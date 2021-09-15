15+ доказательств того, что крутые кадры можно сделать не только с земли

С появлением смартфонов получить классный снимок стало намного проще, ведь фотоаппарат всегда под рукой. И снимать получается не только в общедоступных, но и в нестандартных местах. Люди из сегодняшней подборки поделились кадрами, которые им посчастливилось сделать с борта самолета.

Мы в AdMe.ru обожаем смотреть фотографии, которым самим, возможно, не удалось бы сделать.

«Пожалуй, самая крутая фотография, которую я когда-либо делал из окна самолета»

«Мой папа в своем самолете для аэробатики»

«Фото с рабочего места. Обходим грозы»

«Приятная, успокаивающая музыка на борту — это лучшее, что можно придумать для пассажира. Особенно когда наблюдаешь такие виды»

Над Альпами

Вулкан Худ

Радуга из иллюминатора

Полет над одним из кратеров вулкана в Индонезии на довольно низкой высоте

Закат в самолете. Что может быть лучше?

Москва из иллюминатора

Вид на запуск «Прогресса МС-17» из окна самолета

Пролет над грозовыми очагами

Самая высокая гора на территории Ирана под названием Демавенд, 5 671 м

«Летел на самолете в Китай. Мне удалось поймать момент и сфотографировать вид из окна самолета»

«Мое фото самолета из окна самолета»

Тенерифе из иллюминатора

Рассвет

«Мой прыжок с самолета на Хеллоуин»

Так выглядит Токио