15+ доказательств того, что Сингапур — это страна, в которой будущее уже наступило

Несмотря на небольшую территорию и недостаток природных ресурсов, Сингапур сейчас является одной из самых развитых стран. Он занимает высокие позиции по ключевым социальным показателям: образованию, здравоохранению, качеству жизни и личной безопасности. У сингапурцев один из лучших в мире уровень продолжительности жизни, а еще самая высокая скорость интернета.

Некоторые из нас в AdMe.ru уже побывали в этой уникальной стране и остались в полной уверенности, что Сингапур — место, куда будущее уже пришло. Мы надеемся, что у каждого появится возможность посетить разные уголки планеты, а пока вместе познакомимся с одним из «Четырех азиатских тигров» поближе с помощью фотографий и видео.

Супердеревья на солнечных батареях вдохнули жизнь в городской оазис Сингапура

Пожилые люди и инвалиды могут использовать свой пропуск, чтобы у них было больше времени для перехода через дорогу

Так пересаживают деревья в Сингапуре

«Это здание моего университета»

Хотите быстро добраться до своего выхода на посадку в аэропорту? Легко!

Комплекс Interlace, который состоит из 31 жилого блока, удостоен звания «Здание года» на Всемирном архитектурном фестивале 2015 года

«Самое безумное облако, которое я видел в Сингапуре. Сфотографировал до того, как разразился шторм»

«Вот такая розовая станция»

«Чего нельзя делать в Сингапуре и соответствующие штрафы — прочитал в сегодняшней газете»

Пение в общественном месте — до 3 месяцев заключения. Использование чужой незащищенной сети Wi-Fi — $ 10 000 или до 3 месяцев заключения. Кормление голубей — $ 500. Не смыть за собой — до $ 150. Ходить голым у себя дома — $ 1 000.

Marine Life Park был крупнейшим океанариумом в мире, пока его не превзошел Chimelong Ocean Kingdom в КНР

«Я увидел это здание в интернете и решил поехать в Сингапур и посетить его лично»

А так выглядит детская библиотека. Она была отремонтирована с учетом принципов экологичности

А это библиотека Бишана для взрослых. Ее окна выступают из здания, создавая капсулы для посетителей, которые хотят уединенно читать или использовать ноутбуки

«Самый маленький McDonald’s, который я видел в своей жизни»

«Увидел такую табличку. Надпись гласит: „Вам пора прекратить принимать солнечные ванны, если цвет вашей кожи соответствует цвету этой таблички“»

Знаменитый отель Marina Bay Sands с открытым бассейном на крыше

Если хотите увидеть аэропорт будущего, то вам в Сингапур. Здесь технологичность гармонично сочетается с природными мотивами. Крытый водопад — как вам такое?