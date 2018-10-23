15 фактов об Австралии, которые будут интересны даже тем, кто думал, что знает об этой стране все

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А вы бы хотели оказаться в месте, где на Рождество вместо снега появляются светящиеся жучки, а птицы передразнивают собак и напевают вашу любимую мелодию? Все, что для этого нужно, — виза и билет в Австралию. Но прежде чем вы решите туда отправиться, загляните в статью и узнайте еще 13 невероятных фактов об этой стране.

AdMe.ru надеется, что наши читатели откроют для себя что-то новое и интересное о родине кенгуру.

Жучки на Рождество

В Австралии все наоборот. Люди, конечно, не ходят вверх ногами, но лето у них начинается в декабре, а зима — в июне. Поэтому австралийцам приходится отмечать главный зимний праздник в самый разгар лета, а вместо снегопада появляется огромное количество насекомых, которые красиво светятся и составляют достойную замену новогодним гирляндам. Австралийцы зовут их рождественскими жучками, а самое прекрасное в них то, что они не кусаются.

Птицы-пародисты

Лирохвосты обладают уникальной способностью имитировать звуки, причем не только природные. Например, они без труда могут спародировать звук бензопилы, автомобильного двигателя, сигнализации, выстрелов винтовки, щелчков затвора камеры, мелодию мобильного телефона и многое другое. Могут передразнивать собак и лаять, а также издавать звук плача младенца, чем приводят в замешательство людей.

Ни шагу назад

Эму и кенгуру были не просто так выбраны в качестве неофициальной эмблемы Австралии. Эти животные олицетворяют собой прогресс страны, так как часто встречается мнение, что они могут идти только вперед. На самом деле анатомически и эму, и кенгуру могут двигаться назад, но делают это крайне редко.

Настоящий рай для ценителей вина

В Австралии более 60 винных регионов, и каждый год они выпускают около 1,35 трлн бутылок вина. Преимущество австралийских виноделов в том, что они учли опыт европейских коллег и добавили к нему самые передовые технологии. Как красные, так и белые вина из Австралии отличаются насыщенным фруктовым вкусом и богатым ароматом. Цены приемлемые — и это еще один повод посетить несколько австралийских виноградников.

Город 1770

В Австралии есть город, в названии которого только цифры: 1770. Несмотря на то что дикая природа и растительность в этом районе были сохранены, насколько это было возможно, о туристах тоже позаботились и создали комфортные условия: рестораны, магазины, отель, места для пикника с бесплатным барбекю и небольшая пристань для яхт.

Родина селфи

С 2013 года весь мир стал активно употреблять слово «селфи», но мало кто знает, что изначально оно было частью австралийского сленга. Причем отцом этого модного словечка стал не очень трезвый австралиец, который написал его на онлайн-форуме в 2002 году.

Хищный коала

Местные жители советуют чаще смотреть вверх, потому как есть вероятность встретить плотоядного коалу. Это большие и злобные сумчатые, обитающие на верхушках деревьев и атакующие сверху ничего не подозревающих людей. Спастись можно разными способами, но самые популярные — вставить в волосы вилку, намазать веджимайтом (о нем мы поговорим позже) за ушами и подмышками и говорить только с австралийским акцентом. К счастью, плотоядный коалу оказался всего лишь мифом, но им до сих пор пугают туристов.

А вот так выглядит коала на самом деле. Да, эти милые звери порой тоже бывают не в настроении, но на людей они не охотятся.

Уродливые овощи и фрукты

В продуктовых магазинах Австралии можно найти не очень привлекательные овощи и фрукты по сниженной цене. Таким образом фермеры хотят остановить уничтожение продуктов только по той причине, что они не слишком эстетичны на вид, и показать, что уродливые фрукты и овощи не отличаются по своему вкусу и пользе от привлекательных.

Рейтинг здоровья на упаковках продуктов

Честные производители — гордость Австралии. На упаковках можно заметить звездочки, которые показывают полезность продукта. Так проще выбрать здоровую пищу тем, кто решил питаться правильно, ну а любители чипсов вряд ли обращают на это внимание.

УФ-индекс на улицах

Каждый австралиец знает о необходимости защиты кожи от солнца. Тут запросто можно получить ожог, а для того, чтобы этого не случилось, на улицах установлены щиты с показателями солнечной активности. Благодаря им можно вычислить безопасное время нахождения на солнце и подобрать крем с необходимым уровнем защиты.

Белка — экзотическое животное

Если для большинства жителей планеты экзотические животные — это кенгуру, капибары и эму, то австралийцы радуются при виде белок. Сложно представить, что, несмотря на огромное количество животных видов, в Австралии нет этих милых существ с пушистыми хвостиками.

Веджимайт

Веджимайт — австралийская национальная еда. Продукт делается из переработанных дрожжей, в которые добавляют различные овощные и пряные добавки. На вкус спред довольно соленый и обладает резким запахом, тем не менее австралийцы с удовольствием его едят с хлебом или печеньем с 1922 года.

Особенные розетки

Розетки в Австралии привычны только для жителей Новой Зеландии, Новой Гвинеи и Фиджи. Всем остальным туристам придется покупать переходник. Электрическое напряжение составляет 230 вольт, для дополнительной безопасности на них установлены выключатели.

Метро есть, подземки нет

Метро в Австралии встречается только на поверхности и достаточно редко. Схема оплаты услуг общественного транспорта тоже отличается: проездной рассчитан не на количество поездок, а на время (2 часа или весь день). За это время можно пользоваться разными видами транспорта. Но только 1 из 10 австралийцев пользуется автобусами или метро, остальные предпочитают велосипед или ходят на работу пешком.

«Летающий доктор»

Королевская служба Flying Doctor является крупнейшей в мире авиамедицинской организацией и работает с 1928 года. Они оказывают помощь людям, которые живут в сельской местности или в отдаленных регионах Австралии, и первыми откликаются при несчастных случаях или болезнях. Также они перевозят тяжелых больных, круглосуточно консультируют людей и врачей в отдаленных регионах по радио, телефону или видеозвонку, транспортируют необходимых специалистов для плановых осмотров: педиатров, гинекологов, психологов, дантистов и многих других.

А вам когда-нибудь хотелось побывать в Австралии?