15+ фото, которые доказывают, что Лондон — это не только дожди и туманы, но и своя чумовая атмосфера

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Столица Туманного Альбиона обладает особым шармом и магнетизмом. Она даже занимает лидирующее место в мире как мегаполис, притягивающий больше всего людей. Однако Лондон — это не только знакомые нам по урокам английского двухэтажные автобусы, красные телефонные будки и Букингемский дворец с настоящей королевской семьей.

AdMe.ru покажет вам жизнь в британской столице такой, какой ее видят местные жители.

«Недавно переехал в Лондон. Местные жители оказались немного назойливы»

В некоторых частях Лондона можно встретить возвышающиеся над домами вытяжные трубы. Это часть канализации

Их делают такими высокими, чтобы пешеходы не чувствовали неприятного запаха.

Лондон — это город контрастов

«Иногда здесь я чувствую себя в ловушке»

«Моя версия „Лондонского глаза“ из 40 кадров, сделанных в течение 3 часов»

«По дороге на работу стал замечать, что асфальт в одном месте разрушился, а под ним обнажилась старая мощенная камнем дорога»

Лондонский туман на пару с солнечным светом «возводят» замки-призраки

Теперь этот дом тебе не принадлежит, чувак

Телефонные будки нынче не те. В этой, например, расположился мастер по ремонту смартфонов

Некоторые остановки здесь повернуты в обратную сторону от проезжей части. К тому же они оснащены тонкими скамейками, чтобы на них никто не спал

А почтовые ящики заботливые британцы одевают в вязаные шапочки

На улицах Лондона можно встретить такие приспособления. А сделаны они были в XIX веке для того, чтобы загулявшие прохожие не мочились на здания

Добро пожаловать в лучший туалет в Лондоне!

Это здание, кажется, тает в воздухе

Собаки тут сама безмятежность

«Не так я представляла себе Лондон, мам. Хочу домой!»

В Лондоне есть заведения, которые дают работу бездомным людям, помогая им вернуться к нормальному образу жизни

«Это кафе помогает покончить с бездомностью. Загляни и узнай как».

«Искал квартиру в Лондоне. Увидел эту на сайте объявлений. И как вы мне прикажете сюда заходить?!»

И закаты здесь, конечно, чудесные