15+ человек, которые съездили в Египет и вернулись с глазами по пять копеек

Поездка в другую страну — всегда маленькое приключение. Особенно когда оказываешься там впервые и ходишь чуть ли не с квадратными от удивления глазами. Египет — тоже не исключение из этого правила. Многие туристы приезжают сюда ради пирамид и подводных красот Красного моря, а выясняется, что тут можно полетать на воздушных шарах, плюс на каждом углу сидят котики с хитрющими глазами.

Мы в AdMe.ru всегда не прочь порассматривать фото из путешествий. Вот и на этот раз не смогли удержаться.

Когда слегка переборщил с чаевыми

«Каждый день оставлял горничной чаевые. Фигуры становились все сложнее и сложнее. Апофеозом стал этот монстр».

«А мне на пляже такое крутили»

«Затарились фруктами, тут не принято брать меньше килограмма. Фрукты и овощи — популярная еда, так как они сравнительно дешевые. А зима в Египте — время клубники»

Ночной Каир

Неожиданная встреча в одной из египетских пирамид

Все коты в Египте длинные, как колбаса, и с такими ехидными мордами

А еще они запросто могут занять ваш лежак на пляже

«Я чуть без телефона не остался. Разница между этими фото — 2 секунды»

Мусаку можно попробовать не только в Греции

Почти инопланетные пейзажи

Классический сувенир из страны пирамид и фараонов

«Мой брат отправился в путешествие по Египту и увидел в музее мумии крокодилов»

После ливня в Египте. Вот это красотища!

Воздушные шары в Луксоре

Пирамиды. Вид с непривычного ракурса

«У нас время завтрака. Утренние булки, чтобы туристы не похудели»

Подводный мир Красного моря

Бонус: история с муравьями

Отдыхали в разное время в Египте двое моих знакомых. И столкнулись с проблемой. Рассказ боксера Дмитрия: «Сидим в номере. Смотрю, ползут муравьи. Полночи с ними боролись, не выспались». Рассказ биолога Виктора: «Вижу муравья. Я взял у жены духи, намочил ими ватку и протер порог, через который лезло насекомое. Все, дальше мы спали спокойно. Понимаешь, муравьи ориентируются по феромонному следу: если его стереть, то они перестанут заползать в помещение». Тот редкий случай, когда знания, полученные в университете, тебе пригодились в жизни. © FridaSwanhild / Pikabu

«У нас в номере отеля в Египте тоже были эти муравьи. Только я и не думала с ними бороться, а просто сфоткала. Они на сладкий запах идут. Стрескали сахар и свалили довольные».