15+ фото, которые доказывают, что Лондон — это не только дожди и туманы, но и своя чумовая атмосфера
Столица Туманного Альбиона обладает особым шармом и магнетизмом. Она даже занимает лидирующее место в мире как мегаполис, притягивающий больше всего людей. Однако Лондон — это не только знакомые нам по урокам английского двухэтажные автобусы, красные телефонные будки и Букингемский дворец с настоящей королевской семьей.
AdMe.ru покажет вам жизнь в британской столице такой, какой ее видят местные жители.
«Недавно переехал в Лондон. Местные жители оказались немного назойливы»
В некоторых частях Лондона можно встретить возвышающиеся над домами вытяжные трубы. Это часть канализации
Их делают такими высокими, чтобы пешеходы не чувствовали неприятного запаха.
Лондон — это город контрастов
«Иногда здесь я чувствую себя в ловушке»
«Моя версия „Лондонского глаза“ из 40 кадров, сделанных в течение 3 часов»
«По дороге на работу стал замечать, что асфальт в одном месте разрушился, а под ним обнажилась старая мощенная камнем дорога»
Лондонский туман на пару с солнечным светом «возводят» замки-призраки
Теперь этот дом тебе не принадлежит, чувак
Телефонные будки нынче не те. В этой, например, расположился мастер по ремонту смартфонов
Некоторые остановки здесь повернуты в обратную сторону от проезжей части. К тому же они оснащены тонкими скамейками, чтобы на них никто не спал
А почтовые ящики заботливые британцы одевают в вязаные шапочки
На улицах Лондона можно встретить такие приспособления. А сделаны они были в XIX веке для того, чтобы загулявшие прохожие не мочились на здания
Добро пожаловать в лучший туалет в Лондоне!
Это здание, кажется, тает в воздухе
Собаки тут сама безмятежность
«Не так я представляла себе Лондон, мам. Хочу домой!»
В Лондоне есть заведения, которые дают работу бездомным людям, помогая им вернуться к нормальному образу жизни
«Это кафе помогает покончить с бездомностью. Загляни и узнай как».
«Искал квартиру в Лондоне. Увидел эту на сайте объявлений. И как вы мне прикажете сюда заходить?!»
И закаты здесь, конечно, чудесные
Бывали ли вы в Лондоне? Что вам больше всего приглянулось в туманной британской столице?
Фото на превью ItsJayB / Reddit, www.rightmove.co.uk
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