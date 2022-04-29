15+ фактов о самобытном Санторини — греческом острове, который славится закатами, а еще ослами и котлетами
Санторини — греческий курорт с открытки. Остров ассоциируется у нас с белыми зданиями, голубыми крышами и пляжами с черным песком. Но мало кто знает, что у архипелага богатая история, а следы древних цивилизаций то и дело напоминают о его необыкновенном прошлом. Курорт выглядит как рай, но на самом деле жизнь там вовсе не напоминает волшебную сказку.
Мы в AdMe.ru обожаем занятные факты о мире вокруг нас. Оказалось, что на Санторини есть много впечатляющих вещей.
- Санторини, который иногда также называют Тира или Фира, — вулканический остров в Эгейском море, популярный курорт. Остров славится шикарными видами, теплым морем, красивыми закатами.
- Есть вероятность, что легенда об Атлантиде появилась именно благодаря извержению вулкана на Санторини.
- До 1960 года остров не был так популярен, на нем также не было центрального электричества. К слову, вулкан на Санторини сейчас спит, но не потух. Последнее извержение зафиксировано в 1956 году.
- Площадь острова составляет всего 76 кв. км, здесь расположено несколько городов и деревень. Попасть на остров можно из греческих портов. В несезон здесь живет около 15 тыс. человек.
- Санторини — это единственная обитаемая кальдера в мире. Кальдера — вулканическая порода. Многие дома здесь высечены прямо в скалах. Они могут состоять из нескольких комнат и оборудованы всем необходимым для комфортной жизни. Здесь есть электричество и центральное водоснабжение.
- Изюминка острова — особенная архитектура. По большей части строения на Санторини белые, а крыши и ставни ярко-синие. Для местных жителей использование белого цвета имеет не только эстетическую, но и практическую функцию. Большинство зданий выполнены из темного камня, который сильно нагревается под яркими солнечными лучами. Скалистый ландшафт лишен густой растительности, и дома абсолютно беззащитны во время палящей жары. Благодаря белой краске внутри помещений удается сохранить прохладу даже в самый жаркий день. А контрастные синие оттенки добавлены в архитектуру в качестве отсылки к греческому флагу.
- Владельцы домов регулярно покрывают стены новыми слоями краски, и таким образом стены постепенно утолщаются.
- На острове нет крупных источников пресной воды. Сами греки пьют только бутилированную или очищенную воду.
- До того как остров обрел популярность, одной из серьезных статей доходов была добыча пемзы. На Санторини ее добывали вплоть до 1980 года.
- Доматокефтедес — это гастрономическая визитная карточка Санторини. Это котлеты или оладьи, сделанные на основе спелых помидоров и обжаренные на растительном масле. Кроме сочных томатов в рецепт входит мука, лук, специи и ароматная зелень. Такие котлетки подают практически в любом местном ресторанчике. Изюминку блюду придает то, что местные помидоры, выращенные в вулканической почве, имеют уникальный кисло-сладкий вкус.
- Все знакомы со знаменитым греческим салатом, но мало кто знает, что существует салат «Санторини». До расцвета туризма жители острова в основном питались едой, которую удавалось выращивать на острове, потому что добираться до других островов было сложно. Так на Санторини появился свой вариант знаменитого салата. Ингредиенты: помидоры черри, огурцы, каперсы, местный сыр хлоро, приготовленный из козьего молока, а также сухари. Иногда в рецепт добавляют и другие ингредиенты. Например, нут и зелень.
- Еще несколько лет назад на Санторини не было родильного отделения. Будущим мамам приходилось рожать в Афинах. Недовольные жители острова создали петицию, в которой объясняли необходимость в получении качественных медицинских услуг вблизи от дома, а не в соседних городах. Мольбы будущих мам были услышаны, и в 2016 году для них был открыт госпиталь с оборудованным родильным отделением.
- На острове также очень много кошек. Теплый климат, добродушные местные жители и толпы туристов, готовых угостить вкусностями, превратили кошачью жизнь на Санторини в блаженство. Кошки здесь обитают в большом количестве, и встретить их можно на каждом углу. По примерным подсчетам, на острове живут около 5 000 бродячих особей. Животные совсем не боятся людей. На самом деле кошек много не только на острове, но и во всей Греции. Причина — мягкий климат. Благодаря теплым зимам кошки не болеют и живут долго, также животных защищают многочисленные организации.
- Еще одно животное, распространенное на острове, — ослы. Выносливых животных здесь используют для подъема заскучавших гостей на высокие точки острова, куда ведут крутые ступеньки. Большинство людей в итоге жалеют об этом решении. Подъем в гору на осле вряд ли можно назвать комфортным, да и от специфического запаха, создаваемого табуном, никуда не денешься. Обычно животные ведут себя спокойно, но иногда что-то может пойти не по сценарию.
- Для многих этот остров — райский уголок. Но местные жители рассказывают, что жизнь здесь вовсе не так радужна. В несезон многие рестораны, кафе и магазины закрываются, так что на курорте попросту некуда сходить. И напротив, в сезон приходится пробиваться сквозь толпы людей, чтобы просто купить молоко.
- Вот что рассказывает один из пользователей сети: «Лестницы и ступеньки на Санторини не крутые, однако их очень и очень много. Обычно это не проблема, и подниматься-спускаться приходится только 1 раз в день, если уходишь гулять на целый день. Знаю забавную историю об этом. Как-то раз я видел, как на Санторини празднуют свадьбу. Мужчины — в смокингах, женщины — на высоченных каблуках. Позже женщины сняли обувь, но, как выяснилось, зря. Дело в том, что поверхность пола была слишком горячей, чтобы ходить по ней босиком».
- Остров также частенько выступает площадкой для съемок. Например, на Санторини снимали многие греческие фильмы, а также ленты «Джинсы-талисман», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».
Расскажите, какие блюда греческой кухни вам нравятся больше всего и почему?
Фото на превью Depositphotos.com
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