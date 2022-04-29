15+ фактов о самобытном Санторини — греческом острове, который славится закатами, а еще ослами и котлетами

Санторини — греческий курорт с открытки. Остров ассоциируется у нас с белыми зданиями, голубыми крышами и пляжами с черным песком. Но мало кто знает, что у архипелага богатая история, а следы древних цивилизаций то и дело напоминают о его необыкновенном прошлом. Курорт выглядит как рай, но на самом деле жизнь там вовсе не напоминает волшебную сказку.