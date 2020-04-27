15 растений, которые всем своим видом показывают, что мать-природа та еще фантазерка

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Вы когда-нибудь видели картофель ядерного фиолетового цвета? А смесь клубники и ананаса? Это не картина Ван Гога и не кадры артхаусного фильма, а вполне реальные фрукты и овощи. Чтобы их увидеть, совсем не обязательно ехать на другой конец земного шара, достаточно посмотреть нашу подборку.

Редакция AdMe.ru поначалу не поверила своим глазам и получила порцию эстетического наслаждения. А после мы поняли, что фото диковинных плодов должно увидеть как можно больше людей. В бонусе — фрукты и овощи, выведенные усилиями ботаников.

1. Желтый арбуз

Арбуз с желтой мякотью — результат естественной мутации сорта, происходящего из Африки. Во вкусе желтого арбуза преобладают медовые нотки, он более сладкий, чем его классический собрат.

2. Фиолетовый картофель

Вителот, китайский трюфель, негритянка — все это названия одного сорта картофеля. Кожура у него почти черная, а мякоть темно-фиолетовая. Такой цвет ему придают антоцианы — растительные пигменты. Яркость сохраняется и после тепловой обработки, а высокое содержание крахмала делает сорт идеальным для приготовления пюре.

3. Мангустин

Белые дольки фрукта, скрытые под прочной темной кожицей, похожи на чеснок. Мангустин растет в Юго-Восточной Азии и сочетает в себе вкус винограда, ананаса, клубники и персика одновременно. По консистенции фрукт напоминает желе и отлично утоляет жажду. Вопреки сходству названий, мангустин не является родственником манго: растения даже относятся к разным семействам.

4. Хала

Хала, плод пандана кровельного, особенно популярен на Гавайях, хотя отлично себя чувствует также в Австралии, Африке и других частях света. У необычного фрукта сладкий и терпкий вкус, а самое популярное блюдо из него — заварной крем. Хала можно употреблять в сыром или вареном виде. У фрукта необычный внешний вид. «Впервые увидев хала, вы зададитесь вопросом: это взрыв планеты или гигантская шишка?» — так говорят о нем те, кто уже попробовал диковинку.

5. Лангсат

Лангсат напоминает маленькие картофельные клубни. Но под неприглядной оболочкой скрывается несколько полупрозрачных желеобразных долек. У лангсата выраженный кисло-сладкий вкус. Фрукт растет, помимо прочего, в Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах, плоды используют не только как десерт, но и в качестве ингредиента для джемов, соусов и мороженого. Он может удивить даже тех, кто, кажется, видел все: «Я уже думала, что за 2,5 года я успела попробовать все. Но нет. Внезапно появился он — лангсат», — пишет девушка, которая живет в Таиланде.

6. Гак

Гак — родственник тыквы. У него нет яркого вкуса, но фрукт считается целебным в восточной медицине. Он обладает антисептическим, противолихорадочным и противовоспалительным свойствами. На улицах Вьетнама, Лаоса и Таиланда вероятность встретить сок из гака выше, чем сам гак. Как правило, в бутылку с кислотно-оранжевой жидкостью добавляют сок других фруктов, чтобы придать напитку вкус.

7. Мартилло

С испанского название фрукта можно перевести как «молоток». Это цветок лотоса, из его семян готовят пасту для китайских и японских десертов, а также для приготовления супов. Во время празднования китайского Нового года их подают в сиропе как традиционное лакомство. В Колумбии мартилло считается уличной едой: семена едят в свежем виде.

8. Янмей

Эти ягоды называют китайской земляникой и часто используют для приготовления напитков или едят в свежем виде, как обычную ягоду. По вкусу ягоды янмей похожи на клубнику, только встретить их за пределами Китая сложно. Плоды быстро портятся, поэтому их транспортировка затруднительна. По признанию тех, кто отведал янмей, «они делают темно-красным все, к чему прикасаются, но оно того стоит».

9. Пуласан

Пуласан часто путают с рамбутаном: визуально они очень похожи. У обоих растений внутри желеобразной мякоти скрыта косточка. Вот только если у рамбутана она горькая, то у пуласана ее можно спокойно есть: она напоминает миндаль.

10. Бакури

Бакури, или платония замечательная, произрастает в Бразилии и Парагвае. Плоды по размеру напоминают апельсин. В коре дерева содержится латекс, а мякоть бакури имеет липкую консистенцию и кислый вкус со сладкими нотками.

11. Питанга

Питанга, или суринамская вишня, растет в Южной Америке и славится высоким содержанием витамина C. Ягоду консервируют, а чтобы избавиться от горького вкуса, удаляют косточки, после чего засыпают сахаром и выдерживают в холодильнике в течение нескольких часов.

12. Плоды бочкового кактуса

Плоды этого кактуса внешне напоминают ананас, а по вкусу представляют собой нечто среднее между киви и лимоном. Кроме мякоти, съедобны и семена растения — чаще всего их едят поджаренными.

13. Сагуаро

Кактусы сагуаро распространены в Аризоне, их плоды употребляют в пищу. По вкусу они напоминают питайю (драконий фрукт) и рис. Из ярко-красных плодов кактуса также делают густой сладкий сироп.

14. Дынная груша

Этот странного вида фрукт также называют сладким огурцом или пепино. Он растет в Чили, Перу и Новой Зеландии. Вкус пепино похож одновременно на дыню, манго и клубнику. Чаще всего его едят в сыром виде или добавляют в салаты.

15. Джамболан

Джамболан распространен в Индии, Шри-Ланке, Африке, некоторых странах Океании. Кисло-сладкие плоды, напоминающие сливы, можно и употреблять в свежем виде, и использовать для приготовления щербетов, сиропов и желе.

Бонус: растения, которые созданы человеком

Природа умеет поразить воображение, но некоторые растения появились благодаря человеку. Они настолько необычны, что мы не могли обойти их в этой подборке.

Пайнберри

У ягод сорта пайнберри, который вывели в 2010 году в Нидерландах, белая мякоть и красные семечки. Гибрид двух сортов земляники меньше знакомой нам ягоды: размер плодов не превышает 23 мм. Необычное название они получили из-за своего вкуса: ягоды пайнберри похожи на ананас (pineberry в переводе означает «ананасная ягода»).

Австралийский кровавый лайм

Австралийский кровавый лайм — гибрид австралийского пальцевидного лайма и кантонского красного лимона (рангпура). Мякоть не всегда бывает насыщенного красного цвета, иногда плоды внутри оказываются желтыми с багровыми вкраплениями. На вкус лайм сладковатый с кислинкой.

Грейпл

На первый взгляд это самое обычное яблоко, вот только на вкус больше напоминает виноград. Фрукт не является гибридом: виноградный вкус яблокам придают путем их вымачивания после созревания. Кстати, эта процедура не добавляет лишних калорий фрукту.

Атемойя

Атемойя — гибрид черимойи и сахарного яблока, который вывели в 1908 году. Вкус, как и внешний вид фрукта, не совсем обычный. Если вы попробуете атемойю, она покажется вам похожей на крем-брюле. Диковинный фрукт очень сладкий, но позже во вкусе появляется кислинка.

Какой самый необычный фрукт или овощ вам доводилось пробовать?