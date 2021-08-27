15+ блюд, которые регулярно заказывают туристы в разных странах, но почти всегда разочаровываются

Знакомство с новой страной не может быть полным без дегустации популярных блюд. Но иногда мы приходим в ресторан, заказываем то, что на слуху, и, отведав пару ложек, недоумеваем: «И это их визитная карточка?»

Мы в AdMe.ru изучили отзывы посетителей ресторанов в разных странах и узнали, какие блюда вызвали у них наибольшее разочарование. Также мы выяснили, какой местной едой проще всего отравиться.

В Японии: мороженое со вкусом мисо (супа с рыбой и овощами), сэндвич из хлеба и лапши

В Японии туристы сталкиваются со множеством непривычных блюд, и большая часть из них совершенно безопасна и стоит того, чтобы попробовать (за исключением рыбы фугу, о которой знает каждый). Однако есть в Стране восходящего солнца поистине странные кулинарные изобретения. Например, сэндвич с лапшой вместо мяса и мороженое со вкусом мисо. Ничего экстремального в этих блюдах нет, но, если вы не родились и не прожили всю жизнь в Японии, 99,9% — вы будете жалеть о потраченных деньгах.

В Финляндии: соленая лакрица и грибы строчки

Соленая лакрица — традиционное лакомство Финляндии. Купить такие конфеты можно повсеместно. Кроме того, лакрицу добавляют в разные кондитерские изделия и напитки. Готовят ее из корня солодки, соли, нашатыря, древесного угля и сахара. Соленая лакрица категорически запрещена беременным и кормящим женщинам, аллергикам, людям с заболеваниями почек, нарушением водно-солевого баланса и гипертонией. В добавление ко всему сказанному вкус лакрицы мало кому нравится, у многих он ассоциируется с микстурой от кашля.

Другой небезопасный продукт, который подают в финских ресторанах, — это строчки. Финляндия — единственная страна Евросоюза, где эти грибы разрешено продавать в свежем виде. Несмотря на то что они могут содержать разное количество токсинов и даже бывали случаи отравления и летального исхода после употребления их в пищу, заказать строчки можно во многих заведениях общепита по стране.

В Великобритании: черный пудинг и хаггис

Обычно слово «пудинг» ассоциируется с чем-то вроде каши или десерта — рисовый пудинг, карамельный пудинг... Можно подумать, что черный пудинг — это какое-то шоколадное лакомство. Но это совсем не так. Черный пудинг в Великобритании готовят из свиной или говяжьей крови, смешанной с салом, овсянкой, травами и хлебными крошками.

Черный пудинг, а также шотландское национальное кушанье хаггис (бараний желудок, фаршированный бараньими же субпродуктами) находятся в списке блюд, которые регулярно разочаровывают гостей королевства. Кстати, согласно результатам опроса, почти половина шотландцев тоже терпеть не может хаггис.

В Германии: метт (хакепетер)

Метт, или хакепетер — традиционное блюдо Тюрингии. Это котлета из сырого фарша, смешанного с луком и специями. По правилам, температура мяса, из которого делают фарш, не должна превышать 2 градуса, но соблюсти это условие удается не всегда. Фарш является средой, отлично подходящей для размножения бактерий, поэтому правильные условия приготовления и хранения в данном случае особенно критичны. Также стоит учитывать тот фактор, что фарш делается не из одного, а из разных животных, и в случае, если хотя бы одно из них окажется переносчиком инфекции, опасными будут все изделия. Хакепетеры часто выкладывают в форме ежей, но кое-где идут дальше и делают из сырого фарша настоящие скульптуры.

В Греции: мусака

Специалист по средиземноморской диете, блогер и диетолог Елена Паравантес не рекомендует заказывать в греческих ресторанах мусаку. Блюдо готовится очень непросто: часть ингредиентов нужно обжарить, приготовить бешамель, выложить все слоями, используя определенные специи, приправы и самое свежее оливковое масло. Все это отнимает очень много времени, поэтому в ресторанах обычно ускоряют процесс, пропуская некоторые этапы, либо разогревают замороженное блюдо.

