15 фактов о жизни в Норвегии, которые перевернут ваше представление об этой стране

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Страна сказочных троллей и фантастических фьордов не оставит равнодушным даже самого опытного туриста. Здесь пингвины могут командовать людьми, снег собирают и хранят в специальных ангарах, чтобы он дольше не таял, а киносеансы на высоких скалах и концерты в пещерах — вполне обычное явление.

Мы в AdMe.ru совершили незабываемое путешествие по Норвегии и собрали для вас самые удивительные факты об этой загадочной северной стране.

1. Пингвин во главе королевской гвардии

Пожалуй, такое может случиться только в Норвегии. Животное здесь легко затмевает по популярности политиков и монарших особ. Сэр Нильс Улаф — самый знаменитый пингвин в мире, который является почетным командиром и талисманом норвежской королевской гвардии. В 2008 году его посвятили в рыцари, а в 2016-м он был произведен в бригадные генералы.

2. Равные права

Норвежские мужчины могут легко уйти в декрет с сохранением зарплаты, но не дольше 3 месяцев, в то время как матерям положено чуть меньше 11 месяцев оплачиваемого отпуска. Папы также гарантированно получают 2 недели дополнительного полностью оплачиваемого отпуска, чтобы побыть дома с семьей пару недель после рождения малыша.

А вот женщины в Норвегии наравне с мужчинами должны еще и военную службу проходить.

3. Вознаграждение от государства

Любую помощь своих граждан государство здесь высоко оценивает. Например, вы по собственной инициативе помогали тушить пожар в лесу вместе с соседями. Этот поступок не останется без внимания местных властей, и они с благодарностью выплатят вам компенсацию за потраченное время. Она может составлять несколько тысяч норвежских крон (несколько сотен долларов). Даже если вы живете в небольшой деревушке и вдруг непогода оставила вас без света на несколько часов, то коммунальные службы не только оперативно устранят поломки, но еще и заплатят вам компенсацию за причиненные неудобства.

4. Школы мечты

В некоторых норвежских школах есть собственные киберспортивные команды.

5. Рассчитываться за покупки бутылками

Во многих норвежских магазинах можно увидеть аппараты по приему пластиковых, стеклянных бутылок и алюминиевых банок. В обмен на тару они выдадут вам чек с суммой за сданные бутылки, который вы можете использовать вместо денег для оплаты на кассе магазина. Экономные туристы делятся опытом: за несколько минут они могли легко насобирать и сдать достаточное количество бутылок, чтобы компенсировать себе стоимость продуктов в магазине.

6. Летом снег запирают в ангары

В Норвегии зимой выпадает столько снега, что маленькие деревянные домики могут легко исчезнуть под его толщей. Однако норвежцы собирают весь этот снег и хранят в огромных ангарах все лето, чтобы в октябре использовать его при создании горнолыжных трасс, когда погода еще теплая, а кататься уже всем очень хочется.

7. Загорать по-норвежски

Так как лыжный сезон начинается в октябре и продолжается практически до мая, то иногда можно увидеть, как в теплую погоду горячие норвежцы совмещают любимый спорт с принятием солнечных ванн.

8. Подчинить солнце

Солнце в северной Норвегии, особенно в зимний период, — редкое удовольствие, а в некоторых поселениях из-за специфики ландшафта оно может и вовсе не появляться. Так, в период с сентября по март городок Рьюкан находится в тени окружающих гор, полностью закрывающих его от солнца. Для освещения города в 2013 году на горном хребте установили 3 гигантских зеркала стоимостью 5 млн норвежских крон, которые отражают солнечный свет на центральную площадь.

9. Чистая энергия

В Норвегии нет ни одной АЭС, а практически всю электроэнергию получают из гидростанций. Здесь на улицах крупных городов можно легко найти зарядки для электромобилей — только в Осло их уже более 2 000. Норвегия занимает первое место в мире по количеству электромобилей на душу населения. И еще государство предоставляет несколько приятных бонусов для любителей экологичных авто: освобождение от уплаты налогов при покупке такого транспортного средства и бесплатные парковочные места на общественных стоянках.

10. Уютные остановки

Если будете в Норвегии, то обратите внимание на автобусные остановки. Они могут быть очень уютно обустроены. Но туристов больше поражает не убранство, а то, что никто не забирает себе домой весь этот декор, как и никто не украдет ваш телефон, если вы его случайно оставили на скамейке перед магазином в небольшом норвежском городе, о чем на собственном опыте убедился автор статьи. В маленьких городах машины запирать не принято, а ключи от дома для гостей могут безопасно опустить в почтовый ящик и не беспокоиться, что их возьмет кто-нибудь чужой.

11. Все строится на доверии

Норвежцы настолько уверены в порядочности друг друга, что в небольших деревушках можно увидеть такую картину: рядом с фермой может стоять столик «самообслуживания» с расфасованной по пакетам картошкой и табличкой со стоимостью. А рядом будет лежать коробка для оплаты покупок — и никакого продавца или скрытых камер. Никому из местных и в голову не придет, что можно украсть продукты или деньги.

12. Норвежцы любят зажигать

Чтобы увидеть самый большой в мире костер, вы можете посетить норвежский город Олесунн, где несколько дней из деревянных поддонов строят 40-метровую башню, которую потом сжигают. Таким оригинальным способом норвежцы отмечают середину лета (24 июня).

13. Для тех, кто ценит уединение

Выходные на «даче» являются частью норвежской национальной культуры. Как только у семьи появляется свободное время или наступает школьный праздник, норвежцы устремляются в леса и горы, чтобы провести его в домике у озера, где может даже не быть электричества и отсутствовать мобильная связь.

14. Кино на скале, а концерт в пещере

Норвегия благодаря своим фантастическим природным пейзажам полюбилась многим режиссерам. Здесь снимали «Гарри Поттера», «Первого мстителя», «Тора» и новую часть блокбастера «Миссия невыполнима». Кстати, премьерный показ триллера с Томом Крузом в главной роли решили провести на знаменитом утесе высотой 600 метров, где снималась одна из самых эпичных сцен фильма.

Музыканты также любят снимать клипы на фоне легендарных норвежских ландшафтов. Например, металл-группа «Сияние» сыграла на знаменитом «Языке тролля».

А концерты здесь можно послушать в настоящей пещере.

15. Норвегия вдохновляет

Природа Норвегии вдохновляет не только кинематографистов и музыкантов, но и владельцев бизнеса. Например, кровати, шкафы и мебель для прихожей в магазинах IKEA названы в честь самых красивых мест Норвегии. Возможно, и у вас дома есть частичка этой страны.