15+ фотографий из Канады, которые вынудят раскрыть рот от неожиданности, если вы не местный

Канада известна своими размерами, холодом, хоккеем, вежливостью и кленовым сиропом. К этому — уже довольно привлекательному — набору можно добавить природу и встречи с животными. Вполне естественно, что в Канаде многие люди проводят достаточно времени на природе, ведь это страна, где плотность населения одна из самых низких в мире. Поэтому много чего любопытного там можно встретить, просто прогулявшись по лесу.

Нам в редакции AdMe.ru захотелось снова изучить, чем же так привлекательна Канада и с какими сюрпризами может столкнуться человек, проживая или оказавшись в этой стране.

«Думаю, это самая большая волна, которую я видел в Английском заливе»



Похоже на розу, сделанную из грибов? Найдено в Юго-Западном Онтарио

«Нашел кока-колу с кленовым вкусом»



«Я сделал 2 огромные ноги из снега на озере в северной части Онтарио. Через час подошли 5 оленей и понюхали их»

«В Онтарио и Квебеке мы получаем молоко в пакетах. Поэтому в каждом доме есть такая штука для их открывания. Но даже не спрашивайте, зачем на них нужен карманный зажим»

«Мой сосед просто подарил мне семена этого растения. Сказал, что и листья, и цветочки съедобные»

«Кто-нибудь может сказать мне, для чего применяется этот камень? Найден в Канаде, в Британской Колумбии»

В Канаде пропускают 13-й этаж. То есть он как бы есть, но называется 14-м

«Нашли вчера самый красный клен на весь Ванкувер, полюбуйтесь»

«Нашли в лесу в Канаде окаменелое дерево. После полировки оно стало очень красивым»

Согласен, что это красиво, но не уверен, что это окаменелое дерево. © batubatu / Reddit



Северное сияние в Канаде



Раскрашенный под канадского гвардейца столбик стоит на страже в Новой Шотландии (Канада)



Добро пожаловать в Канаду



Бобер — символ Канады

Выглядит как озорной гибрид бобра и белки, и я здесь как раз ради такого. © Broke-n-Tokin / Reddit

«Хищное растение, встреченное мною на тропе в Канаде»

Если я правильно помню, это единственный выживший хищник из эпохи динозавров. © Spear-of-Stars / Reddit



Предупреждающие знаки о возможной встрече с белым медведем в Черчилле (Канада)

Есть ли что-нибудь более канадское, чем это? © CrazySouthernAunt / Reddit

А вот и настоящий белый медведь в Черчилле

«Если в Канаде вам попадется картошка фри такой формы, то вы можете получить билеты на хоккейные матчи. Их отправит сам Маккейн (производитель картошки фри), поскольку картошка по форме напоминает клюшку»

«Лось разбил окно в школе. Никто не пострадал. Вот это утро!»

Специальный гость на уроке биологии в Канаде. © BobPurvy1 / Twitter