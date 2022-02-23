15+ фактов об Индии, от которых иностранцы разинут рты, а местные и бровью не поведут
Благодаря современной поп-культуре у многих людей при упоминании Индии тут же возникают образы величественного Тадж-Махала, мрачных трущоб или яркого праздника Холи. Мало кто знает, что в некоторых штатах Индии есть снег и горнолыжные курорты. А на пышную индийскую свадьбу может попасть любой турист, если купит специальный тур.
Мы в AdMe.ru узнали, как выглядит Индия глазами местных жителей и тех, кому посчастливилось побывать в этой стране.
Это 8-килограммовый поднос с едой. Тот, кто разделается с ним за 40 минут, может выиграть $ 11 тыс. (8 лаков рупий)
- Мы с 3 друзьями пытались все это съесть. Это не так просто, как некоторым кажется. Короче, мы осилили 3/4 подноса, а потом всю ночь обнимали унитаз. © ShivStarKiller / Reddit
На индийской монете в 1 рупию изображен поднятый вверх большой палец
Когда в некоторых регионах Индии внезапно выпадает снег, жители могут остаться без электричества на несколько дней
«В моем местном продуктовом продаются 40-килограммовые бочки мангового чатни»
Чатни — это пряный индийский соус.
Вот такие красивые птицы любят заглядывать в окна местных жителей
«Я живу в Мумбае, эти ребята прилетают ко мне каждое утро»
Индийский инженер спроектировал специальные башни изо льда, которые тают по весне и помогают жителям Гималаев бороться с засухой
Так выглядит индийская свадьба. Жених и невеста сидят на больших белых креслах
Кстати, некоторые индийские пары продают туристам билеты на свои свадьбы.
Буйволы в Индии — полноправные участники дорожного движения
«Отец моего друга сфотографировал этого маленького парня, высовывающего голову, на чайной плантации»
- Я несколько часов разгуливал по чайным плантациям в Индии. От этой фотографии мне аж не по себе стало. © needs_more_zoidberg / Reddit
В южных штатах хранят многовековую традицию и до сих пор подают еду на банановых листьях
Мужчина продает корзины ручной работы
В Индии есть своя мини-Швейцария — Кашмир
Здесь даже малина непривычного цвета
«Мы убрали вокруг кампуса нашего колледжа»
«Граждане Индии все больше и больше осознают ту ответственность, которую они несут в поддержании чистоты в своей стране. Мы делаем большие успехи».
«Вечер в моем родном городе Патна»
«Касоль. Вид с моего балкона в 5 утра»
Некоторые девушки делают маникюр только на левой руке
Местные обычно не пользуются приборами и едят правой рукой, поэтому такое решение объясняется простой гигиеной.
«Только в Индии вы встретите женщин, которые отращивают длинные ногти исключительно на левой руке»
А вы хотели бы побывать в Индии? Какой город привлекает вас больше всего?