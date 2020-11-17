15+ доказательств того, что любая дорога дарит море ярких впечатлений

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Мы все куда-то торопимся, а приезжая в чужой город или страну, пытаемся осмотреть как можно больше достопримечательностей. Только в этой спешке не замечаем даже многого из того, что творится на соседней улице. И лишь медленно путешествуя и подолгу гуляя по одной местности, вы не только избежите лишнего стресса, но и лучше познакомитесь с чужой культурой.

Фото, обнаруженные в интернете редакцией AdMe.ru, убедительно доказывают, что даже обычная поездка на автобусе на работу или ожидание поезда могут запомниться не хуже долгого путешествия.

«На железнодорожном вокзале в Париже позаботились о пассажирах, скучающих в ожидании поезда и не знающих, что почитать. Там поставили автомат, который распечатывает короткие рассказы»

«Эта хорошая девочка села в самолете рядом со мной и покорила мое сердце»

«Только что приземлился в Берлине, и освещение в самолете стало разноцветным»

«Поезд всегда останавливается в одном и том же месте, и кондиционер там постоянно капает. А в результате родилась крошечная экосистема»

«Этим утром на железнодорожной станции меня встретили две карликовых козы»

«Застрял в пробке на дороге — какие-то ребята устроили игру в крикет прямо на проезжей части»

«Ехал по дороге и увидел на ней лодку»

«Ездил в Шотландию и во время поездки увидел Хогвартс-экспресс»

«4 моих любимых вида, которые я заснял из окна, когда путешествовал по железной дороге»

«Был за рулем своей видавшей виды машины и увидел это. Поздравляю незнакомца с его отличным урожаем!»

«Я сидела рядом с мужчиной, который перевозил 7-недельного щенка боксера, и эта малышка покорила всех вокруг, включая меня»

«Стоял на красный сигнал светофора, когда сапсан присел на капот моей машины»

«Увидел эту крутую бабулю, разъезжающую на черном тюнингованном минивэне»

«Друг отправил фото железнодорожной станции в Керала (Индия). Поездов стало меньше, и все покрыто ковром из красных листьев дерева гульмохар. Такая вот природная красота»

«Ехал в плацкартном вагоне. Это был самый культурный и воспитанный пассажир»

«В поезде Москва — Анапа один из пассажиров целиком выкупил купе для своих котов»

Даже в поездке домой можно сделать любопытное открытие