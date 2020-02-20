15 странностей турецкого быта, к которым невозможно привыкнуть

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Мы привыкли считать, что Турция — это страна-курорт с потрясающими пейзажами, теплым морем и недорогим отдыхом по системе «все включено». И совершенно забываем, что в стране, где Восток встречается с Западом, люди живут совсем не так, как во всем остальном мире.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать о турецких бытовых традициях и негласных правилах, которые скрыты от глаз туристов.

Турки никогда не спешат

В Турции люди привыкли жить здесь и сейчас. Планировать, придерживаться графика, жить в бешеном ритме — это точно не про них. Со стороны может показаться, что у людей здесь и вовсе нет никаких дел: пьют чай, греются на солнышке и сплетничают о соседях. На бизнес это тоже распространяется: нет клиентов — ну и не надо. Никто не будет подгонять работников, требовать выполнение плана или грозить увольнением. Обратная сторона такого дзеновского отношения к жизни — непунктуальность. Заранее договориться о встрече бывает сложно, а опоздания считаются чем-то естественным.

Нашествие мужчин с черными повязками на голове

В Стамбуле то и дело встречаются бритые налысо мужчины с черной повязкой на голове и забинтованной раной на затылке. Первая мысль, что это сектанты, которые совершают какой-то странный обряд. Или что, возможно, эти люди чем-то болеют. Оказалось, это мужчины, которые специально приезжают в Стамбул, чтобы сделать себе пересадку волос. Турки рано начинают лысеть и очень переживают из-за этой особенности. Нетрудно догадаться, что клиники по пересадке волос в Турции процветают.

Вместо букета невесты — подошва туфель

На турецких свадьбах немало интересных обычаев. Например, перед свадьбой невеста пишет на подошве своих туфель имена незамужних подруг. Чье имя сотрется первым, та девушка следующая выйдет замуж. В последнее время к этой традиции добавилось и привычное для нас бросание букета.

Женщины предпочитают кесарево сечение естественным родам

Более половины турецких женщин выбирают кесарево сечение, даже если для этого нет никаких медицинских показаний. Такое отношение к родам многие объясняют воспитанием: изнеженные с детства любовью родителей турчанки просто не хотят терпеть боль. В последние годы турецкие врачи все чаще настаивают на естественных родах, а тем, кто все-таки боится рожать самостоятельно, предлагают роды в воде. К слову, турецкие мужчины не имеют ничего против того, чтобы присутствовать на родах и даже устроить по этому поводу фотосессию.

Супруги не называют друг друга по имени

Если вы собираетесь выйти замуж за турка, то помните, что вам придется попрощаться не только со снегом, холодцом и селедкой под шубой, но и со своим именем. В турецких семьях супруги зовут друг друга словами aşkım (любовь моя), güneşim (солнце мое), canım (душа моя), meleğim (ангел мой) и другими восточными эпитетами, но только не по имени. Негласно считается, что имя нужно для того, чтобы обращаться к друзьям или знакомым, а вот муж и жена — более близкие друг другу люди и им такие формальности не нужны.

Детей укачивают не на руках, а на ногах

Ни для кого не секрет, что к детям в этой стране относятся очень трепетно. И наших соотечественников поражает, что малышей укачивают не на руках, а на ногах. Вместо того чтобы часами носить чадо на руках, ребенка кладут на вытянутые ноги и тихонько ими покачивают, убаюкивая малыша. Этот способ действительно позволяет быстро уложить ребенка, притом что руки остаются свободны: можно полистать журнал или пощелкать семечки.

Смешные (и даже неприличные) названия местных блюд, которые никого не удивляют

Десерт «Женские пупочки».

В Турции немало блюд, над названиями которых смеются даже сами турки. Если увидите в меню такие деликатесы, как «Пуленепробиваемые котлеты», «Женские пупочки», «Гора безбожников», «Имам в обмороке», «Десерт публичного дома», то смело их заказывайте: и аппетит утолите, и настроение поднимете.

Взрослые люди не отмечают свой день рождения

«Мы любим тебя, Катрина».

В Турции с размахом празднуют почему-то только дни рождения детей. Став взрослыми, люди перестают отмечать этот праздник, собираться компанией, дарить и принимать подарки. Если и празднуют, то в узком кругу семьи, сидя за чаем с тортиком. Друзей и знакомых, как правило, просто поздравляют по СМС.

Помешанность на чистоте

Большинство турецких женщин живут только тем, что прибираются и чистят дом до блеска. И как бы тщательно вы ни намывали полы и стены, настоящий турок всегда найдет, к чему придраться. Россиянка, вышедшая замуж за турка, пожаловалась в своем блоге: «До поры до времени считала себя очень чистоплотной. До тех пор, пока меня не стали тыкать носом в капельки на кране в раковине. Когда мы несколько дней гостим у мамы Тарыка, каждый день начинается с уборки! Краска на доме облупленная, зaвтракаем на полу, дyш течет, но чистота дома — прежде всего!»

Питьевые фонтанчики в память о покойных родственниках

Мало кто знает, что многочисленные питьевые колонки на улицах Турции установлены не просто так, а в память о покойных родственниках, чаще всего родителях. Над каждым фонтанчиком есть табличка, где указаны имя и фамилия усопшего. Считается, что прохожие будут пить из фонтанчика и молиться за упокой родственника, а ему на том свете это зачтется.

Туалет устроен по-другому

Традиционный туалет в Турции — это дырка в полу, около которой располагается кран в стене, а рядом стоит кувшин для подмывания. Сейчас все большую популярность набирают современные унитазы-биде, которые оборудованы специальным гигиеническим душем. «В свой первый приезд в Казань мой муж-турок никак не мог объяснить, что он ищет в моем унитазе, — поделилась девушка в своем блоге. — В Турции это само собой разумеющееся: он хотел подмыться».

Младшие целуют руки старшим

По правилам этикета, чтобы выразить свое уважение к старшим, при приветствии принято поцеловать руку и поднести ее ко лбу. А вот с людьми своего возраста или младше так делать не следует: это будет расценено как самоунижение.

Будьте готовы к тому, что вас попробуют обмануть

Желание обхитрить, так же как и умение торговаться, у турков в крови. Самыми искусными мошенниками оказываются продавцы местных сувениров, таксисты, чистильщики обуви и другие представители с виду безобидных профессий.

Дружелюбие, граничащее с навязчивостью

Одна из характерных черт турков, которая вызывает у наших соотечественников сначала недоумение, а затем раздражение, — навязчивость и непонимание чужих личных границ. Прийти в гости без приглашения, неважно, на часах 8 утра или 8 вечера, — как же без этого. Сидеть там полдня, перемывая кости соседям, — само собой. Задавать бестактные вопросы про заработок и личную жизнь, бесконечно трогать вас и ваших детей — дайте два! Особенный интерес у местных жителей вызывают иностранки: любопытство берет верх над любыми правилами приличия, к тому же хочется научить «неумеху» всем секретам местного быта.

Никакой обуви в квартире

В Турции не принято входить в дом в обуви, ее снимают, не заходя в квартиру, чаще всего оставляя просто в подъезде или на улице. В каждом турецком доме обязательно есть несколько пар тапочек для гостей, но можно прийти и со своими. Этот поступок никого не удивит.

Какие турецкие особенности и обычаи вам пришлись по душе? А какие, наоборот, вызвали отторжение?