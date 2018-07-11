15 хитростей от заядлых путешественников, которые облегчат вам дорогу с ребенком

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С появлением ребенка в семье многие родители перестают путешествовать, потому что боятся сложностей: малыши капризничают, устают, плачут. Но герои нашей статьи доказывают, что если добавить немного смекалки и необычных решений, то путешествие с ребенком можно превратить из выматывающего дела в захватывающее приключение.

Мы в AdMe.ru восхищаемся родителями, которые знают, как развлечь и отвлечь детей даже во время длинной дороги, и делимся с вами их секретами.

1. Походный набор для рисования

Если ваш малыш любит рисовать, вы можете сделать ему в дорогу удобный кейс для рисования. Вам понадобятся: большой пенал или коробка от DVD-диска, прищепка, набор карандашей и распечатанные картинки для раскрашивания. Такая коробочка служит сразу и пеналом, и планшетом для рисования.

2. Чехол — держатель для планшета

Любителям посмотреть мультфильмы в дороге придется по душе идея превратить обычный пенал в удобный держатель для планшета. Для этого нужен только пенал для карандашей с прозрачной стенкой и пара ленточек. Пенал можно заменить на обычный файл для бумаг — не так эстетично, но смысл тот же. А самые предприимчивые родители могут превратить в держатель для гаджета даже собственную кофту с капюшоном.

3. Магнитные игры

Увлечь ребенка в дороге поможет простая игра «Составь слова», для нее отлично подойдет набор — алфавит для магнитных досок. А слова вы можете написать сами в зависимости от возраста ребенка. Для самых маленьких есть вариация этой игры с картинками, когда нужно составить целое изображение из кусочков. Также можно использовать любимый пазл, приклеив на него маленькие магниты.

4. Походная мусорка

В путешествии с детьми вам не избежать появления кучи фантиков, крошек и бумажек, так что походная мусорка — настоящая находка для тех, кто в дороге. Чтобы не заморачиваться с пакетами, возьмите обычный кухонный контейнер с крышкой, который обычно используют для макарон, поместите в него пакет, и — вуаля — мусорка с крышкой готова.

5. Завораживающие бутылочки

Один из самых простых способов угомонить разбушевавшегося маленького путешественника. Вы удивитесь, как надолго могут занять малыша бутылочки с блестками и другими наполнителями, например с алфавитом, кусочками лего, разноцветными гелевыми слоями или даже с «медузой» из обычного пакета. Наполнение ограничивается только вашей фантазией.

6. Лего в коробочке

Еще одно отличное применение для жестяного кейса — походная станция лего. На одну стенку крепите основание для конструктора, остальные покрываете мягким фетром, чтобы все это богатство не гремело при перевозке.

7. Поильник на веревочке

Казалось бы, мелочь, но какая полезная. Обычно о таких деталях даже не задумываешься, пока не попадаешь в типичную ситуацию: ребенок балуется, бросает бутылочку, а потом начинает реветь, потому что хочет пить, а родитель пытается нашарить и выудить несчастный поильник из-под сиденья, свернувшись в три погибели. Так что лучше заранее привяжите бутылку к креслу.

8. «А скоро мы приедем?»

Если вы не готовы отвечать на этот вопрос три тысячи раз, советуем вам воспользоваться хитростью от бывалых путешественников и оснастить свою машину стикерами, которые будут наглядно показывать прогресс вашей поездки: торжественно отмечайте каждый отрезок дороги и передвигайте машинку.

9. Как не искать одежду

Если вы впервые отправляетесь в путешествие с ребенком и не уверены, что справитесь и со своим, и с его гардеробом, заранее облегчите себе задачу и подготовьте комплекты одежды на выход. Упакуйте каждый отдельно, и вам не придется судорожно искать детскую одежду и вступать в споры с маленьким модником.

10. Браслетики с номером телефона

Конечно, каждый родитель уверен, что уж у него ребенок не потеряется, потому что он умеет за ним следить. Но лучше перестраховаться, правда? И прекрасный способ сберечь свои нервы — сделать для ребенка браслет с вашим номером телефона.

11. Сумка-поднос

Замечательная идея для мам-рукодельниц — сумка-поднос с подушкой и карманом для хранения детских сокровищ. На таком подносе малышу будет удобно и есть, и рисовать, и играть. А в сложенном состоянии на подушке можно и вздремнуть.

12. Дорожный кукольный домик

Еще одна «рукодельная» идея для родителей маленьких принцесс: походный кукольный домик с крохотной жительницей. Компактная и безопасная игра, которая надолго увлечет ребенка. Каждый шкафчик можно сделать открывающимся, а для куколки придумать несколько нарядов. Такой домик можно взять в любой вид транспорта.

13. Дневник маленького путешественника

Если у вас намечается большое путешествие с ребенком школьного возраста, вы можете занять его и вовлечь в приключение, сделав ему дневник путешественника: пусть записывает места остановок, интересные происшествия, отмечает свое настроение и блюда, которые ему понравились. Если вам удастся раздобыть старый Polaroid, ребенок сможет еще и дополнять свой дневник фотографиями.

14. «Дорожная охота»

Простая, но занимательная игра для малышей — «Дорожная охота». Вы можете обговорить ее правила устно или распечатать памятку, что надо искать за окном. Если детей несколько, можно устроить веселое соревнование с призами.

15. Защита заднего сиденья

Маленькие путешественники всегда сорят и проливают какие-нибудь сладкие напитки, так что лучше заранее позаботиться о сохранности сиденья. Вы можете купить готовый чехол или сделать его сами.

А у вас есть свои секреты путешествия с детьми?