: инструмент находится прямо в зале ожидания.

4. Обнимашки с собаками для снятия стресса

В международном аэропорту Лос-Анджелес путешественники могут поиграть с собакой или сделать фото на память. Для этого здесь работает специальная служба. Для общения можно выбрать одного из нескольких щенков. Особенно опцию ценят пассажиры, которые столкнулись с задержками рейсов, или те, кто боится летать.

5. Бесплатный кинотеатр

Небольшие кинотеатры с бесплатными сеансами для тех, кому предстоит долгая пересадка, можно найти в воздушных портах Портленда и индонезийского Баликпапана.

6. Станции гидрации

На аэровокзалах Чикаго, Лондона, Сан-Франциско и других расположены станции гидрации с сенсорным управлением. Здесь можно бесплатно наполнить талой водой собственную тару.

7. Книгообмен

В одном из терминалов международного аэропорта Филадельфия можно поучаствовать в буккроссинге: любой желающий может взять с собой на борт понравившуюся книгу или оставить свою.

8. Автономные кресла для пассажиров с ограниченными возможностями

Пассажиры, которым трудно преодолевать большие расстояния, могут с помощью смартфона вызвать самоуправляющееся кресло-каталку в токийском аэропорту Ханэда. Программа выстраивает траекторию движения так, чтобы пользователь ни с кем не столкнулся. А после того как путешественник будет доставлен к месту назначения, умное кресло самостоятельно вернется на базу.

9. Доставка багажа с помощью робота

В воздушной гавани Инчхон ручную кладь пассажиров доставит робот. Достаточно лишь отсканировать посадочный талон. Устройство вычислит номер рейса и выхода на посадку, после чего поможет налегке добраться до пункта назначения.

10. Отель для домашних животных

В японских воздушных портах (в частности, в Осаке и Токио) есть отели, где путешественники могут оставить своих любимцев на время поездки. Гостиница работает 24 часа 365 дней в году.

11. Кислородный бар

В некоторых аэропортах (к примеру, в Нарите (Токио) и Лас-Вегасе) есть кислородный бар: за 10 или 20 минут можно наполнить легкие живительным О2. Кислород ароматизирован: пассажирам предлагают вдыхать ароматы эвкалипта, корицы и многие другие.

12. Рождественская ярмарка

Путешественники, которым посчастливилось оказаться в аэропорту Мюнхена в ноябре или декабре, знают: в это время проходит настоящая рождественская ярмарка. Здесь можно выбрать подарок, покататься на карусели или катке, попробовать рождественские угощения и не только.

13. Горка для взрослых и детей

В любимом туристами сингапурском аэропорту Чанги в числе прочих есть одна фишка — 12-метровая горка, с которой может скатиться любой пассажир. Возможность вспомнить детство (или насладиться им) получает каждый, кто потратил в магазинах или ресторанах Чанги около $ 10. Также там есть горка, которая доставит путешественника прямиком к нужному выходу на посадку. Посмотрите видео, чтобы понять, как это работает.

14. Автомойка

В воздушных гаванях Будапешта и Лос-Анджелеса можно помыть машину на экспресс-мойке. В Венгрии процесс занимает не больше 15 минут. Поэтому привести автомобиль в порядок могут как встречающие или провожающие, так и те, кто припарковал его перед вылетом.

15. Бесплатный душ

Платными душевыми комнатами на аэровокзале трудно удивить. Кое-где туристам решили упростить жизнь. Например, в Инчхоне пассажиры международных рейсов могут бесплатно принять душ. Подобная опция есть в аэропорту Пекина и некоторых других.