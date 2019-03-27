15+ экзотических плодов, которые вам непременно захочется попробовать

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В наше время никого не удивляет вид манго, киви или ананаса. Но в природе есть много других фруктов, которые еще способны поразить своим видом и вкусом. Из статьи вы узнаете, как выглядит белковый крем, который приготовила сама природа, какое дерево спасет образ любой девушки, если она забыла помаду, и фрукт «3 в 1»: ананас, маракуйя и клубника.

AdMe.ru попробует удивить всех читателей, для которых многие фрукты уже перестали казаться экзотическими.

Морской виноград

Морской виноград (Coccoloba uvifera) можно встретить во Флориде и на Бермудских островах. Фрукт очень изысканный: под пурпурной кожицей скрывается сладкая мякоть с мускатным вкусом. Часто его едят свежим, а также из него делают варенье или готовят домашнее вино.

Сметанное яблоко

Сметанное яблоко (Annona muricata) выращивают на Бермудских и Багамских островах, в Индии, Австралии и в Юго-Восточной Азии. Мякоть — кремовая, тающая во рту, но плотная, словно вата. На вкус напоминает лимонад и слегка отдает земляникой. Из мякоти сметанного яблока делают мороженое, торты, варенье и слабоалкогольные напитки, напоминающие сидр. А вот семена ядовиты, но их используют в качестве средства для уничтожения вшей.

Персиковая пальма

Персиковая пальма (Bactris gasipaes) растет в джунглях Бразилии, Колумбии, Эквадора и Перу. Разноцветные плоды пальмы висят огромными гроздьями по 50–100 штук, а под их тонкой кожицей скрываются сладкая, но слегка сухая мякоть и крупная косточка. Чаще всего плоды готовят как гарнир: варят несколько часов в соленой воде, добавляют масло и едят в горячем виде. Косточки также съедобные и по вкусу напоминают кокос.

Пассифлора нежнейшая

Это растение произрастает в Колумбии, Венесуэле, Боливии, Эквадоре и Перу. Мякоть у пассифлоры нежнейшей (Passiflora mollissima) обладает терпко-сладким вкусом и чаще всего употребляется в свежем виде, но из плодов делают также мороженое, сок и желе.

Восковница красная

Восковница красная (Myrica rubra) широко культивируется в Китае и Японии. Плоды покрыты шероховатой оболочкой, а внутри — нежная и сладкая мякоть. Чаще всего употребляется в свежем виде, но также восковницу сушат, консервируют и делают из нее домашние настойки.

Сизигиум луеманни

Сизигиум луеманни (Syzygium luehmannii) — вечнозеленое дерево из субтропических лесов Австралии. Плоды обладают терпким гвоздично-клюквенным ароматом и используются для приготовления варенья, а также в качестве добавок в сладкие соусы и кондитерские изделия.

Стеркулия четырехраздельная

Стеркулия четырехраздельная (Sterculia quadrifida) — это небольшое дерево, которое растет в тропических лесах. Стручки содержат до 8 черных семян, которые съедобны и на вкус напоминают сырой арахис.

Шоколадное дерево

Шоколадное дерево (Theobroma cacao) сегодня культивируется по всему миру в тропиках. Семена используются для приготовления шоколадного ликера, какао, какао-масла и шоколада, а из мякоти делают смузи, желе и освежающие напитки.

Канистель

Родина канистеля (Pouteria campechiana) — Южная Мексика, Гватемала, Белиз и Сальвадор. Мякоть сладкая, напоминает белковый крем по вкусу, а по текстуре — яичный желток, сваренный вкрутую, за что плод и получил название «яичный фрукт». Канистель едят в свежем виде, а также используют для приготовления заварных кремов, джемов, мороженого и мармелада.

Наранхилья

Наранхилья (Solanum quitoense) культивируется в Колумбии, Эквадоре, Панаме, Коста-Рике, Перу и на Антильских островах. На вкус плод кисло-сладкий и напоминает смесь ананаса, маракуйи и клубники. Наранхилью часто используют для приготовления соков, морсов и десертов.

Питомба

Родина питомбы (Eugenia luschnathiana) — Южная Бразилия. В основном плоды этого растения консервируют, из них готовят желе или газированные напитки. Но благодаря стекловидной и ароматной мякоти для местных жителей питомба стала полезной заменой леденцов из магазина.

Бакупари

Внутри плода бакупари (Garcinia gardneriana) содержится ароматная и слегка кисловатая мякоть. Растение дикое, родом из Юго-Восточной Бразилии и почти не культивируется, тем не менее из зрелых плодов производят конфеты и варенье.

Чупа-чупа

Мякоть чупа-чупа (Matisia cordata) сочная и сладкая, но сильно волокнистая. Родина этого растения — тропические леса Перу. Плоды съедобны в необработанном виде, а из слабоволокнистых разновидностей делают сок.

Кизил японский

Кизил японский (Cornus kousa) — растение родом из Восточной Азии. Плоды сладкие и вкусные, но кожура ягод имеет горький вкус, поэтому обычно ее выбрасывают. Листья дерева также съедобны, и их можно употреблять в пищу.

Питецеллобиум сладкий

Питецеллобиум сладкий (Pithecellobium dulce) считается сорняком на Гавайях, несмотря на то что мякоть его плодов сладкая и ее можно употреблять в свежем виде. На основе этого фрукта местные жители изготавливают прохладительные напитки.

Сикана душистая

Внутри сиканы душистой (Cassabanana) скрывается желтая и сочная мякоть, по вкусу напоминающая арбуз. Зрелые фрукты съедаются сырыми, а также из них готовят варенье. Недозрелые плоды используются как овощи: их тушат с мясом или добавляют в суп. Родина этого необычного фрукта — Бразилия.

Ягода с ежевичным джемом внутри

Ягода со вкусом ежевичного джема (Rosenbergiodendron formosum) является обычным фруктом для жителей Панамы, Колумбии, Венесуэлы и Эквадора. Плод содержит черную мякоть, которая на вкус как варенье из ежевики.

Помадное дерево

Помадное дерево, или аннато (Bixa orellana), происходящее из тропических областей американского континента, очень красиво смотрится в нераскрывшемся виде. Первоначально семена внутри плода использовали в качестве губной помады, краски для тела и волос.

Сегодня семена аннато — натуральный краситель, который используется при производстве сыров, йогуртов, колбас, сливочного масла, попкорна и других продуктов. Также благодаря тонкому вкусу и аромату семена помадного дерева часто добавляют в качестве специи в кулинарии.

Какой плод вы бы хотели попробовать первым?