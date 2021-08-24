15+ итальянских застольных привычек, которые чтут местные, а иностранцы абсолютно не понимают

Согласно результатам опроса, итальянская кухня по популярности находится на первом месте в мире. Наверное, даже в самых отдаленных уголках планеты нет такого населенного пункта, где нельзя было бы купить пиццу. Но самая популярная кухня — вовсе не значит самая знакомая.

Мы в AdMe.ru обнаружили, что большинство людей, даже среди тех, кто бывал в Италии, понятия не имеют об основных правилах кулинарного этикета в этой стране, и решили это исправить.

Капучино пьют только на завтрак

В Италии существуют строгие правила относительно употребления кофе. Например, капучино или другой кофе с молоком пьют только на завтрак, а в заведениях не заказывают после 11 утра. И кстати, в Италии в капучино и латте никогда не добавляют корицу.

На завтрак едят сладости и не едят яйца

Итальянцы не признают плотные завтраки, предпочитая по утрам кофе и что-нибудь сладкое — например, рассыпчатое печенье, которое они макают в чашку. Есть яйца на завтрак в Италии не принято, их могут готовить только в отелях или ресторанах, рассчитанных на туристов.

Еду можно запивать только водой

В Италии обычно не запивают еду молоком — считается, что оно вредит правильному пищеварению. Также не пьют сок или сладкую газировку — эти напитки меняют вкус пищи. По этой же причине и кофе заказывают только после трапезы. Газированными напитками в виде исключения можно запивать пиццу.

Хлеб подается без сливочного масла, а также его не едят с пастой

В хороших ресторанах еще до того, как гость сделает свой заказ, на стол приносят хлебную корзину и масленку с ножом. В Италии практически не подают сливочное масло к хлебу (иногда могут подать оливковое). Дело в том, что итальянцы не воспринимают хлеб как закуску и считают, что ни к чему наедаться до того, как принесли основное блюдо. Также хлеб никогда не едят с пастой.

С помощью хлеба доедают остатки

Если итальянец пригласил вас на обед к себе домой, вы наверняка увидите «скарпетту». Так называют кусочек хлеба, которым собирают остатки еды с тарелки. Считается, что это лучшая похвала повару. В ресторанах это менее уместно, но в целом простительно.

Между основными приемами пищи не принято перекусывать

Еда в Италии возведена в ранг сакрального действа, поэтому итальянцы редко перекусывают между основными приемами пищи. Известный кулинар и отец современной итальянской кухни Пеллегрино Артузи в одной из своих книг писал, что между обедом и ужином должно пройти 7 часов — именно столько времени необходимо для полного переваривания пищи. Во время трапезы также не принято спешить. Есть снеки или полуфабрикаты перед телевизором — это тоже не про итальянцев. Они тратят много времени на приготовление пищи и порой еще больше на процесс ее употребления.

Обед состоит из нескольких блюд, которые подают в строгом порядке

Главный прием пищи в Италии традиционно состоит из нескольких блюд. Сначала подаются закуски — antipasto, затем первое блюдо — это может быть паста или ризотто, после этого второе блюдо — мясо или рыба с гарниром или салатом, затем по желанию сладости, фрукты и кофе. Пропустить один из этапов можно, нарушить очередность — ни в коем случае.

Салат заправляют оливковым маслом с бальзамическим уксусом и едят только вместе со вторым блюдом

«Итальянской» или «греческой» заправки для салата в Италии не существует. По большому счету никаких других заправок для салата, кроме бальзамического уксуса и оливкового масла, в Италии не используют. Практически все итальянские салаты легкие и простые, так как их едят с плотным вторым блюдом и никогда не сочетают с первым (пастой или рисом). «Большие» салаты — insalatona — могут содержать вареные яйца, ветчину, тунец, горошек или кукурузу. Такие блюда иногда относят к antipasto (закускам, которые подают перед первым блюдом), а в некоторых случаях они даже могут заменить целую трапезу.

В блюда из рыбы и морепродуктов никогда не добавляют сыр

Кому-то может показаться, что тертый пармезан придаст итальянскую нотку любому блюду, но это не так. Пармезан отлично сочетается с пиццей, пастой и ризотто, но все зависит от соуса: если там присутствует рыба или морепродукты, сыр не кладут. Кроме того, если блюдо предполагает наличие сыра, официант сам его принесет.

Спагетти не едят с фрикадельками и курицей

Казалось бы, макароны — идеальный гарнир к мясу, но существует неписаное итальянское правило: не есть пасту и мясо с одной тарелки, поэтому фрикадельки и котлеты в Италии придется сочетать с чем-то другим. Также практически не найти в Италии пасты с соусом на основе курятины. Курицу традиционно едят в качестве второго блюда, а те немногие региональные блюда, которые включают в себя птицу и пасту, более-менее известны только в тех регионах.

Спагетти не едят ложкой и не режут ножом

Использовать ложку для поедания спагетти допустимо только маленьким детям. Взрослые должны есть их только одним способом: накручивая на вилку. Также недопустимо разрезать спагетти ножом, чтобы их укоротить. Перед варкой длинные виды пасты тоже не ломают. Кстати, варят спагетти и другие макароны в изрядно соленой воде на сильном огне, чтобы они не слипались, до состояния al dente — когда они остаются слегка твердыми и на вкус многих неитальянцев недоваренными.

Пиццей не принято делиться

В Италии пиццу не режут на кусочки перед подачей на стол. Как правило, итальянцы заказывают по одной пицце на человека. Здесь они меньше по размеру и содержат менее калорийную начинку, поэтому делить пиццу на компанию нет смысла. К тому же, если пиццу порезать, моцарелла стечет вниз, и хрустящая нижняя корочка станет влажной. Да и в целом у итальянцев не принято заказывать одно блюдо на несколько человек. Этому правилу следуют даже дети. Исключение составляют закуски и десерты.

Привычных названий пиццы нет в меню

Большинство названий пиццы, привычных для остального мира, итальянцам незнакомы. Например, здесь нет «мясной», «гавайской» пиццы или самой популярной — «пеперони». Есть вероятность, что, заказав пеперони, турист получит несколько обычных перчиков, ведь peperoni на итальянском — это множественное число от peper — перец. Чтобы отведать пиццу с колбасой, нужно попросить pizza al salamino, pizza diavola или pizza calabrese.

Овощи и фрукты принято чистить

Итальянцы чистят овощи и фрукты, которые в других странах часто едят с кожурой, — яблоки, груши, персики, огурцы. Человеку, который ест неочищенный фрукт, могут протянуть нож. Сами итальянцы делают это виртуозно, счищая с плода идеальную спираль.

В гостях не следует начинать трапезу до тех пор, пока кто-нибудь не скажет: «Buon appetito!»

Во время семейного обеда, а родственники в Италии собираются вместе каждое воскресенье, неприлично начинать есть, пока кто-нибудь не скажет: «Buon appetito!» (Приятного аппетита!). До этих слов не стоит даже наливать в стакан напиток. Также не принято вставать из-за стола, пока остальные еще не закончили обед.

Детей можно брать с собой всегда

Итальянцы обожают детей и считают, что брать их с собой уместно всегда и везде. Даже в ресторан, даже если время ближе к полуночи, потому что в Италии их не принято укладывать спать рано.