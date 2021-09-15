15+ доказательств того, что крутые кадры можно сделать не только с земли
С появлением смартфонов получить классный снимок стало намного проще, ведь фотоаппарат всегда под рукой. И снимать получается не только в общедоступных, но и в нестандартных местах. Люди из сегодняшней подборки поделились кадрами, которые им посчастливилось сделать с борта самолета.
Мы в AdMe.ru обожаем смотреть фотографии, которым самим, возможно, не удалось бы сделать.
«Пожалуй, самая крутая фотография, которую я когда-либо делал из окна самолета»
«Мой папа в своем самолете для аэробатики»
«Фото с рабочего места. Обходим грозы»
«Приятная, успокаивающая музыка на борту — это лучшее, что можно придумать для пассажира. Особенно когда наблюдаешь такие виды»
Над Альпами
Вулкан Худ
Радуга из иллюминатора
Полет над одним из кратеров вулкана в Индонезии на довольно низкой высоте
Закат в самолете. Что может быть лучше?
Москва из иллюминатора
Вид на запуск «Прогресса МС-17» из окна самолета
Пролет над грозовыми очагами
Самая высокая гора на территории Ирана под названием Демавенд, 5 671 м
«Летел на самолете в Китай. Мне удалось поймать момент и сфотографировать вид из окна самолета»
«Мое фото самолета из окна самолета»
Тенерифе из иллюминатора
Рассвет
«Мой прыжок с самолета на Хеллоуин»
Так выглядит Токио
А у вас есть фотография с борта самолета? Поделитесь с нами.
Фото на превью slowd**th / Pikabu
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