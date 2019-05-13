15 хитростей для отдыха на природе (Костер, например, можно разжечь с помощью пластилина)

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Иногда на природу не хочется выбираться, потому что там нас ждут комары и мошки, а из рецептов вспоминаются только шашлык и салаты. А если еще и с ночевкой, то кажется, что и спать в палатке будет неудобно, и выспаться не получится. Но мы-то знаем, что даже в лесу можно отдохнуть с максимальным комфортом, а домой вернуться только с положительными эмоциями.

AdMe.ru собрал лучшие советы для тех, кто собирается на пикник, а также простые рецепты, чтобы не тратить много времени на приготовление еды.

1. Свежесть продуктов

Важно позаботиться о свежести еды. Для скоропортящихся продуктов можно взять хладагент из морозилки или сделать его самому — заморозить влажные губки для мытья посуды в пакетах и положить их в сумку с продуктами и напитками. Можно заморозить и бутылки с водой, если позволяет место, но губки все же практичнее и места занимают гораздо меньше.

2. Лимонад

Хорошая идея — взять на пикник прохладный домашний лимонад, морс или коктейли. А если заменить пластиковые бутылки герметичными пакетами, то и места они займут гораздо меньше, и насекомые не залетят внутрь.

3. Мыло для компании

Брать с собой жидкое мыло не всегда удобно, а целый брусок — негигиенично. Но можно раскрошить мыло на мини-мыльца на один раз — их хватит на всех даже в длительном путешествии по лесу.

4. Самодельная горелка

Горелка в походах — очень нужная вещь: с ее помощью можно быстро согреться, осветить помещение и даже читать в палатке. Самую простую горелку можно сделать своми руками из жестяной банки, картона и растопленного воска.

5. Маринованные овощи

Самое простое блюдо на природе можно сделать из овощей. Приготовить из свежих продуктов закуску на костре не составит труда. Овощной шашлык, запеченные целиком маринованные или поджаренные на гриле ломтики — рецепты блюд из овощей на любой вкус можно посмотреть здесь.

6. Подушка из одежды

Для тех, кто переживает за свой сон: если набить легкий спортивный мешок одеждой — подушку на ночь можно не брать. Главное, сложить все внутрь аккуратно: и места много сэкономит, и спать в палатке будет комфортно.

7. Шампиньоны на мангале

Из шампиньонов можно сделать множество различных закусок, а запекать их можно и на мангале, и на решетке, и в фольге. Главное, мариновать грибы лучше заранее дома, так как это занимает несколько часов, а на костре потом просто пожарить за несколько минут.

8. Закуска из огурцов

Вкуснейшая закуска из огурцов — это то, что обязательно должно подаваться к шашлыку и другим горячим блюдам на мангале или гриле. Готовится дома очень просто, а главное, быстро — и сразу можно брать с собой в поход.

9. Корица от насекомых

Насекомые в тарелке — не лучшая «закуска». Муравьи, например, абсолютно не переносят корицу, и если щедро рассыпать ее по периметру стола, то они вас точно не побеспокоят.

10. Цветная капуста на гриле

На гриле можно сделать отличные блюда из цветной капусты, и это действительно будет вкусно. Овощ даже можно замариновать заранее, а после поджарить на углях или приготовить необычную пряную цветную капусту, как описано здесь.

11. Безопасный костер

На даче всегда найдется старый металлический таз — предмет, который точно пригодится для вечерних посиделок у огня, ведь его можно использовать для сооружения безопасного костра. Под таз нужно насыпать песка, и можно не бояться, что огонь распространится на окружающие предметы.

12. Закуска в лаваше

Любимая закуска в лаваше на костре еще вкуснее. Дома сделайте рулеты с готовыми начинками, а уже на природе разогрейте их, выложив на решетку.

13. Очистить яйцо за 5 секунд

Еще один способ сэкономить время, готовя, например, салат — быстро очистить вареные яйца. Понадобится банка, немного воды, 5 секунд и совсем чуть-чуть усилий.

14. Как просто развести костер

Для быстрого розжига костра можно использовать парафиновые или восковые свечки, ватные тампоны, пропитанные вазелином и даже пластилин. Подробнее о том, как этим пользоваться, можно почитать тут.

15. На сладкое — красивая выпечка

Пока не готова основная еда, выпечка станет отличным перекусом. Приготовить ее, конечно, нужно дома по любимому рецепту, а потом взять с собой на природу.

Наверняка и у вас есть свои секреты отличного отдыха на природе? Поделитесь в комментариях.