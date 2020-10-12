15+ человек рассказали о самых крутых экзотических блюдах, которые им довелось попробовать

Только попробовав национальную кухню, можно в полной мере ощутить атмосферу принимающей страны, ведь каждое блюдо — часть местной культуры. Пусть странной, необычной, иногда даже пугающей, но соединяющей в себе многовековой опыт народа. Рискнувшие насладиться всеми тонкостями местной кулинарии делятся на 2 типа: одни потом с ужасом вспоминают дегустацию, а другие с воодушевлением рассказывают о своем опыте.

AdMe.ru в восторге от смелости путешественников, которые не побоялись попробовать редкие блюда и поделились впечатлениями. А из бонуса вы узнаете о деликатесе, который можно найти на Дальнем Востоке.

«Я год жила в Европе и попробовала много необычного, но совершенно особенными были мидии. Эти странные оранжево-черные штуковины показались мне великолепными»

Дело в том, что в детстве мы постоянно собирали ракушки на пляже, но я никогда не видела, что там внутри. И не думаю, что кому-нибудь пришло бы в голову это узнать и попробовать их съесть. © Susan Payer / Quora

«В китайской кухне есть один странный ингредиент, к моему большому удивлению, очень вкусный. Это кордицепс»

Это белое червеобразное существо по сути личинка моли, превращенная грибковым паразитом в зомби. Обычно добавляется в китайские супы с курицей или свининой вместе с другими «лечебными» ингредиентами. Я обнаружил, что кордицепс сам по себе довольно вкусный, если его правильно приготовить. Он хрустящий и имеет отчетливый вкус, который трудно описать. Могу сказать только, что он богат белком и совершенно непротивный. © Anonymous / Quora

«Бамбук — это не просто еда для панд! В Сингапуре, Китае и на Тайване я пробовал его консервированные побеги. На вкус блюдо слегка хрустящее, чуть сладкое и при этом немного соленое»

У него действительно уникальный вкус, который мне очень нравится. С точки зрения текстуры побеги больше всего похожи на дыню. Консервированный бамбук может подаваться с рисом, рисовой кашей, раменом. © Joshua Tseng / Quora

«Попробовать немецкий лябскауз (лабскаус) стоит хотя бы ради того, чтобы ощутить дух Nordsee. Причем я бы посоветовала классический вариант»

Лябскауз можно отведать на северном побережье, это блюдо считается едой матросов и рыбаков и со временем стало достопримечательностью этой местности. Выглядит с непривычки странно: коричневато-красная масса, которую подают с солеными огурцами, свеклой, яичницей и рольмопсами. Сама масса состоит из солонины и картофельного пюре. © FrauGluehwein / Pikabu

«Путешествовали по Китаю. Зашли в десерт-бар, меню было написано иероглифами. Я ткнула во что-то с забавным названием, и мне принесли этот суп»

Это сладкое десертное блюдо называется «Суп из снежной лягушки». Был июнь, стояла жара, так что этот суп оказался идеальным вариантом. Было очень вкусно! Сладкое и холодное блюдо, именно то, что мне требовалось. На следующий день мне захотелось еще, поэтому мы снова пошли в десерт-бар, но на этот раз с другом, который понимал по-китайски. Я снова заказала этот суп и начала есть. И тут друг спросил, знаю ли я, из чего он. Я думала, что из фруктов, а оказалось, он содержит хасму — фаллопиевы трубы самок лягушек. Ну все, как бы ни было вкусно, есть больше не смогла. © Jenny Wily / Quora

«Моя слабость — тушеный морской огурец с черными грибами и свиными ножками. Это очень вкусно. Эта экзотика — одно из традиционных блюд китайского Нового года»

Эти морские слизни сами по себе довольно мягкие. Мне просто нравятся студенистая текстура и ощущение во рту. А еще они хорошо впитывают подливу. © Anton Taiki / Quora

«Китайские вековые (столетние) яйца. Лично я люблю их. У них уникальный вкус, и они прекрасно сочетаются с тофу и кунжутным маслом»

Вопреки своему названию эти ребята сохраняются месяцами, а не веками. Традиционный метод приготовления: яйца обмазывают смесью грязи, пепла, чая, соли и химических веществ, которые настолько сильны, что приходится использовать защитные перчатки, чтобы предотвратить химические ожоги. Грязь высыхает и со временем превращается в корку, из которой образуются коричневато-серые яйца с желеобразными белками и кремовой серединкой. © Anna Tiner / Quora

«Прошлой осенью на фестивале Asheville’s Pride я впервые попробовал экзотическую еду — аллигатора. Это был бутерброд с грибами, луком и специальным соусом»

Похоже на обычный бутерброд с мясом, правда? Но он был очень вкусный. Оказалось, что аллигатор на вкус напоминает смесь нежной свиной корейки и скумбрии. Но, если честно, никакое сравнение не передаст этого ощущения. © Ryan Burnette / Quora