В Италии: мороженое

Джелато — визитная карточка Италии. Туристы часто покупают разноцветное мороженое из уличных лотков, не зная, что в большинстве случаев приобретают продукт из порошка с добавлением химических красителей и ароматизаторов, которое не идет ни в какое сравнение с настоящим.

В Китае: столетние яйца

Для приготовления этого блюда сырые куриные или утиные яйца помещаются в специальную смесь с сильной щелочной реакцией без доступа воздуха. Она состоит из чая, извести, соли, золы и глины, рисовой шелухи и соломы. Один интернет-пользователь описывает, как он впервые попробовал это блюдо: «Когда мне было 14, мама предложила мне $ 100, если я съем столетнее яйцо. Я закрыл глаза и положил этот „студенистый оникс“ в рот. Яйцо было холодное, слизистое, желеобразной консистенции, с привкусом древесного угля. Было ощущение, что я жую кисель из холодного куриного жира. Внезапно я выплюнул его изо рта, и мама убрала стодолларовую купюру в карман». Помимо сомнительных для европейцев гастрономических качеств, столетние яйца могут быть опасны. Известно, что в Китае для ускорения процесса в эту смесь добавляют оксид свинца или оксид цинка. В первом случае яйца становятся опасными для здоровья, так как свинец токсичен. А во втором излишек цинка может привести к нехватке меди в организме, что также вряд ли кому-то понравится.

В Мексике: сальса и cевиче

Путешественники советуют избегать употребления сальсы в Мексике. Само по себе это блюдо из овощей безопасно, но в жарком мексиканском климате при хранении вне холодильника оно является средой, отлично подходящей для размножения бактерий. Кроме того, острый перец, содержащийся в сальсе, может вызвать гипервентиляцию легких и боль в желудке.

Также опасность может представлять севиче — блюдо из сырой рыбы. В севиче неоднократно находили различные патогенные микроорганизмы. Предполагается, что именно с ним была связана вспышка холеры в Латинской Америке в 1990-х.

Таиланд: кухня Исана

Тайскую еду знают и любят во всем мире, но обычно эта популярность ограничивается несколькими блюдами: «Том Ям» (суп на кокосовом молоке), жареный рис, «Пад Тай» (жареная лапша). Гораздо менее распространена за пределами Таиланда кухня Исана — северо-восточного региона страны на границе с Лаосом. Для нее характерны блюда, представляющие риск для здоровья: из субпродуктов, сырой крови, сырого мяса и рыбы, а также самых разнообразных насекомых.

Блюда из жуков, ос, личинок, кузнечиков и скорпионов кулинарной ценности, строго говоря, не несут: «Скорпион был горьким и соленым. Мне сказали, что я могу съесть его целиком, но я побоялся есть жало и клешни. Это был интересный опыт, но больше я не буду этого делать». Если все-таки желание отведать экзотики взяло верх, помните, что касательно приготовления насекомых действуют свои правила безопасности. Например, нужно обязательно убедиться в том, что у скорпиона удалено жало, иначе даже в жареном виде он может быть очень опасен.

В Турции: кокореч

Кокореч — традиционное турецкое блюдо, которое можно купить как на улице, так и заказать в ресторане. Для его приготовления кишки овец или коз наматывают на вертел и готовят на небольшом огне. Турки обожают это блюдо, но есть его небезопасно. Дело в том, что кишечник пропускает через себя все отходы жизнедеятельности животного, и, если он промыт не очень хорошо, в организм могут попасть разные болезнетворные бактерии, так как температуры приготовления недостаточно, чтобы убить все микробы.

В Египте: фисих

В некоторых египетских ресторанах, а также в уличных киосках можно попробовать фисих — блюдо из ферментированной кефали (ферментация — это один из типов брожения), которую раньше местные жители собирали после разлива Нила, а теперь покупают в магазинах. Правительство ежегодно обращается к населению с просьбой не делать этого, но традиция насчитывает несколько тысяч лет, и возможное заражение ботулизмом не останавливает заведения общепита в Египте.