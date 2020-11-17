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15+ доказательств того, что любая дорога дарит море ярких впечатлений

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Мы все куда-то торопимся, а приезжая в чужой город или страну, пытаемся осмотреть как можно больше достопримечательностей. Только в этой спешке не замечаем даже многого из того, что творится на соседней улице. И лишь медленно путешествуя и подолгу гуляя по одной местности, вы не только избежите лишнего стресса, но и лучше познакомитесь с чужой культурой.

Фото, обнаруженные в интернете редакцией AdMe.ru, убедительно доказывают, что даже обычная поездка на автобусе на работу или ожидание поезда могут запомниться не хуже долгого путешествия.

«На железнодорожном вокзале в Париже позаботились о пассажирах, скучающих в ожидании поезда и не знающих, что почитать. Там поставили автомат, который распечатывает короткие рассказы»

© jonnyking20 / Reddit

«Эта хорошая девочка села в самолете рядом со мной и покорила мое сердце»

© DemetriusHarmon / Twitter

«Только что приземлился в Берлине, и освещение в самолете стало разноцветным»

© Minecraftveteran13 / Reddit

«Поезд всегда останавливается в одном и том же месте, и кондиционер там постоянно капает. А в результате родилась крошечная экосистема»

© 380kmh / Twitter

«Этим утром на железнодорожной станции меня встретили две карликовых козы»

© TheStourbridge / Twitter

«Застрял в пробке на дороге — какие-то ребята устроили игру в крикет прямо на проезжей части»

© Clownfeet / Reddit

«Ехал по дороге и увидел на ней лодку»

© Unknown / Imgur

«Ездил в Шотландию и во время поездки увидел Хогвартс-экспресс»

© Kiwizftw / Reddit

«4 моих любимых вида, которые я заснял из окна, когда путешествовал по железной дороге»

© MrTimDunn / Twitter

«Был за рулем своей видавшей виды машины и увидел это. Поздравляю незнакомца с его отличным урожаем!»

© peachysupreme / Reddit

«Я сидела рядом с мужчиной, который перевозил 7-недельного щенка боксера, и эта малышка покорила всех вокруг, включая меня»

© some_indy_dipsh** / Reddit

«Стоял на красный сигнал светофора, когда сапсан присел на капот моей машины»

© Astrofluke / Reddit

«Увидел эту крутую бабулю, разъезжающую на черном тюнингованном минивэне»

© janewalch / Reddit

«Друг отправил фото железнодорожной станции в Керала (Индия). Поездов стало меньше, и все покрыто ковром из красных листьев дерева гульмохар. Такая вот природная красота»

© ParveenKaswan / Twitter

«Ехал в плацкартном вагоне. Это был самый культурный и воспитанный пассажир»

© Kayfashion / Pikabu

«В поезде Москва — Анапа один из пассажиров целиком выкупил купе для своих котов»

© mosmap / Telegram

Даже в поездке домой можно сделать любопытное открытие

© Andrey4.3 / Pikabu

А что впечатляющего видели вы на дорогах, в путешествии, во время поездки домой или в гости?

Фото на превью 380kmh / Twitter
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726