«Я ел много диковинных блюд, но самый запоминающийся ужин был в Париже. Стейк тартар — это кусок свежего сырого говяжьего фарша с сырым яйцом и приправами. Вот как это выглядит»

Итак, был долгий день, я гулял по Парижу и зашел в небольшой уютный ресторан. Увидев в меню стейк тартар, обрадовался: всегда хотел попробовать. Но официантка засомневалась и даже привела какого-то парня с кухни, который владел английским. Она все пыталась выяснить, точно ли я понимаю, что хочу съесть. Я подтвердил, но на самом деле понятия не имел, что сырое мясо может быть таким нежным и ароматным. Это было так странно — есть сырой фарш в кафе на Монмартре. © Barun Mishra / Quora

«В Камбодже пробовал сверчков. Они были обжарены во фритюре и сильно приправлены солью и перцем чили»

Они кажутся довольно хорошей закуской, пока вы не съедите несколько штук и не поймете, что их лапки застревают в зубах. Вкус у них довольно приятный благодаря приправам. © Dave Samwell / Quora

«В мой 15-й день рождения мы с семьей ужинали в карибском ресторане на пляже. Не зная языка, я заказал основное блюдо, думал, это цыпленок. А принесли лягушачьи лапки»

На вкус — копия курицы. Это было все равно что есть маленькие куриные крылышки. Мясо белое и твердое, легко отделяется от кости. А еще это и вправду вкусно. © Matthew Harris / Quora

«Друг-китаец усадил меня за стол, на котором стояла тарелка с прозрачной, похожей на лапшу штукой, и сказал: „Обмакни в соус и попробуй“»

По консистенции это напоминало мармеладного червячка. Я съел всю миску. Потом спросил: «Что это было?» Он такой: «Просто сырая медуза». Кстати, реально было вкусно. © Mike Block / Quora

«Когда была в Малайзии, случайно наткнулась на блюдо из синего риса. „Тебе стоит попробовать! Это действительно вкусно,“ — говорила подруга, а я морщила нос»

Но необычность блюда подогрела мое любопытство, и я решила рискнуть. Съела и не пожалела: это было потрясающе! Называется это «наси керабу». Рис окрашивают лепестками цветов гороха-бабочки. Если вы когда-нибудь приедете в Малайзию, обязательно попробуйте. © Joanna Kong / Quora

В Эфиопии это считается деликатесом. Называется Tere sega — «сырое мясо»

Это обязательное блюдо на фестивалях, любых семейных мероприятиях, свадьбах. Сырое мясо подается с эфиопскими лепешками инджера и острым соусом (микс масла и красного чили). К нему подают также смесь специй, приправу чатни из зеленого чили с солью. Каждому, кто будет пробовать, выдается острый нож, чтобы разрезать мясо и обмакивать его в специи. © Umar Sheriff Habibullah / Quora

«Одним из самых странных блюд, которые мне довелось пробовать, стали улитки. Они были божественны. Их вынесли, когда они еще жарились в чесночном масле»

Ракушки были похожи на шляпки гриба и имели похожую текстуру, за исключением хруста в самом начале. Но даже он мне понравился. © Kathy McKown / Quora

«Я ел много азиатской еды, которую жители Запада сочли бы необычной. Но самой странным блюдом, которое мне действительно понравилось, стали такояки»

Я попробовал это однажды летом, когда учился в Японии, и такояки стали моим ежедневным обедом. Это довольно популярное японское блюдо: шарики из жидкого теста с начинкой из отварного осьминога. Даже спустя 12 лет эта еда нравится мне по-прежнему. © Eric Takabayashi / Quora

«Я знаю, что многие не могут даже смотреть на это русское кулинарное чудовище. Но поверьте, это вкусно. Серьезно, попробуйте хотя бы раз»

Холодец — это разновидность заливного из рубленого отварного мяса, политого пикантным желе из крепкого бульона. Это очень старое традиционное блюдо, и русские его любят. Подается с острой горчицей или маринованным редисом. © Kate Stoneman / Quora

Бонус: «Не надо далеко ездить, чтобы попробовать экзотику. Приходилось ли когда-нибудь слышать о рыбе-лапше? Лично я до своего прибытия на Дальний Восток о чудной рыбке не знал вообще ничего»

«Даже не подозревал, что такая существует. Попалась мне эта диковинка совершенно случайно: в субботу на рынке у рыбного прилавка стояли 2 пенопластовых контейнера с искрящейся на солнце студенистой массой и рыбным ароматом. Делюсь собственным опытом. Рыбу пожарил. Ни соли, ни перца, ни каких-либо иных специй добавлять не стал: решил попробовать чистый вкус. Готовое блюдо внешне напоминает тарелку лапши. Вкус тоже „лапшичный“, с рыбным привкусом и едва заметной „сластинкой“. Можно еще сбрызнуть соевым соусом. Я проверял: вкусно».